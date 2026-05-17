Mezi šedými paneláky vzniklo kladivo na Quattro. Zapomenutá Lada měla prohánět Audi i Lancie

Pokusů, jak se dostat na kobylku západoevropským rallye speciálům, se za železnou oponou odehrálo několik. Málokterý měl ale tak blízko k úspěchu. Lada Samara EVA neměla se sériovým hatchbackem společného téměř nic, někdo dokonce tvrdí, že jde o první litevské auto. Soupeřit přitom chtěla s auty jako Peugeot 205 T16 nebo Lancia Delta S4.
70. a 80. léta ve východním bloku příliš důvodů k úsměvu nenabídla. Ekonomicky se země Varšavské smlouvy propadaly čím dál hlouběji, že by bylo možné dotáhnout Západ už si nemysleli snad ani ti nejzarytější příznivci socialistické politiky. Chytrých hlav ale bylo za železnou oponou pořád hodně.
Těžil z toho mimo jiné automobilový průmysl, který alespoň ve chvilkových záblescích mohl ukázat, že se umí přiblížit vozidlům z Francie, Německa nebo Itálie. Ne, Škoda 120 to nebyla, ale taková Lada Samara minimálně na papíře budila dojem moderního vozu. Zamýšlený nástupce žigulíku, který ji ale nakonec téměř přežil, přijel v roce 1984. Inženýři v Toljatti nelenili, a jen krátce po představení přispěchali s prvními závodními úpravami.
Upravené žigulíky totiž na závodních tratích na Východě i mimo něj bojovaly s konkurencí docela srdnatě. Pomyslným vrcholem byla Lada 2105 VFTS, která spolu s dalšími speciály vznikala v litevské metropoli Vilniusu. Samara tak měla být logickým pokračovatelem.
Za 2105 VFTS stála původně opravna Vilniusskaja Fabrika Transportnych Sredstv (v překladu Vilniuská továrna dopravních vozidel, odtud zkratka VFTS). Tu založil nejslavnější litevský soutěžák Stasys Brundza, který s úspěchem závodil nejen ve východním bloku, ale i mimo něj. A dodnes se ve své domovině těší vysoké popularitě.
Brundza se žigulíky, včetně 2105 VFTS, sám jezdil. Stejná auta soupeřila i v Československu (na některých úpravách se podílel dokonce Metalex) třeba se Škodou 130 LR, dalším východoevropským souputníkem byl Polonez 2000 C. Ačkoliv 2105 VFTS vznikala podle pravidel skupiny B, nikdy nebyla plnohodnotným soupeřem pro auta jako Peugeot 205 T16, Audi Sport Quattro nebo Lancia 037. Byla určená pro kategorii s nižším objemem motoru do 1600 cm3. Výkon speciálu byl 119 kW.
Jenže pak přišla zmíněná Samara, a i technici v Rusku pokukovali po tom, trochu zvýšit potenciál sovětského závodění. Ještě v roce 1984 tak vznikl prototyp soutěžní Samary s pohonem všech kol a čtyřválcovým motorem naladěným na 110 kW. Jak píše třeba publicista Jan Tuček v knize Automobily Lada 1970 – 1990, ruská média tehdy informovala o tom, že by nebyl problém dostat výkon až na hranici 221 kW.
A to už bylo na dostřel i zmíněným světovým závodním strojům. Jenže aby auto dostalo homologaci pro skupinu B, muselo by vzniknout 200 silničních derivátů. Peugeot a spol. to splnily, pro AvtoVAZ to ale byl finanční problém.
Myšlenka na Samaru pro skupinu B nicméně zcela neumřela, jen se přesunula do Pobaltí, které bylo v 80. let nadále součástí Sovětského svazu. Někdo říká, že základy na Samaru EVA položili už v roce 1984 v Estonsku ve formě Lady Turbo. Ta sice měla siluetu Samary, ale přímo z ní jen minimum dílů.
Za vývojem závodní Samary nicméně stál hlavně Stasys Brundza ve své opravně ve Vilniusu. Projekt dostal přídomek EVA, což je zkratka pro Eksperimentalnyj vilnjuskij avtozavod (v překladu Experimentální továrna na výrobu aut ve Vilniusu). To byl nový název původního podniku VFTS.
Samara EVA se ukázala začátkem roku 1986 a z původní sériové Lady neměla prakticky vůbec nic. Ostatně dnes se můžete v muzeu ve Vilniusu, kde je jeden speciál vystavený, setkat s tvrzením, že jde o vůbec první litevské auto. Tak odlišná od běžného třídveřového hatchbacku závodní verze byla.
A to navzdory tomu, že silueta obou aut je podobná. Jenomže zdání klame, ze sériového auta byla jen přední světla, boční dveře a čelní sklo. Zbytek panelů karoserie byl z lehkého sklolaminátu, přední a zadní část se pak odklápějí jako celek. Nechybí samozřejmě trubkový rám.
