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Historie automobilů

Jedinečná Jawa pobláznila sběratele. Zájem o staré škodovky na aukci ochladl

Eva Trendlová
Eva Trendlová
Eva Trendlová
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Sběratelé se v sobotu na aukci Retro Garáž postarali o obrat přes 19 milionů korun. Velká bitva se strhla o prototyp Jawy z "unifikované řady", která překonala odhad o více než 350 tisíc. Některé ještě před nedávnem tradiční sběratelské klenoty naopak zůstaly hluboko pod očekáváním. Přinášíme kompletní výsledky.

Reportáž z auto-moto burzy Retro Garáž listopad 2026
Reportáž z auto-moto burzy Retro Garáž listopad 2026Foto: Eva Trendlová
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Reportáž z auto-moto burzy Retro Garáž listopad 2026
Reportáž z auto-moto burzy Retro Garáž listopad 2026
Reportáž z auto-moto burzy Retro Garáž listopad 2026
Reportáž z auto-moto burzy Retro Garáž listopad 2026
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60 fotografií

Původně ji vůbec nechtěli kupovat. Dominik Nešpůrek z Brněnska přijel s otcem Jiřím na aukci s tím, že si odvezou tři motorky ČZ, konkrétně 125 A a třírychlostní šlapátkovou „devadesátosmičku“. Tou třetí mělo být motokolo, konkrétně jednorychlostní ČZ 98.

O tu se ale nakonec strhla bitva a z vyvolávací ceny 90 tisíc se dostala na částku 440 tisíc. A to už pro ně bylo moc. „Když pak přišla na řadu dražba ČZ 250 Tourist, rozhodli jsme se, že se přidáme, i když jsme ji původně nechtěli,“ směje se sympatický vousáč s kšiltovkou a v mikině Jawa. Tourist nakonec získali za 408 100 korun, na hranici, kterou si stanovili.

Doplní jejich sbírku čítající dalších pětatřicet motorek. K tomu mají ještě tři a půl až čtyři tuny náhradních dílů. „Pro nové přírůstky už máme vymyšlená místa. Jedna půjde nad schody, druhá pod schody a třetí mezi velké stroje. Doma v obýváku nám stojí Jawa 100 Robot a v kuchyni máme motor z dvěstěpadesátky, přítelkyně se trochu diví,“ směje se Dominik.

Jiří a Dominik Nešpůrkovi dražili na Retro Garáži v Lysé poprvé, vezou si domů tři ČZ.
Jiří a Dominik Nešpůrkovi dražili na Retro Garáži v Lysé poprvé, vezou si domů tři ČZ. Foto: Eva Trendlová

Aukce se konala v sobotu odpoledne na auto-moto burze Retro Garáž v Lysé nad Labem. Pořádá se dvakrát do roka a přitahuje pozornost sběratelů a nadšenců čím dál více.

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„Do dražby se přihlásilo historicky nejvíc lidí, sto v sále a dalších více než 60 na portálu Aukro,“ říká organizátor Retro Garáže Pavel Kočí.

Unifikovaná Jawa výrazně nad odhad

Z celkem 41 motocyklů a devíti automobilů překonala horní hranici odhadu pořadatelů jediná položka: Jawa 350/645 Sport prototyp z unifikované řady. Vyvolávací cena začínala na 295 tisících korunách, odhad se pohyboval mezi 450 a 550 tisíci.

Nakonec se kladívko zastavilo na částce, která včetně přirážky činila 996 600 korun. Motorka tak skončila jen těsně pod milionem a odhad překonala o téměř 350 tisíc korun. Koupil ji dražitel prostřednictvím portálu Aukro.

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„Osobně mě právě tato Jawa unifikované řady zajímala nejvíce, to je opravdu zajímavá motorka,“ říká specialista na československé motocykly a především značku ČZ Josef Janeček. Podobně výsledek hodnotí i organizátor a hlavní licitátor Pavel Kočí. „Ohromně překvapila. Na jaře jsme na aukci měli Jawu 250/623 z unifikované řady, tato je ale zajímavá tím, že jde o jediný funkční prototyp,“ říká Kočí.

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Janeček upozorňuje také na další výsledky. „Skútr Čezeta 175/502 s Druzetou se vydražil za opravdu zajímavé peníze,“ říká o Čezetě se sidecarem, která se prodala za 539 tisíc korun.

A pozornost opravdových sběratelů přitahovala i tvarově nezvyklá ČZ 175 Monoblok „jednovýfuk“. „Vyráběla se jen jeden rok, lidé ji moc nechtěli, přišlo jim, že je to takové nesouměrné,“ vysvětluje Janeček. Dnes už ji sběratelé vnímají jako raritu. V aukci se prodala za 330 tisíc korun.

