"Vraťte do aut tlačítka, jinak nebude dobré hodnocení." Bruselu se nelíbí obrazovky

Kdo chce v nárazových testech Euro NCAP získat plné pětihvězdičkové hodnocení, musí už nějaký ten pátek nabídnout řadu elektronických asistenčních systémů. Od roku 2026 k tomu přibude ještě další podmínka. Fyzická tlačítka pro základní funkce. Euro NCAP tím chce omezit rozptylování řidičů.

"Nadužívání dotykových obrazovek je problém celého odvětví, téměř každý výrobce do nich integroval ovládání základních funkcí, což nutí řidiče přestat sledovat silnici a zvyšuje riziko nehody kvůli rozptýlení," řekl novinám The Times šéf strategického rozvoje v Euro NCAP Matthew Avery. "Nové testy od roku 2026 tak donutí výrobce použít oddělené fyzické ovladače pro základní funkce v intuitivním pojetí," předesílá člověk z belgické organizace.

Pokud sledujete trendy mezi novými auty pravidelně, klesající podíl klasických tlačítek jste si jistě všimli. Ostatně i motorističtí novináři na jejich nedostatek a nutnost i kvůli nastavení klimatizace hledat nesmyslně v menu palubního systému často upozorňují. Volkswagen, Tesla, Mercedes-Benz nebo Audi, to jsou jen některé z automobilek, které spoustu funkcí přesouvají na dotykové obrazovky, případně různé dotykové plochy třeba na volantu.

Je ale také nutné říci, že s rychlým vývojem se i dotykové ovládání výrazně lepší. Leckdo si možná vzpomene na první pokusy Volkswagenu zpřed několika let ovládat všechno dotykově. Systém se ale sekal, byl neintuitivní a neresponsivní a kritika se na německý koncern valila ze všech stran.

Designéři a technici ale dokázali postupem času systém vyladit, dnes už tak o neintuitivnosti nemůže být řeč a nějaké sekání či "zamrzání" systému se děje v míře standardní pro celé odvětví - tedy téměř vůbec.

Dalším příkladem je Tesla, u níž je namístě kritika tlačítek blinkrů nebo stěračů na volantu místo klasických páček pod ním, nicméně ovládání veškerých funkcí pomocí dotykové obrazovky řidiče nijak nerozptyluje a po pár jízdách už intuitivně dokáže najít všechny funkce. Podobně, jako kdyby měl klasická tlačítka, které teď bude po automobilkách požadovat Euro NCAP.

Nové schéma hodnocení bude do praxe uvedeno v roce 2026, značky tak mají více než rok a půl na to se na něj připravit. Fyzická tlačítka mají mít povinně ovládání blinkrů, výstražných světel, klaksonu, stěračů a systému nouzového volání. Seznam by se teoreticky mohl dále rozšiřovat, podobné to bylo i při nasazování bezpečnostních asistentů, zatím ale obsahuje jen ty nejzákladnější funkce.

Frank Mütze z Evropského výboru silniční bezpečnosti nová pravidla vítá jako krok správným směrem. "Teď ale potřebujeme i navazující regulaci od Evropské unie, která ukotví požadavky právně pro všechna vozidla," dodává.

Ondřej Velebný, šéf a zakladatel české firmy Kontrolka, která se specializuje na návrhy uživatelských rozhraní interiérů nových aut, je v otázce ovládání různých funkcí zdrženlivý a vidí výhody jak tlačítek, tak dotykových obrazovek. Odmítá však povinnou regulaci. "Když bylo něco jednoduché na první zmáčknutí, tak to podle mě nesmí být v další generaci složitější," uvedl v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

"Jestliže ale vymyslíte rychlejší dotykovou volbu, kde se navíc ikony třeba budou dát zvětšovat, tak v ten moment máte výhody v digitálu," dodává. Zároveň by podle něj některé funkce, jako mimo jiné i blinkry, vůbec nemusely mít samostatné ovládání. Mohly by se ovládat automaticky jen podle toho, kterým směrem řidič otočí volantem.

Dodává také, že mnohdy je špatně vyřešené ovládání některých funkcí v autě vinou nedostatečné komunikace jednotlivých oddělení v automobilkách nebo omezení kvůli dodavatelům dílů. Ti už mají předpřipravená řešení, a nelze ho proto změnit ve prospěch větší uživatelské přívětivosti.