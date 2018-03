před 28 minutami

Jak pojmenovat nový automobil - to je otázka, kterou si pokládají snad všichni marketingoví analytici jednotlivých výrobců. Někdy je to sázka na jistotu a nový vůz dostane jméno po nějaké významné osobě či místu, jindy invenci nahradí číselné či alfanumerické označení. Jsou však i případy, kdy značky zvolily podivné, či dokonce sprosté jméno. Nemusí to být nutně v jejich domácím jazyce, ale například ve frankofonních nebo španělsky mluvících zemích. A právě na takové automobily se zaměřila následující galerie. Najdete v ní ale také další jména, která sice nejsou sprostá, v kombinaci s daným typem vozu však nevhodná či minimálně divná.

autor: Jan Matoušek