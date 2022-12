Glosa: Pozor na "dobré nápady". Elektromobilisté jsou teď na ně obzvlášť citliví

Ty tři zprávy z poslední doby spolu zdánlivě nesouvisí, dohromady však majitelům bateriových aut slibují neutěšenou budoucnost. Navíc přicházejí v době nízkých teplot, kdy si někteří kladou otázku, zda se s nákupem elektroauta neunáhlili.

Celé to začalo ve Švýcarsku. Tamní politický systém je ve vztahu s veřejností tradičně otevřený, proto jí i nepříjemné věci servíruje s nezastřenou upřímností. Pokud nyní v zemi nastane nouze s dodávkami elektrické energie, tamní Spolková rada spustí sérii opatření, kterými zamezí hrozícímu blackoutu. Od praní prádla ve vodě ohřáté maximálně na 40 stupňů až po zákaz sledování Netflixu. A samozřejmě nezapomene ani na elektromobily, které by v takovém případě zůstaly povinně doma.

Naštěstí pro Švýcary jsou tamní garáže také plné veteránů a benzinu je momentálně u pump dostatek. Ale jak má s touhle informací naložit český majitel Tesly, který se chystá do Alp na lyžovačku? Dostane se vůbec zpátky domů, nebo Švýcarská konfederace vypne všechny nabíječky v zemi? Kdo ví.

Nedostatek elektřiny straší i Němce, kteří se při její výrobě v posledních letech spoléhali na nerušené dodávky ruského plynu a rotory větrných elektráren. Ani jedna sázka úplně nevyšla, s větry je to stejné jako s diktátory. Oba bývají dost náladoví.

Tamní ministr hospodářství Robert Habeck tedy dostal nápad, jak prekérní situaci vyřešit. "Potřebujeme bateriová úložiště a většinu z nich vidíme na ulici," cituje jeho slova týdeník Automobilwoche. Ministr měl samozřejmě na mysli elektromobily, které "absorbují energii a v pravý čas ji pošlou zpět do sítě". O potřebném zákonu, díky kterému by si tímto způsobem mohli elektromobilisté přivydělat i nějaké to euro, dá prý ministr hlasovat ještě letos.

Aby dopad takového zákona pochopili i majitelé spalovacích aut: je to stejné, jako by vám chtěl stát zrekvírovat plnou nádrž nafty jen proto, že ji právě potřebuje soused. Nikdy nebudete vědět, jestli s autem můžete vyrazit na dlouhou cestu, nebo sotva dojedete k první pumpě.

Něco takového by se dalo pochopit, kdyby účast na programu byla dobrovolná. Na nápad udělat ze svého auta jakýsi průtokový ohřívač však pravděpodobně dobrovolně kývne málokdo. Akumulátory v autě mají omezenou životnost a jsou příliš drahé na to, aby je majitelé předhodili státu k volnému použití. Jen ta představa, že o tom někdo vážně uvažuje, ukazuje na nepochopení současné reality.

Na tomto místě je opět nutná malá vysvětlivka pro ty, kteří elektroauto nikdy nenabíjeli. Nejde to zdaleka tak rychle jako natankovat dvacet litrů naturalu. K cestě na zahraniční dovolenou je třeba připočítat pár hodin navíc, při současných teplotách, jaké panují za okny, se i tak nevalný dojezd jednoduššího či staršího elektroauta smrskne klidně na polovinu.

K tomu všemu nejde o levnou záležitost. U stojanů ČEZ momentálně stojí kilowatthodina 13 korun, při zimní spotřebě vychází kilometr jízdy na tři koruny. Provoz elektromobilu dnes tedy v žádném případě není "skoro zadarmo", i když ještě poměrně nedávno tomu tak skutečně bylo.

Když už jsme u dobíjení, Evropský parlament nově požaduje, aby do roku 2026 byla na všech hlavních silničních tazích unie každých 60 kilometrů alespoň jedna výkonná nabíjecí stanice. Ačkoliv to vypadá docela rozumně, server Novinky cituje mluvčího ministerstva dopravy Františka Jemelku, který považuje návrh za "zcela nerealistický".

Takže to u nás za čtyři roky dopadne asi takhle: každé páté auto, které tou dobou vyrobí v Mladé Boleslavi, bude jezdit na baterky. Ty ale nebude kde (rychle) dobít, protože jedna taková nabíječka na šedesátikilometrový úsek hlavní silnice je prostě moc. Všichni přece pohodlně nabíjíme doma, v práci, případně během nákupů. Takže jakýpak copak.

Kolony zahraničních elektromobilů valících se v létě naší kotlinou na jih k moři jistě stihneme včas varovat. V nejhorším nakoupíme valníky, kterými je z hlavních tahů převezeme za hranice, kde o nabíječky nouze nebude.

Celkově to tedy bohužel vypadá, že letošním evropským vítězem "motoristy roku" se stává majitel starého dobrého spalovacího auta. Z války na Ukrajině se rychle otřepal a znovu tankuje za předválečné ceny. Čerpací stanice má pomalu na každém rohu, často s příjemně vytopeným zázemím, kde se dá i něco pojíst. Benzin mu z nádrže nikdo neodsává a zatím to nevypadá, že by se nějaký evropský stát chystal čerpačky ze dne na den zavřít.

Pokud máme všichni už za pár let přesednout do elektromobilů, chtělo by to i nějaké dobré zprávy.