Galerie automobilového luxusu: Těchto jedenáct Rollsů je (takřka) jako žádný jiný

Defenzivu hokejistů extraligových Vítkovic vyztužil v poslední den přestupů Kanaďan s maďarským pasem Jesse Dudas z Miškovce. Ostravanům vypomůže i slovenský útočník Peter Šišovský z Detvy. Sešlo naopak z možnosti překvapivého návratu zkušeného útočníka Zbyňka Irgla, kterého nakonec Olomouc neuvolnila.

Dudasovi patřila v roce 2006 při draftu 159. pozice, z níž po něm sáhl Columbus. Do NHL se však nikdy neprosadil a od roku 2014 působí v Evropě. V této sezoně zaznamenal ve 34 zápasech slovenské extraligy, v níž maďarský klub působí, 19 bodů za pět gólů a 14 nahrávek.

Osmadvacetiletý Šišovský si v 31 zápasech připsal 34 bodů za 13 gólů a 21 asistencí. Bývalý hráč Martinu, Trenčína, Piešťan a Zvolenu má na kontě ve slovenské nejvyšší soutěži celkem 465 zápasů a 217 bodů za 98 branek a 119 asistencí.

Ostravanům naopak nepomůže jejich bývalá dlouholetá opora Irgl. Devětatřicetiletý útočník zůstal nakonec hráčem Olomouce, přestože už se s Hanáky prakticky loučil a sám očekával, že jeho přesun do mateřského klubu se stane realitou.

"Volal mi majitel Vítkovic Aleš Pavlík, jak bych se na to díval. Říkal jsem, že jsem hráčem Olomouce, ale pokud se domluví s Olomoucí, že bych rád pomohl. Ve Vítkovicích jsem vyrostl a není mi to lhostejné. Když to řeknu upřímně, nepřeji si, aby Vítkovice spadly. Na druhou stranu se ale tohle opouští hrozně těžko, protože to tady ve mně zanechalo velkou stopu. Mám to tu hodně rád," prohlásil Irgl.

"V posledních dnech jsme intenzivně jednali s manažerem olomouckého klubu Erikem Fürstem. Naše vzájemná dohoda byla taková, že po kompletním pátečním kole padne finální rozhodnutí, zda se uskuteční návrat Zbyňka Irgla k nám. Bohužel, o půl desáté večer jsem dostal od Erika Fürsta finální rozhodnutí, že k nám Zbyňka nepustí. Je nám to líto, ale boj o záchranu budeme muset zvládnout i bez něho," uvedl šéf Ostravanů Pavlík.