Jedinečná Jawa pobláznila sběratele. Zájem o staré škodovky na aukci ochladl

Sběratelé se v sobotu na aukci Retro Garáž postarali o obrat přes 19 milionů korun. Velká bitva se strhla o prototyp Jawy z "unifikované řady", která překonala odhad o více než 350 tisíc. Některé ještě před nedávnem tradiční sběratelské klenoty naopak zůstaly hluboko pod očekáváním. Přinášíme kompletní výsledky.
Původně ji vůbec nechtěli kupovat. Dominik Nešpůrek z Brněnska přijel s otcem Jiřím na aukci s tím, že si odvezou tři motorky ČZ, konkrétně 125 A a třírychlostní šlapátkovou „devadesátosmičku“. Tou třetí mělo být motokolo, konkrétně jednorychlostní ČZ 98.
O tu se ale nakonec strhla bitva a z vyvolávací ceny 90 tisíc se dostala na částku 440 tisíc. A to už pro ně bylo moc. „Když pak přišla na řadu dražba ČZ 250 Tourist, rozhodli jsme se, že se přidáme, i když jsme ji původně nechtěli,“ směje se sympatický vousáč s kšiltovkou a v mikině Jawa. Tourist nakonec získali za 408 100 korun, na hranici, kterou si stanovili.
Doplní jejich sbírku čítající dalších pětatřicet motorek. K tomu mají ještě tři a půl až čtyři tuny náhradních dílů. „Pro nové přírůstky už máme vymyšlená místa. Jedna půjde nad schody, druhá pod schody a třetí mezi velké stroje. Doma v obýváku nám stojí Jawa 100 Robot a v kuchyni máme motor z dvěstěpadesátky, přítelkyně se trochu diví,“ směje se Dominik.
Aukce se konala v sobotu odpoledne na auto-moto burze Retro Garáž v Lysé nad Labem. Pořádá se dvakrát do roka a přitahuje pozornost sběratelů a nadšenců čím dál více.
„Do dražby se přihlásilo historicky nejvíc lidí, sto v sále a dalších více než 60 na portálu Aukro,“ říká organizátor Retro Garáže Pavel Kočí.
Unifikovaná Jawa výrazně nad odhad
Z celkem 41 motocyklů a devíti automobilů překonala horní hranici odhadu pořadatelů jediná položka: Jawa 350/645 Sport prototyp z unifikované řady. Vyvolávací cena začínala na 295 tisících korunách, odhad se pohyboval mezi 450 a 550 tisíci.
Nakonec se kladívko zastavilo na částce, která včetně přirážky činila 996 600 korun. Motorka tak skončila jen těsně pod milionem a odhad překonala o téměř 350 tisíc korun. Koupil ji dražitel prostřednictvím portálu Aukro.
„Osobně mě právě tato Jawa unifikované řady zajímala nejvíce, to je opravdu zajímavá motorka,“ říká specialista na československé motocykly a především značku ČZ Josef Janeček. Podobně výsledek hodnotí i organizátor a hlavní licitátor Pavel Kočí. „Ohromně překvapila. Na jaře jsme na aukci měli Jawu 250/623 z unifikované řady, tato je ale zajímavá tím, že jde o jediný funkční prototyp,“ říká Kočí.
Janeček upozorňuje také na další výsledky. „Skútr Čezeta 175/502 s Druzetou se vydražil za opravdu zajímavé peníze,“ říká o Čezetě se sidecarem, která se prodala za 539 tisíc korun.
A pozornost opravdových sběratelů přitahovala i tvarově nezvyklá ČZ 175 Monoblok „jednovýfuk“. „Vyráběla se jen jeden rok, lidé ji moc nechtěli, přišlo jim, že je to takové nesouměrné,“ vysvětluje Janeček. Dnes už ji sběratelé vnímají jako raritu. V aukci se prodala za 330 tisíc korun.
Půllitrové Jawy už nejsou takovým hitem
Na druhé straně aukce potvrdila trend, který se projevil už na jaře: velké půllitrové Jawy už mezi sběrateli nemají takovou pozici jako dříve. Jawa 500 OHC 15/00 „Šnek“ z roku 1952, jejíž hodnota byla odhadována na 800 tisíc až milion korun, se prodala za 599 500 korun. Jawa 500 OHC „export Kanada“ skončila na 673 200 korunách, tedy rovněž pod dolní hranicí odhadu 700 tisíc.
