Francouzský poklad zaujal i "křečka". Peugeot z něj udělal monstrum i sen devadesátek

Ačkoliv rychlovlak Bugatti Autorail zastínil na Retromobile v Paříži většinu aut, expozici Peugeotu jste nemohli minout. Především kvůli autům, která na ní byla k vidění. Před 42 lety totiž vznikl bez nadsázky ikonický ostrý hatchback 205 GTI, u nějž se dodnes spousta expertů bude přít o to, že se jedná o nejlepší auto svého druhu vůbec. Viděli jste ale někdy pohromadě všechny jeho verze?
Červený koberec, červené auto, červené nasvícení. Stánku Peugeotu na Retromobile v Paříži dominovala jediná barva, v níž by jeden možná přehlédl i malou postavu, která se kolem 205 GTI pohybovala. Richard Hammond, jeden ze tří někdejších moderátorů Top Gearu a později The Grand Tour s přezdívkou Tha Hamster (křeček), tam totiž natáčel video o francouzském ostrém hatchbacku. Divíme se i přes miliardové veterány jeho zájmu o maličký peugeot? Ani v nejmenším.
Historie 205 GTI se začala psát v roce 1984, kdy se Francouzi rozhodli naplno zužitkovat sportovní potenciál svého zhruba rok starého hatchbacku. První GTI mělo pod kapotou zážehovou šestnáctistovku se 77 kW, jinak naladěný podvozek, řízení a další mechanické komponenty. Vizuálně byste jej od standardní 205 odlišili hlavně podle kol a červené linky v náraznících a bočních lištách.
Skoro dokonalý sleeper, který si vysloužil chválu motoristických novinářů i řidičů prakticky okamžitě. Jeho design vznikl v domácích podmínkách pod vedením Gérarda Weltera, třebaže Pininfarina o design malého peugeotu velmi stál.
Dočkal se až o dva roky později, navrhl totiž kabriolet, který rovnou dostal i verzi CTI. Bylo to vlastně GTI s otevřenou karoserií, včetně benzinové šestnáctistovky.
Rok 1986 přinesl i 205 GTI se silnějším benzinovým motorem o objemu 1,9 litru. Výkon stoupl na 96 kW, doba potřebná ke zrychlení na 100 km/h spadla o devět desetin na 7,8 vteřiny a vznikl tím nikdy nekončící spor o to, jestli byla lepší verze se slabším, ale lehčím motorem o objemu 1,6 litru – nově o 7 kW posílená –, nebo právě silnější devatenáctistovka s vyšším točivým momentem, ale i hmotností.
Obě verze získaly kultovní status, silná devatenáctistovka se ale nikdy do kabrioletu nedostala. Ten místo toho později dostal sice stejný motor, ale s výkonem omezeným na 77 kW.
Portfolio tak bylo jasně dané a kromě modernizace v roce 1990 se začaly objevovat i různé specifické varianty.
Ta nejznámější? Zelená Griffe, kterých vznikly tři tisíce kusů podle auta Jeana Todta. Ano, toho Jeana Todta, který později vrátil Ferrari na vrchol ve Formuli 1. V 80. letech vedl závodní tým Peugeot Talbot Sport a Griffe měl být jakýmsi dárkem.
Todt totiž v historii Peugeotu sehrál zásadní roli, protože francouzskou značku dovedl v letech 1985 a 1986 k titulu mistra světa s Finy Timo Salonenem a později Juhou Kankunnenem za volantem. Aby k tomu však mohlo dojít, musel Peugeot vyrobit 200kusovou homologační sérii T16.
V polovině 80. let tak vznikl silniční Peugeot 205 Turbo 16 s pohonem všech kol a přeplňovaným čtyřválcem umístěným vzadu uprostřed. Nebyla to taková bestie jako rallyový speciál, protože nabídla jen 147 kW, nicméně tovární kit tuto hodnotu uměl zvednout až na 221 kW. Pořád šlo přitom o malé třídveřové (sportovní verze se jinak nedělaly) auto. Ke sportovním úspěchům ještě dodejme, že v letech 1987 a 1988 vyhrál T16 i Rallye Paříž-Dakar.
Koho uhranula Turbo 16, ale neměl na ni finance, nedostalo se na něj, nebo zkrátka jen preferoval techniku civilnějšího GTI, mohl zvolit přestavbu belgického karosáře Dimma Design. Designový kit z polyesteru se širokými lemy a obvodovými nárazníky byl čirou esencí přelomu 80. a 90. let a Peugeotem byl homologován v roce 1989. Koupit si ho mohli majitelé GTI s oběma motory. Dimma později dělal bodykity i pro další modely francouzské značky.
Ačkoliv se ještě během aktivního života stala 205 GTI kultovní záležitostí, nevyhnutelný konec se blížil. V roce 1993 se výroba modelu GTI definitivně zastavila, i když standardní verze vznikaly ještě dalších pět let.
Další modely GTI už na 205 nikdy schopnostmi nedokázaly navázat a Francouzi před časem slavnou zkratku uložili k ledu. Vrátí se až letos, kdy se do výroby dostane nová 208 GTI. Ta bude plně elektrická s 206 kW a akcelerací z 0 na 100 km/h za 5,7 vteřiny. Baterka v útrobách nabídne 54 kWh.
V zajetí konceptů
Podobně zajímavou expozici přivezl i Citroën, který vsadil na nový koncept ELO a především výběr inovativních historických konceptů, jimiž se novinka nechala inspirovat. A asi není pokrokovějšího modelu v historii značky s dvojitým šípem než 2CV. Příběh prvních 250 vyrobených kusů z roku 1939 je vlastně notoricky známý.
Aby se auta nedostala do rukou nacistů, až na čtyři kusy byla všechna rozebrána a zničena. Zbylá čtyři auta přežila dodnes, první se našlo už v roce 1968 a dočkalo se kompletní renovace. Citroën ho, podobně jako na letošním Retromobile, tak čas od času ukazuje na různých výstavách.
Mezi dalšími vystavenými prototypy byl aerodynamický model C10, futuristický pyramidový koncept Karin z roku 1980 s na svou dobu nevšední elektronickou výbavou včetně informačního displeje pro řidiče a monitorování stavu vozidla nebo Activa 1 s hydraulickým odpružením s integrovaným elektronickým řízením. Byl to také první Citroën vůbec s průhledovým displejem. V roce 1988.
Modernější koncepty Xanae a C-Cactus pak později inspirovaly sériové modely Xsara Picasso a C4 Cactus.
A co si ELO z těchto aut vypůjčilo? Tak třeba vyjímatelnou zadní lavici z modelu 2CV, centrální řidičskou pozici z konceptu Karin, otočná přední sedadla z Xanae nebo recyklované materiály z C-Cactusu.
Koncepty doplnil kabriolet Traction Avant 15-6, který se objevil na vůbec prvním ročníku výstavy Retromobile v Paříži v roce 1976. Tehdy to bylo poprvé, co veřejnost jediný existující kus kabrioletu mohla vidět.