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Půllitrové Jawy už nejsou takovým hitem

Na druhé straně aukce potvrdila trend, který se projevil už na jaře: velké půllitrové Jawy už mezi sběrateli nemají takovou pozici jako dříve. Jawa 500 OHC 15/00 „Šnek“ z roku 1952, jejíž hodnota byla odhadována na 800 tisíc až milion korun, se prodala za 599 500 korun. Jawa 500 OHC „export Kanada“ skončila na 673 200 korunách, tedy rovněž pod dolní hranicí odhadu 700 tisíc.

„Je samozřejmě pravda, že zejména ‚šnek‘ měl více replikových dílů, což se na ceně projeví. Roli ale hraje i to, že se pětistovek nyní v inzerci objevuje podstatně více než dříve, kdy jsme ji začali zařazovat na seznam položek a dražila se za částky přes milion korun,“ dodává Kočí.

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Reportáž z auto-moto burzy Retro Garáž listopad 2026
Dražbu organizuje Pavel Kočí (vpředu), stroje draží se svým kolegou Markem Odrobinou.Foto: Filip Ehrenberger

Podobně dopadly i některé předválečné velké motocykly. Praga 500 BD se sajdkárem našla kupce za 759 tisíc korun, přestože odhad sahal až k 1,2 milionu. Lépe se vydražila Praga 350 BCS „Kardan“, ta se prodala za 951 500 korun.

Ještě výraznější byl rozdíl u amerického Indianu Junior Scout 500 V-Twin z roku 1937. Odhad činil 600 až 750 tisíc korun, konečná cena ale dosáhla jen 386 100 korun. Pod očekáváním zůstal také čtyřtaktní prototyp ČZ 200 OHC. Pořadatelé mu před aukcí přisuzovali hodnotu 300 až 400 tisíc korun, nový majitel za něj zaplatil 122 650 korun.

Naopak zájem byl o některé stroje s vojenskou historií a sajdkárové soupravy. Zündapp KS 750 se sidecarem i Jawa 500 OHV Rumpál se sidecarem se prodaly shodně za 1,1 milionu korun.

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Levnější motorky si kupce našly

Zatímco u drahých veteránů byli kupující zdrženlivější, dostupnější motocykly, často dražené od jedné koruny, přitahovaly pozornost. Pionýr, který se před aukcí na internetu pohyboval kolem 13 tisíc korun, se v sále vyšplhal na 72 600 korun. Stadion S11 „vidlice smrti“ skončil na 83 600 korunách a Jawetta 50/551 na 101 200 korunách.

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S prázdnou neodjela ani parta kolem Honzy Uhlíře, který na aukce jezdí pravidelně s kamarády Jirkou a Ladislavem. Získali ČZ 125 B za 148 500 korun a Jawu 250 Duplex za 511 500 korun. Jan nedávno koupil kostel nedaleko Zbirohu. „Příští Retro Garáž by se mohla pořádat v kostele,“ smáli se.

Reportáž z auto-moto burzy Retro Garáž listopad 2026
Reportáž z auto-moto burzy Retro Garáž listopad 2026Foto: Filip Ehrenberger

Tatra 613 Special nejdražším autem, Škodovky zaostaly

Mezi automobily se nejdráže prodala Tatra 613 Special z roku 1985. Nový majitel za ni zaplatil 1 166 000 korun, což odpovídá horní části odhadu 900 tisíc až 1,2 milionu. Následovala Tatra 603 za 847 tisíc korun.

Některé historické škodovky naopak nedosáhly ani na spodní hranici očekávání. Velice pěkná předválečná Škoda Popular Roadster z roku 1940 se prodala za 698 500 korun, přestože odhad činil 800 tisíc až milion. Škoda Felicia se vydražila jen za 599 500 korun.

„Opět se ukázalo, jak jsou aukce někdy nevyzpytatelné, ale zajímavé, a jak si dnes veterány na trhu stojí,“ shrnuje Kočí. „Třeba Škody šly poměrně za málo, ale ohromně překvapila Jawa unifikované řady, a pořád lákají lidové malé stroje. Celkově se aukce povedla.“

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Jedinou nevydraženou položkou zůstal Metalex Roadster z roku 1993 s vyvolávací cenou 490 tisíc korun a odhadem 750 až 950 tisíc. Motocyklová část aukce vynesla 14 478 750 korun, automobilová 4 808 100 korun. Celkový obrat tak dosáhl 19 286 850 korun.

Reportáž z auto-moto burzy Retro Garáž listopad 2026
Škodovky se nevydražily za takové částky, jak se očekávalo.Foto: Filip Ehrenberger

Všechny ceny v textu i tabulce jsou včetně desetiprocentní aukční přirážky, tedy částky, které skutečně zaplatili kupující.

