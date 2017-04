Foto: Byli jsme v jediné české továrně na výrobu modelů autíček. A víme, co letos chystá za novinku

před 7 minutami

Firma Abrex vyrábí modely autíček už devatenáct let, začínala s Octavií Tour a za tu dobu prodala po celém světě miliony modelů převážně československé a české výroby. Ač dříve produkce probíhala v Číně, postupně se teď přesouvá zpátky do Česka. Byli jsme se podívat v továrně a také si dopodrobna prohlédli nový, opět kompletně v Česku vyrobený model, který se dostane do prodeje před letošními Vánocemi.

Víte, jak probíhá výroba modelů autíček? My už ano, byli jsme se podívat v továrně ve středočeském Divišově. Tam sídlí firma, která v Česku jako jediná vyrábí zinkové zmenšeniny skutečných aut a motorek, a to převážně z československé provenience.

Podívejte se do galerie, jak vzniká Škoda Forman, co letos firma chystá za novinku a jak celá pečlivá ruční výroba vlastně probíhá.