„Je samozřejmě pravda, že zejména ‚šnek‘ měl více replikových dílů, což se na ceně projeví. Roli ale hraje i to, že se pětistovek nyní v inzerci objevuje podstatně více než dříve, kdy jsme ji začali zařazovat na seznam položek a dražila se za částky přes milion korun,“ dodává Kočí.
Podobně dopadly i některé předválečné velké motocykly. Praga 500 BD se sajdkárem našla kupce za 759 tisíc korun, přestože odhad sahal až k 1,2 milionu. Lépe se vydražila Praga 350 BCS „Kardan“, ta se prodala za 951 500 korun.
Ještě výraznější byl rozdíl u amerického Indianu Junior Scout 500 V-Twin z roku 1937. Odhad činil 600 až 750 tisíc korun, konečná cena ale dosáhla jen 386 100 korun. Pod očekáváním zůstal také čtyřtaktní prototyp ČZ 200 OHC. Pořadatelé mu před aukcí přisuzovali hodnotu 300 až 400 tisíc korun, nový majitel za něj zaplatil 122 650 korun.
Naopak zájem byl o některé stroje s vojenskou historií a sajdkárové soupravy. Zündapp KS 750 se sidecarem i Jawa 500 OHV Rumpál se sidecarem se prodaly shodně za 1,1 milionu korun.
Levnější motorky si kupce našly
Zatímco u drahých veteránů byli kupující zdrženlivější, dostupnější motocykly, často dražené od jedné koruny, přitahovaly pozornost. Pionýr, který se před aukcí na internetu pohyboval kolem 13 tisíc korun, se v sále vyšplhal na 72 600 korun. Stadion S11 „vidlice smrti“ skončil na 83 600 korunách a Jawetta 50/551 na 101 200 korunách.
S prázdnou neodjela ani parta kolem Honzy Uhlíře, který na aukce jezdí pravidelně s kamarády Jirkou a Ladislavem. Získali ČZ 125 B za 148 500 korun a Jawu 250 Duplex za 511 500 korun. Jan nedávno koupil kostel nedaleko Zbirohu. „Příští Retro Garáž by se mohla pořádat v kostele,“ smáli se.
Tatra 613 Special nejdražším autem, Škodovky zaostaly
Mezi automobily se nejdráže prodala Tatra 613 Special z roku 1985. Nový majitel za ni zaplatil 1 166 000 korun, což odpovídá horní části odhadu 900 tisíc až 1,2 milionu. Následovala Tatra 603 za 847 tisíc korun.
Některé historické škodovky naopak nedosáhly ani na spodní hranici očekávání. Velice pěkná předválečná Škoda Popular Roadster z roku 1940 se prodala za 698 500 korun, přestože odhad činil 800 tisíc až milion. Škoda Felicia se vydražila jen za 599 500 korun.
„Opět se ukázalo, jak jsou aukce někdy nevyzpytatelné, ale zajímavé, a jak si dnes veterány na trhu stojí,“ shrnuje Kočí. „Třeba Škody šly poměrně za málo, ale ohromně překvapila Jawa unifikované řady, a pořád lákají lidové malé stroje. Celkově se aukce povedla.“
Jedinou nevydraženou položkou zůstal Metalex Roadster z roku 1993 s vyvolávací cenou 490 tisíc korun a odhadem 750 až 950 tisíc. Motocyklová část aukce vynesla 14 478 750 korun, automobilová 4 808 100 korun. Celkový obrat tak dosáhl 19 286 850 korun.
Všechny ceny v textu i tabulce jsou včetně desetiprocentní aukční přirážky, tedy částky, které skutečně zaplatili kupující.