Zajímavější je ale použitá technika. Především: Samara EVA na rozdíl od silničního auta není předokolka s motorem vpředu, ale zadokolka s motorem vzadu uprostřed. Samotná pohonná jednotka je taky unikátní, základem je sice šestnáctistovka s Lady 2106, nicméně z ní je nakonec jen blok motoru.
Objem byl převrtaný na 1860 cm3, výkon měl být přitom 147 kW z atmosférické verze s rozvody SOHC nebo až 221 kW z přeplňované verze s rozvory DOHC. Převodovka byla manuální pětistupňová, se silnějším motorem dosahoval speciál údajně rychlosti až 200 km/h. Svůj potenciál nicméně nikdy nemohl naplno rozvinout.
Krátce po jeho představení totiž automobilová federace FISA, dnes FIA, zakázala po nehodě, při níž zemřeli Henri Toivonen a Sergio Cresto, skupinu B. Ročník 1986 byl poslední, kterého se auta podle této sady pravidel zúčastnila. Brundza sice mohl v soutěžní Samaře, zajímavé třeba i dvojitým zadním křídlem, udělat alespoň několik propagačních vystoupení, nicméně auto nikdy nedostalo homologaci a oficiálně se nezúčastnilo žádného závodu. Ani k zamýšlené zástavbě pohonu všech kol nedošlo.
Nicméně nešlo o konec její kariéry. Po skupině B měla nastoupit skupina S, a právě na tato pravidla se v Litvě rozhodli závodní Samaru adaptovat. Několika úpravami tak vznikla Samara S-Proto, jeden údajně jen ze čtyř prototypů různých značek, které podle pravidel nové třídy vznikly. I tu ale záhy zakázali, aniž by auta odjela jediný závod.
Existují sice snímky, jak se Samara S-Proto prohání po rychlostních zkouškách třeba ve Finsku, nešlo však nikdy o ostré nasazení. Přeplňovaný motor v útrobách verze S-Proto údajně dával ještě o 37 kW více než v původním prototypu. Jenže informací o obou speciálech z Litvy je skutečně poskrovnu.
Jeden exemplář Lady Samara EVA je k vidění ve zmíněném muzeu automobilů ve Vilniusu, které pomáhal vybudovat Stasys Brundza. Nikde jinde na světě toto auto patrně nespatříte. Spousta vystavených aut ostatně pochází z jeho soukromé sbírky.
Tam se také dočtete, že dohromady vznikly jen tři kusy extrémní závodní Samary. A je otázkou, jak by projekt dopadl, kdyby skupinu B nezrušili: pořád by bylo totiž nutné vyrobit 200kusovou homologační sérii, aby auto vůbec dostalo povolení startovat. Bylo by to v Brundzových silách? Odpovědi se nicméně nikdy nikdo nedočká a ze Samary EVA tak může být zapomenutý a pro někoho možná i trochu mytický litevský závodní speciál.
KVÍZ: Jak dobře znáte ikonické světové mosty? Otestujte, zda je poznáte podle fotky či siluety
Mosty už dávno nejsou jen technickým řešením, jak překonat řeku nebo údolí. Staly se ikonami měst, symbolem pokroku i mistrovskými díly architektury, která berou dech ve dne i v noci. Některé znáte z filmů, jiné z pohlednic nebo vlastních cest. Poznáte je však i jen podle jediného obrázku či siluety? Otestujte svůj přehled v našem kvízu a zjistěte, jak dobře se vyznáte ve slavných mostech světa.
A pak udělal Putin chybu. Problémem vládce Kremlu není zdaleka jen Ukrajina
Válka na Ukrajině může nakonec Vladimira Putina zapsat do historie jako muže, který Rusko zásadně oslabil. Invaze zemi vyčerpává vojensky, ekonomicky i demograficky a urychluje úpadek vlivu v postsovětském prostoru i dalších regionech.
Četla knihy Fialy, pomohl jí prezident Pavel. Teď hájí jako poslankyně Turka s Macinkou
Málokdo zná tak dobře předsedu Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinku a poslance Motoristů Filipa Turka jako jejich stranická kolegyně Gabriela Sedláčková. Turkovi dělala asistentku v době, kdy byl europoslancem, a dodnes mají spolu velmi přátelský vztah. Když s ní Aktuálně.cz vedlo rozhovor, bylo logické, že se částečně týkal těchto dvou politiků i kritizovaného vystupování Motoristů.
Náhoda, pak jednoznačný faul, nechápal obrat Rulík. Vidí „velkou komplikaci“
Čeští hokejisté se postarali o dosud největší překvapení na mistrovství světa v Curychu a Fribourgu. Poprvé v historii podlehli Slovinsku, které ještě předloni hrálo nižší kategorii šampionátu.