Slavnější soutěžní speciál asi v socialistickém Československu nevznikl. Škoda 130 RS si dokázala udělat jméno i na světových rallye v konkurenci mnohem silnějších a věhlasnějších jmen. Koncem 70. let se ale objevila otázka, čím vlastně úspěšné auto nahradit. Jednou z možností se stal dnes trochu zapomenutý prototyp Škoda 748.
Je konec srpna 1977 a na start Rallye 1000 jezer ve Finsku se staví norský závodník John Haugland za volantem Škody 130 RS. V cíli končí celkově desátý a získává první bod kupé do pořadí mistrovství světa v rallye. Právě tady se začala rodit pozdější soutěžní legenda s okřídleným šípem.
Těch bodů nakonec 130 RS přidala v boji proti silnějším autům do počátku 80. let ještě několik. K tomu celá řádka úspěchů ve své třídě: třeba vítězství na Rallye Monte-Carlo v roce 1977 nebo tři triumfy na řecké Acropolis rallye.
Jenže se blížil konec produkce kupé Škoda 110 R a v Mladé Boleslavi tak hledali vhodného dárce karoserie pro nový soutěžní speciál. Na přelomu 70. a 80. let už naplno běžel vývoj Škody 743, tedy Garde a později Rapidu. Logicky tak v rámci návaznosti padla volba právě na elegantní kupé.
Novinář a spisovatel Jan Tuček se o projektu nového soutěžního speciálu obšírně rozepsal ve své publikaci Legendární Škoda 105/120 a její sourozenci. Tam například uvádí, že zadání na nový speciál přišlo v prosinci 1978, vyhovovat měl přitom třídě FIA do 1300 cm3. Následně se tedy rozběhl vývoj auta, které dostalo označení Škoda 748.
První prototyp dokončili lidé ze Škodovky v prosinci 1979, rok po zadání. První z nakonec čtyř prototypů je poměrně snadno rozpoznatelný, mimo jiné měl světla z žigulíku, Lady 2105, která se vyráběla v Novém Jičíně. Zadní část měla pro změnu světlomety ze Škody 100.
Prototyp vznikl na podvozku Škody 130 RS, s níž sdílel přední i zadní zavěšení, byť s několika úpravami. Hřebenové řízení pro změnu pocházelo ze v tu dobu ještě vyvíjené Škody Garde. Motorově si 748 oproti 130 RS citelně pohoršila, čtyřválec o objemu 1289 cm3 měl výkon 53 kW a spojený byl se čtyřstupňovou manuální převodovkou. 130 RS měla při stejném objemu s třikrát uloženou klikovou hřídelí 103 kW.
V průběhu roku 1980 se v rámci vývoje typu 748 s motorem různě experimentovalo, zároveň vznikly další dva prototypy se zcela jinou přední částí, než jakou mělo původní auto, či zaoblenými plastovými nárazníky. Třetí prototyp pak dostal zadní světla shodná s Garde, jehož premiéra se v tu dobu už pomalu blížila. Jan Tuček podotýká, že karoserie obou prototypů byly v Kvasinách vyrobené z tenčího plechu kvůli úspoře hmotnosti.
Český novinář zároveň připomíná aerodynamický test z listopadu 1981 v britském ústavu MIRA. Součinitel čelního odporu vzduchu byl u českého kupé lepší než v případě Porsche 944 a 924 nebo Renaultu Fuego.
V tu dobu už nicméně bylo nejspíše interně jasné, že na soutěžní tratě se Škoda 748 nikdy nevydá. Na politický popud totiž nový soutěžní speciál nahrazující 130 RS vznikl odvozením ze sedanů řady 742. Ano, řeč je o Škodě 130 LR, jejíž homologace podle předpisů skupiny B byla schválená v prosinci 1984 a první ostrý závod odjela v únoru 1985.
Přitom poslední čtvrtý prototyp Škody 748 vznikl až o pár měsíců později. S výraznějším odstupem ho smontovali v Kvasinách na jaře 1985. Právě tento poslední béžový prototyp je dodnes k vidění v továrním muzeu v Mladé Boleslavi. Je to také jediný dochovaný kus prototypové řady 748, další tři už dnes podle dostupných informací v kompletním stavu neexistují.
Na závěr můžeme ještě připomenout sedan vycházející ze Škody 742, který ale minimálně přední částí nápadně připomíná právě některé prototypy řady 748. Mnoho informací k němu neexistuje, publicista Jan Tuček ho zmiňuje jen velmi okrajově. Základem auta je pravděpodobně zmíněná 130 LR, která dostala experimentální design. Dodnes je nicméně auto poměrně velkou neznámou.
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