Komfortní Marfuša státní dluh neumořila. Skončila neslavně, rozebraná v Maďarsku

České dráhy hledaly na přelomu milénií cestu, jak levně obnovit beznadějně přestárlý park velkých motorových vozů. Naskytla se příležitost dovozu moderních jednotek z Ruska, která by jednak snížila průměrný věk českých vlaků, jednak umořila část ruského státního dluhu vůči Česku. Nestalo se nakonec ani jedno.
Koncem devadesátých let minulého století, tedy v době před vstupem Česka do Evropské unie, byl státní dopravce České dráhy stále unitární, staral se tedy jak o vlaky, tak o železniční svršek. A měl dosud monopolní postavení, což se projevovalo mimo jiné i velmi pomalým tempem modernizace a obnovy vozového parku. O pozdějších hromadných nákupech, částečně financovaných z eurofondů, se nikomu ještě ani nesnilo a v provozu se běžně držela půl století stará vozidla bez jasné perspektivy brzké náhrady.
Kraje zároveň začínaly na ČD tlačit, aby zlepšily kulturu cestování, na což ale stručně řečeno nebyly peníze. Proto když se po jednání české a ruské státní delegace objevila možnost velmi levně nakoupit v Rusku nové motorové jednotky formou umořování značného ruského dluhu vůči České republice, vzbudila tato zpráva velkou pozornost u vedení drah. Ve vagónce Metrovagonmaš Mytišči, dobře známého výrobce vozů pražského metra, v roce 2000 vyvinuli nový typ motorového vozu RA-1, který se stal součástí předběžně dohodnutého kontraktu.
Jeho parametry vypadaly slibně; měl čtyřnápravové podvozky se vzduchovým pérováním, které slibovaly komfortní jízdu, a výkonný motor s moderní hydrodynamickou převodovkou osvědčené značky Voith. Jenže když byl napřesrok představen české delegaci, přišla studená sprcha. Vůz totiž neplnil ani zcela základní požadavky typu bezbariérového přístupu či uzpůsobení lokálním předpisům. Vůz tedy delegace odmítla, stejně jako dokončovaný prototyp RA-731. Ruská strana, která o kontrakt velice stála, zakrátko přišla s vylepšeným typem 731.25, který dostal podobu dvoudílné jednotky s možností rozšíření o třetí vložený vůz.
Právě tento vůz si objednaly maďarské železnice MÁV, které odebraly 40 jednotek, z nichž velká část je v Panonské nížině dosud v provozu. A stejný typ byl poté nabídnut Českým drahám, které projevily zájem, i když vozidlo stále nebylo nízkopodlažní. Požadovaná cena totiž byla velice atraktivní a odpovídala zhruba 40 procentům běžně požadované částky u renomovaných výrobců.
Firma Elektromechanika Úvaly tedy dovezla jeden kus do Česka a zahájila s ním složitý, zdlouhavý a drahý proces homologace. Ten trval od září 2003, kdy jednotka po 22 dnech dorazila od výrobce a cestou absolvovala výměnu podvozků z širokorozchodných na normálněrozchodné, až do února 2005, kdy vozidlo, nově označené řadou 835, absolvovalo technicko-bezpečnostní zkoušku rychlostmi až do 132 km/h.
Mělo dva výkonné motory, klimatizaci, automatické řazení a nejvyšší rychlost 120 km/h. Tedy ve své době zcela moderní parametry. Zajímavostí bylo bezbariérové WC, i když jednotka nebyla nízkopodlažní a neměla dokonce ani plošinu pro nakládání vozíčkářů. Přesto by určitě vylepšilo zážitky i kulturu cestování. Jenže mu štěstí nepřálo.
V roce 2003, tedy v době zahajování zkoušek, se totiž vyměnilo vedení Českých drah a to nové jasně dalo najevo, že o vlaky z Mytišči nestojí. Přesto ovšem dovozce pokračoval v procesu s nadějí, že se postoj státního dopravce změní. České dráhy si totiž v únoru 2005 vůz, který mezitím od železničářů dostal přezdívku Marfuša, bezplatně pronajaly na rok a půl a zahájily s ním zkoušky s cestujícími v okolí Brna. Tam jej bylo také možné s trochu štěstí potkat, střídal se totiž v turnusech s legendárními Krokodýly.
