Francouzi soudí Švédy. Logo jste nám "nešlohli", ale stejně zaplaťte

Evropská komise (EK) zahájila s americkou internetovou společností Amazon řízení kvůli porušování pravidel hospodářské soutěže. Exekutiva Evropské unie dospěla k závěru, že technologický gigant zneužívá svého silného postavení na trhu ve vztahu k obchodníkům, kteří své zboží prodávají jeho prostřednictvím. Oznámila to dnes místopředsedkyně komise Margrethe Vestagerová.

Amazon podle Vestagerové neoprávněně využívá data obchodníků, čímž získává nespravedlivou konkurenční výhodu. Amazon bude mít možnost komisi přesvědčit, že pravidla neporušuje. Pokud ale Brusel v dalším průběhu řízení nezmění názor, může firmě vyměřit pokutu až do výše deseti procent z jejích ročních tržeb. To by v případě Amazonu mohlo být až 28 miliard dolarů (skoro 628 miliard Kč).