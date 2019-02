Jak moc se svět změnil od výprav Hanzelky a Zikmunda? Dva Češi nafotili stejná místa

Cestu potřebovali zvládnout v rozumném časovém období, slavní cestovatelé ji tehdy absolvovali za téměř šest let, Lukáš Socha s Tomášem Vaňourkem na to měli skoro desetkrát kratší čas. A využívali všechny možné dopravní prostředky. Letadla, běžná auta, čtyřkolky, minibusy, motorky, skútr, tuk-tuk, ale i koně…

„Největší střep byl UAZ 450, tím jsme jezdili v Kyrgyzstánu. Všechna další auta v půjčovně totiž byla moc nová a drahá. Pro nás to do té doby byla neznámá země, ale nakonec se ukázalo, že to byla nejlepší volba. Díky prostoru vzadu jsme brali stopaře a také se pak dostali na místa, kam se jiní běžně nedostanou, protože to auto vyjelo všechno," vzpomíná Lukáš Socha.

Stejné štěstí měli také třeba v Bejrútu, kde nejlevnější čtyřkolkou byla Lada Niva, se kterou se vydali na náhorní plošinu. „Museli jsme se ji ale naučit řídit za pochodu, ze začátku nám to moc nešlo. Ale protože byla tak nenápadná, dostali jsme se i do válečné zóny," vypráví Tomáš Vaňourek.

Na cestě vyzkoušeli i několik tamních škodovek. „V Nepálu jsme si půjčili Rapid, ale několikrát nám vyšli vstříc na tamních velvyslanectvích České republiky a na místo určení nás odvezli diplomatickými Superby," dodávají cestovatelé, jak se přepravovali v Káthmándú nebo třeba v Tokiu.