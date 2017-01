před 1 minutou

Tvůrci modelu Harley-Davidson 3R (Retro Roadster Racer) se nechali inspirovat starými motocykly. Přestavba z běžného sériového modelu zabrala 650 hodin práce. Bylo přitom potřeba dodržet stanovený termín a rozpočet. To proto, aby se upravený stroj mohl zúčastnit soutěže Battle of the Kings, kde týmy soupeří s nejlepšími přestavbami. Mechanici z Prahy si už v minulých ročnících odnesl dvě vítězství.

Motocykl bojuje spolu s dalšími modely z regionů o postup do finále, o němž rozhodnou hlasy veřejnosti. Hlasovat lze po kliknutí sem.

autor: Jan Markovič