Model (rok)
Vyvolávací cena (Kč)
Odhad (od – do) Kč
Vydraženo za (Kč)
Cena s přirážkou (Kč)
Jawa 50/555 Pionýr (1960)
1
50 – 70 000
66 000
72 600
Stadion S11 „Vidlice smrti“ (1958)
1
60 – 100 000
76 000
83 600
Jawetta 50/551 Sport Speciál (1958–62)
1
60 – 100 000
92 000
101 200
Stadion S23 (1962–65)
1
200 – 300 000
151 000
166 100
ČZ 180/487 Roland „nová uloženka“ (1993–96)
40 000
100 – 200 000
67 000
73 700
ČZ 250/470 (01) Trial (1966)
60 000
180 – 250 000
161 000
177 100
Čezeta 175/501 „Hodinář“ (1958)
60 000
100 – 150 000
133 000
146 300
Jawa 500 OHC 15/01 „Export Kanada“ (1955)
490 000
700 – 900 000
612 000
673 200
Jawa 350/633 Bizon (1970)
90 000
180 – 230 000
184 000
202 400
Jawa 350/362 Californian (1969)
90 000
180 – 230 000
205 000
225 500
Čezeta 175/502 + sidecar Druzeta (1962)
190 000
400 – 500 000
490 000
539 000
ČZ 200 OHC „Prototyp čtyřtakt“ (1996)
100 000
300 – 400 000
111 500
122 650
ČZ-Cagiva Roadster 125 „Prototyp / Jan Svěrák“ (1995)
25 000
100 – 200 000
72 000
79 200
Jawa 350/645 Sport prototyp „Unifikovaná řada“ (1963)
295 000
450 – 550 000
906 000
996 600
Norton ES2 500 (1959)
80 000
200 – 250 000
200 000
220 000
Jawa 500 OHC 15/00 „Šnek“ (1952)
490 000
800 – 1 000 000
545 000
599 500
Jawa 250 Pérák „Komunista“ (1954)
70 000
120 – 180 000
138 000
151 800
Ogar 350/12 (1949)
90 000
200 – 300 000
199 000
218 900
ČZ 98 jednorychlostní (1934)
90 000
250 – 400 000
400 000
440 000
ČZ 125 A (1946)
70 000
150 – 200 000
170 000
187 000
ČZ 98 třírychlostní „Levostranný Holanďan“ (1946)
80 000
150 – 200 000
176 000
193 600
ČZ 125 B (1948)
70 000
150– 200 000
135 000
148 500
ČZ 98 třírychlostní „Šlapátková“ (1938)
60 000
100 – 150 000
122 000
134 200
Jawa 100 Robot (1937)
60 000
150 – 200 000
173 000
190 300
Praga 350 BCS „Kardan“ (1933)
670 000
900 – 1 100 000
865 000
951 500
Jawa 175 Special (1938)
80 000
200 – 300 000
188 000
206 800
ČZ 175 Special (1936)
80 000
150 – 200 000
174 000
191 400
Jawa 175 Villiers „Chobot“ (1932)
90 000
250 – 350 000
295 000
324 500
Praga 500 BD + sajdkár, V. série (1931)
670 000
950 – 1 200 000
690 000
759 000
Harley-Davidson 750 WLC (1943)
350 000
450 – 550 000
426 000
468 600
ČZ 175 Monoblok „Jednovýfuk“ (1935)
90 000
250 – 350 000
300 000
330 000
Jawa 500 OHV Rumpál + sidecar (1929)
640 000
950 – 1 300 000
1 000 000
1 100 000
Ogar 250 Standard (1935)
90 000
250 – 350 000
315 000
346 500
Jawa 250 Special (1935)
90 000
250 – 350 000
200 000
220 000
ČZ 250 Sport (1937)
90 000
200 – 300 000
238 000
261 800
Jawa 350 SV (1935)
290 000
500 – 650 000
315 000
346 500
Indian Junior Scout 500 V-Twin (1937)
315 000
600 – 750 000
351 000
386 100
Jawa 250 Duplex (1943)
240 000
500 – 700 000
465 000
511 500
ČZ 250 Tourist (1936)
190 000
400 – 500 000
371 000
408 100
Jawa 350 OHV (1946)
290 000
550 – 700 000
385 000
423 500
Zündapp KS 750 + sidecar (1942)
590 000
1 000 000 – 1 300 000
1 000 000
1 100 000
Škoda 136 Rapid Kabriolet „LDD pravostranný“ (1990)
150 000
300 – 400 000
240 000
264 000
Triumph TR 250 (1968)
250 000
550 – 750 000
465 000
511 500
Škoda Popular Roadster (1940)
490 000
800 – 1 000 000
635 000
698 500
Tatra 603 (1969)
490 000
950 – 1 100 000
770 000
847 000
Metalex Roadster (1993)
490 000
750 – 950 000
nevydraženo
nevydraženo
Škoda Felicia Cabriolet (1961)
390 000
700 – 800 000
545 000
599 500
Škoda 110 R (1976)
320 000
650 – 750 000
555 000
610 500
Tatra 613 Special (1985)
490 000
900 – 1 200 000
1 060 000
1 166 000
Škoda Favorit 135 LUX (1992)
30 000
80 – 130 000
101 000
111 100
Celkem
10 555 004
17 533 500
19 286 850
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