Nový Mercedes třídy A je nejchytřejší kompakt na trhu, umí mluvit a učit se. U premiéry nechyběl los

před 2 hodinami

Třída A je pro Mercedes-Benz důležitým modelem. Od představení první generace vozu v roce 1997 totiž Němci prodali tři miliony kusů svého kompaktního hatchbacku. A byla to právě první generace vozu, na níž Mercedes v průběhu prezentace novinky pomocí symbolů losa upozorňoval. Ptáte-li se, proč si trojcípá hvězda zvolila toto severské zvíře, je to kvůli tomu, že v roce 1997 třída A napoprvé neprošla losím testem. V návaznosti na to získala standardní ESP, v té době prvek vyhrazený jen luxusním vozům, což zvýšilo bezpečnostní standardy mezi kompaktními vozy. Ty ostatně zvyšuje i novinka. Nejen na ně, ale i další zajímavé prvky třídy A s pořadovým číslem čtyři se podívejte do galerie.

autor: Jan Matoušek | před 2 hodinami