České dráhy se s novinkou, která jí nepatřila, podle serveru www.Prototypy.cz dokonce pochlubily prostřednictvím tiskové zprávy, měla být dokonce vystavena i na podzimním strojírenském veletrhu v Brně, protože na brněnské výstaviště tou dobou ještě vedly koleje. Z toho však nakonec sešlo.
Proti Krokodýlům, s nimiž Marfuša sdílela společné turnusy, výrazně lépe akcelerovala i brzdila, a se svým vzduchovým podvozkem, klimatizací a prostorným WC skýtala cestujícím mnohem vyšší komfort. Ovšem marná snaha, postoj Českých drah se nezměnil. Dovozce o vůz navzdory značným zmařeným investicím ztratil jakýkoliv zájem. A odmítl jakkoliv řešit problémy, které se postupně vyskytly v provozu. To byla také předčasná konečná pro jeho provoz u nás.
V pravidelném provozu s cestujícími se totiž nakonec nedočkal ani konce roku 2005. Vůbec naposledy se vlastní silou projel 13. prosince 2005 do depa Brno-Maloměřice, kde čekal další rok a půl na svůj osud. Poté jej v roce 2007 odkoupila za zbytkovou cenu společnost Berente Company s.r.o., která Marfušu následně prodala do Maďarska. Takže 30. května 2007 opustila v závěsu Česko, a to byl její definitivní konec. V tamějším depu Szentés totiž byla rovnou odstavena a následně kanibalizována na náhradní díly. Dnes už pravděpodobně neexistuje.
Česko nakonec nemělo ani nové vlaky, ani peníze z ruského dluhu. Ten byl totiž za záhadných okolností Rusku z větší části prominut tehdejším premiérem Milošem Zemanem, přičemž se ještě stačilo záhadně ztratit několik desítek miliard, které z Ruska odešly, ale v Česku už je nikdy nikdo neviděl.
Obavy se naplňují. Musíme brzdit, přiznala tvář klíčového AI nástroje, má i prosbu
Generální ředitel americké společnosti Anthropic Dario Amodei vyzval o víkendu firmy zabývající se umělou inteligencí (AI), aby zpomalily tempo, jímž rozšiřují schopnosti svých modelů. Nastínil přitom tříkrokový rámec, jehož cílem je regulovat rychlost vývoje a získat víc času na řízení souvisejících rizik. Krok reaguje na rostoucí obavy ze zneužití umělé inteligence, píše agentura Reuters.
ŽIVĚ V Hormuzském průlivu byla zasažena loď. Írán hlásí jednu oběť
V Hormuzském průlivu byla v neděli nad ránem zasažena íránská obchodní loď, uvedly íránské úřady podle agentur. Jeden člověk zemřel, další tři utrpěli zranění. Televize Al-Džazíra informovala, že Írán z útoku obvinil Spojené státy.
Záchranáři z lodi v Indonésii evakuovali 103 lidí, 140 se pohřešuje
Záchranáři v Indonésii z lodi, kterou v Jávském moři zastihlo nepříznivé počasí, zachránili v neděli 103 lidí. Jeden z nich ale zemřel, uvedl místní šéf záchranných složek podle agentury AFP. Podle úřadů bylo na palubě lodi 243 lidí, 140 osob se tedy pohřešuje.
ŽIVĚ Rusko v noci podniklo další útoky. Ukrajina hlásí tři mrtvé a několik zraněných
Rusko v noci na sobotu opět zaútočilo na ukrajinská města: dva mrtvé a jednu zraněnou ženu si vyžádal ruský útok na Záporoží, jeden člověk byl zabit při útoku na Kryvyj Rih, v Oděse je 16 zraněných, informují ukrajinské úřady. Na západě Ruska ukrajinský dron zaútočil na auto, na místě zahynula žena, další tři lidé, včetně dítěte, vyvázli se zraněním, tvrdí krizový štáb Belgorodské oblasti.
„To je na Siniakové nejšílenější.“ V Americe se diví zvláštní anomálii české superstar
Kateřina Siniaková dokázala to, co nikdo před ní. V kapse už má dvojitý kariérní Grand Slam. Všechny čtyři prominentní turnaje vyhrála v minulosti po boku krajanky Barbory Krejčíkové, nyní stejný kousek zopakovala i s Američankou Taylor Townsendovou. Po triumfu česko-amerického páru na US Open je odkaz české šampionky v New Yorku velkým tématem.