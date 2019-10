Goodbye, pětikilo. Fiátek v USA propadl, v Evropě doplatí na emisní účetnictví

Fiat 500 už není cool. Výrobce oznámil, že pro nízký zájem ukončí jeho prodej v Americe. Za průšviháře ale je i doma, protože kvůli němu Brusel nastavil Turínu rekordně drsnou laťku pro snižování emisí CO2.

Před dvanácti lety to začínalo tak nadějně. Novodobá pětistovka patřila k prvním z neuvěřitelných nápadů nového šéfa Sergia Marchionneho. Symbolizovala restart tápající značky, měla jí vrátit energii i lesk odpovídající bohaté a úspěšné historii.

Geniálně spojila módní vlnu retro stylu s padesátým výročím původního Fiatu 500 z roku 1957. A také se zápalem početné komunity jeho příznivců. Výrobce kolem auta dělal haló už od začátku vývoje. Otevřel třeba stránku 500wantsyou.com, přes niž od fanoušků přijal tři miliony nápadů a požadavků, co v autě nesmí chybět.

Stylové zaměření dokázal frikulín výborně prodat. Na výběr bylo ze 12 barev laku, 9 designů kol, 15 druhů čalounění interiéru včetně nejluxusnější kůže. V kabině jste si mohli zvolit odlišně provedená sedadla, palubní desku i volant. Z jedné stavebnice tak bylo možné poskládat přes půl milionu kombinací. Zanedlouho dorazila i verze se stahovací střechou.

S rozmarem výbavy držela krok i technika. Trpaslík boural za pět hvězdiček, ve standardu měl sedm airbagů, za příplatek osmý u kolen řidičky. Motory s dvouletým předstihem splňovaly emisní normu Euro 5.

Jedinečný styl a spojení retrodesignu s moderní technikou slavily úspěch. Fiat 500 se stal evropským Autem roku 2008 a lidé ho kupovali jak diví, přestože nejchudší verze stála v dnešních cenách přes tři sta tisíc.

Díky postupnému zlevňování až o čtvrtinu pětistovka zůstala nejprodávanějším miniautem Evropy. S čísly kolem 180 000 vozů ročně má obrovský náskok i před Volkswagenem Up. Pod povrchem se však kouzlo začínalo postupně drolit.

Očekávané zmrtvýchvstání Fiatu se nenaplnilo, v žádné další modelové řadě se mu nepodařilo přijít s velkým a úspěšným nápadem. V nejprodávanějších třídách Golfu, Mondea a Nissanu Qashqai vůbec žádného zástupce nemá.

Ani samotnou řadu 500 se nepodařilo rozvinout do potřebné šíře. Zatímco britský stylový protějšek Mini nabízí pět modelů a spektrum pohonných jednotek sahá od úsporných hybridů po zuřivé třísetkoňové turbo s pohonem všech kol, pětistovka zůstala sama.

Skoro sama. Trpasličí minibus 500L moc lidí nezaujal, výraznější stopu zanechal jen sympatický crossover 500X. I toho se ale prodává dvakrát méně než Renaultu Captur.

Na jaře 2011 se fiátek vydal na zkušenou do USA. Američané mají rádi capuccino a italskou módu, tak proč by si nemohli zamilovat pětistovku? V zásadě správná úvaha. Bombastická reklamní kampaň s Jennifer Lopezovou a umístění showroomů do velkých nákupních center zpočátku skutečně zabraly.

Druhý rok se prodalo 46 000 autíček, což na specialitu tohoto druhu nebylo špatné. Tehdy navíc panovalo přesvědčení, že Amerika konečně přesedlá na menší auta, a Fiat čekal na svou velkou příležitost.

Jenže čekal marně. Po třech letech se k chladnoucímu okouzlení přidala dramaticky zlevňující ropa a strýček Sam se vrátil ke starým dobrým SUV. O pětistovce a nekonečném seriálu módních sérií jako Gucci, Repetto, Barbie a TAG Heuer se ve slušné společnosti přestalo mluvit.

Na jaře 2014 už získal pozornost jen elektrický speciál pro Kalifornii, a to díky památné prosbě Sergia Marchionneho: "Nekupujte si ho, na každém proděláváme čtrnáct tisíc dolarů".

Přes uvedení typů 500L a 500X americké prodeje Fiatu klesaly, až loni skončily na patnácti tisících a tržním podílu 0,09 %. Dovozce na příští rok ohlásil konec pětistovky, ale jelikož ta se na výsledku podílela víc než třetinou, v podstatě to znamená konec Fiatu za velkou louží.

Mezitím se ale smyčka stáhla i doma v Evropě. Unie vyhlásila flotilové limity emisí CO2, které se počítají průměrem ze všech prodaných vozů za kalendářní rok. Fiat prodává malá auta, takže má nízké emise a klid, že?

Omyl, průměr se počítá s ohledem na hmotnost. Obecně se mluví o limitu 95 g/km, ale Mercedesu či BMW luxusní koráby zvýšily akceptovaný průměr na 101 g. Naopak Fiat má v prodejích takovou převahu miniaut, že i po započtení sesterských modelů Alfy Romeo a Jeepu musí podlézt 87 g.

A teď to přijde. Pětistovka s dvanáct let starou technikou vypouští 118 g/km. Nejmenší model místo aby vyvažoval rozlet Alfy Romeo Stelvio nebo Jeepu Grand Cherokee a snižoval průměr skupiny, ještě ho zvyšuje o 31 gramů.

Za každý z nich by měl Fiat příští rok zaplatit pokutu 95 eur krát 180 000 prodaných vozů, tedy něco přes třináct miliard korun. Už chápete, proč raději kupuje zelené kredity od Tesly?

Luxusní značky jsou ve výhodě. Za dva miliony, které jejich zákazníci běžně nechají u dealera, se dá postavit elektromobil se slušným dojezdem. Nebo plug-in hybrid kombinující oba pohony v jednom.

Fiat zaměřený na malá auta je v kleštích. Budoucnost naznačil na ženevském autosalonu studií Centoventi: elektromobil s modulárními bateriemi, jehož nejskromnější verze s krátkým dojezdem by mohla stát kolem 440 000 Kč.

To ale nejsou moc povzbuzující vyhlídky ani pro dostupnost osobní mobility obecně, ani pro zachování odvěkého kouzla Fiatu: nabídnout skvělé malé auto za rozumný peníz.