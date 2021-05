Francouzi vracejí úder. Renault Arkana hýří stylem, kulturou i prostorem

Trh menších SUV a crossoverů se vyznačuje dvěma okolnostmi: nadvládou asijských značek a stálým zahušťováním, kdy se mezi každé dva modely dal vmáčknout třetí. Stejný krok právě dělá Renault. Mezi Captur a Kadjar uvádí další vůz drsňáckého vzhledu, ale o to jemnějšího ducha. Jmenuje se Arkana a po prvním krátkém svezení soudíme, že má šanci nahlodat i tu asijskou nadvládu.

Zapomeňte na jasně ohraničené třídy a formáty z minulosti, kdy měla každá automobilka jeden malý hatchback, jeden sedan střední třídy a pak třeba rodinný minibus. Dnes se modely jedné značky liší spíš stylem než velikostí a jednotlivé třídy se nezřetelně prolínají.

Potvrzuje to i Renault Arkana. Přestože technicky vychází z architektury určené pro menší vozy, délkou 4,6 metru přerůstá i "větší" typ Kadjar. Přispívá k tomu dlouhý rozvor, rozmáchle protažená záď a to celé dohromady s vysokou přídí budí silácky zavalitý dojem. Jeden by hádal, že Arkana je příbuzná nějakého pick-upu s rámovým podvozkem.

Skromnější základy prozradí až usednutí dovnitř. Šířka kabiny odpovídá spíše menším vozům a také architekturu palubní desky známe z dalších Renaultů. Materiály a pozornost k detailům jsou ovšem zřetelně výš než u menšího Capturu. Vyšší laťku potvrzují i pohodlná sedadla i bohatá standardní výbava obsahující diodové světlomety, samočinnou klimatizaci nebo parkovací kameru.

Místa na zadních sedadlech je díky dlouhému rozvoru relativně více než u některých, zejména asijských konkurentů. S nízko uloženým sedákem a pod klesající střechou ovšem Arkana nenabídne pohodlí srovnatelné se střední třídou. Potěší ale hlubokým kufrem s více než pětisetlitrovým objemem.

K pohonu slouží výhradně benzinové motory a přední kola. Hybridní kombinace E-Tech přijde později, vyzkoušeli jsme tedy základní kombinaci čtyřválce 1.3 TCe s dvouspojkovým automatem EDC. Jeho reakce jsou místy pomalé, ale v souvislém tahu se jednotka chová přesvědčivě silně a komfortně tiše.

Právě nízká úroveň hluku spolku s klidnými pohyby karoserie a jemně naladěným pérováním je nejsilnější kartou Arkany. Musíme uznat, že v tomto ohledu nás ve srovnání s menším Capturem mile překvapila.

I na největších 19" kolech podvozek měkce žehlí výmoly, kanály a tramvajové koleje, na dálnici je pevný v kramflecích a stabilizace ho musí umravňovat, jen když se na točité okresce pustíte do obzvlášť prudkých manévrů.

Ke srovnání s Capturem musíme dodat, že základní cenou 620 000 Kč ho Arkana překonává skoro přesně o 200 000 Kč. Srovnává se tak s Toyotou C-HR, Mazdou CX-30 nebo Mitsubishi Eclipse. Sebevědomí tedy Renaultu nechybí, ale také má v ruce silné karty. Některé z konkurentů překonává prostorem, jiné kulturou jízdy a to vše opírá o působivý design.