Model (rok)

Vyvolávací cena (Kč)

Odhad (od – do) Kč

Vydraženo za (Kč)

Cena s přirážkou (Kč)

Jawa 50/555 Pionýr (1960)

1

50 – 70 000

66 000

72 600

Stadion S11 „Vidlice smrti“ (1958)

1

60 – 100 000

76 000

83 600

Jawetta 50/551 Sport Speciál (1958–62)

1

60 – 100 000

92 000

101 200

Stadion S23 (1962–65)

1

200 – 300 000

151 000

166 100

ČZ 180/487 Roland „nová uloženka“ (1993–96)

40 000

100 – 200 000

67 000

73 700

ČZ 250/470 (01) Trial (1966)

60 000

180 – 250 000

161 000

177 100

Čezeta 175/501 „Hodinář“ (1958)

60 000

100 – 150 000

133 000

146 300

Jawa 500 OHC 15/01 „Export Kanada“ (1955)

490 000

700 – 900 000

612 000

673 200

Jawa 350/633 Bizon (1970)

90 000

180 – 230 000

184 000

202 400

Jawa 350/362 Californian (1969)

90 000

180 – 230 000

205 000

225 500

Čezeta 175/502 + sidecar Druzeta (1962)

190 000

400 – 500 000

490 000

539 000

ČZ 200 OHC „Prototyp čtyřtakt“ (1996)

100 000

300 – 400 000

111 500

122 650

ČZ-Cagiva Roadster 125 „Prototyp / Jan Svěrák“ (1995)

25 000

100 – 200 000

72 000

79 200

Jawa 350/645 Sport prototyp „Unifikovaná řada“ (1963)

295 000

450 – 550 000

906 000

996 600

Norton ES2 500 (1959)

80 000

200 – 250 000

200 000

220 000

Jawa 500 OHC 15/00 „Šnek“ (1952)

490 000

800 – 1 000 000

545 000

599 500

Jawa 250 Pérák „Komunista“ (1954)

70 000

120 – 180 000

138 000

151 800

Ogar 350/12 (1949)

90 000

200 – 300 000

199 000

218 900

ČZ 98 jednorychlostní (1934)

90 000

250 – 400 000

400 000

440 000

ČZ 125 A (1946)

70 000

150 – 200 000

170 000

187 000

ČZ 98 třírychlostní „Levostranný Holanďan“ (1946)

80 000

150 – 200 000

176 000

193 600

ČZ 125 B (1948)

70 000

150– 200 000

135 000

148 500

ČZ 98 třírychlostní „Šlapátková“ (1938)

60 000

100 – 150 000

122 000

134 200

Jawa 100 Robot (1937)

60 000

150 – 200 000

173 000

190 300

Praga 350 BCS „Kardan“ (1933)

670 000

900 – 1 100 000

865 000

951 500

Jawa 175 Special (1938)

80 000

200 – 300 000

188 000

206 800

ČZ 175 Special (1936)

80 000

150 – 200 000

174 000

191 400

Jawa 175 Villiers „Chobot“ (1932)

90 000

250 – 350 000

295 000

324 500

Praga 500 BD + sajdkár, V. série (1931)

670 000

950 – 1 200 000

690 000

759 000

Harley-Davidson 750 WLC (1943)

350 000

450 – 550 000

426 000

468 600

ČZ 175 Monoblok „Jednovýfuk“ (1935)

90 000

250 – 350 000

300 000

330 000

Jawa 500 OHV Rumpál + sidecar (1929)

640 000

950 – 1 300 000

1 000 000

1 100 000

Ogar 250 Standard (1935)

90 000

250 – 350 000

315 000

346 500

Jawa 250 Special (1935)

90 000

250 – 350 000

200 000

220 000

ČZ 250 Sport (1937)

90 000

200 – 300 000

238 000

261 800

Jawa 350 SV (1935)

290 000

500 – 650 000

315 000

346 500

Indian Junior Scout 500 V-Twin (1937)

315 000

600 – 750 000

351 000

386 100

Jawa 250 Duplex (1943)

240 000

500 – 700 000

465 000

511 500

ČZ 250 Tourist (1936)

190 000

400 – 500 000

371 000

408 100

Jawa 350 OHV (1946)

290 000

550 – 700 000

385 000

423 500

Zündapp KS 750 + sidecar (1942)

590 000

1 000 000 – 1 300 000

1 000 000

1 100 000

Škoda 136 Rapid Kabriolet „LDD pravostranný“ (1990)

150 000

300 – 400 000

240 000

264 000

Triumph TR 250 (1968)

250 000

550 – 750 000

465 000

511 500

Škoda Popular Roadster (1940)

490 000

800 – 1 000 000

635 000

698 500

Tatra 603 (1969)

490 000

950 – 1 100 000

770 000

847 000

Metalex Roadster (1993)

490 000

750 – 950 000

nevydraženo

nevydraženo

Škoda Felicia Cabriolet (1961)

390 000

700 – 800 000

545 000

599 500

Škoda 110 R (1976)

320 000

650 – 750 000

555 000

610 500

Tatra 613 Special (1985)

490 000

900 – 1 200 000

1 060 000

1 166 000

Škoda Favorit 135 LUX (1992)

30 000

80 – 130 000

101 000

111 100

Celkem

10 555 004


17 533 500

19 286 850

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