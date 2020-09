Veteránský poklad. V nizozemské garáži spí pod prachem a krabicemi desítky škodovek

Nepřeje si být jmenován a tají i přesné místo. Bývalý dealer vozů značky Škoda v Nizozemsku má v garáži pod nánosem harampádí a prachu ukryté desítky aut včetně sedmi modelů Škoda 110 R. Jednou by ze sbírky mohlo vzniknout muzeum.

Vladimír Cettl je známý český fotograf, který se s láskou specializuje na veterány, především Tatry, ale i vozy značky Škoda. Nejvíce ho ale baví pátrat po zapomenutých automobilových vracích. Za nimi se dokonce vydal v minulosti na Kubu, kde fotografoval tamní českou stopu - vozy značky Škoda, které se na ostrov dostaly (viz fotografie zde).

Nápad na knihu "Pátrání po vracích Škoda 110 R Coupé" pojal už v roce 2006. "Zveřejnil jsem výzvu, že kdyby někdo věděl o dalších vozech Škoda 110 R, mohu je ještě přijet vyfotit a do knihy zařadit," říká Vladimír Cettl. Podle toho, odkud mu přišly jednotlivé tipy, podnikal výpravy do různých destinací.

"Krátce po této výzvě mi přišla zpráva od neznámého člověka z Nizozemska, že je majitelem sbírky sedmi vozů Škoda 110 R, dovážených kdysi do Nizozemska. Okamžitě jsem se pro tu zprávu nadchl a chtěl jsem vyrazit ještě týž týden. Pak mi ale poslal fotografie, ze kterých bylo patrné, že naprostá většina automobilů jsou ve velmi dobrém a zachovalém původním stavu a jen tři erka by šlo označit za "vraky". Přestal jsem tedy pospíchat," vypráví fotograf.

Letos v srpnu se ale nakonec odhodlal do Nizozemska vyrazit. Nemůže zveřejnit přesné místo ani jméno majitele, ten si nepřeje být jmenován. Avšak to, co objevil, se rozhodně jen tak nevidí, a to nejen v Česku, ale především v západních evropských zemích.

"Přijeli jsme k dnes již bývalému servisu a zastoupení Škoda. Z atmosféry bylo jasné, že jde o zakonzervovaný objekt, kde se již dlouho neodehrává žádný ruch. Vše je zde jen uskladněno, odloženo, ale stojí to zde již dlouho bez hnutí," popisuje unikátní garáž Vladimír Cettl.

Hala je plná aut, některá zasypaná krabicemi, jiná schovaná pod dekou, další pokrývá vrstva prachu. "Zajímavé na tom všem je, že většinu z nich pořídil dnes již 89letý pán, který byl od 50. let místním prodejcem škodovek. Jsou tedy vlastněny stále tímto prvním majitelem. Na prohlídku mě ale vzal jeho syn. Vše, na co se podívá, je pro něj předmětem mnoha vzpomínek a o každém autě vyprávěl zajímavé příběhy," říká fotograf.

V tichosti tu parkují erka, rapidy, tudory, staré octavie, pár favoritů a venku mnoho felicií, které spolu s novými octaviemi byly posledními modely, o něž tento servis pečoval, než ukončil činnost. Na stěnách jsou vybledlé reklamní plakáty a cedule ze 70. a 80. let, propagující tehdy nové modely škodovky. Celkem je tu podle odhadu asi 40 aut.

"Je mi velkou ctí, že jsem mohl toto místo navštívit a zdokumentovat. Zkušenost mi říká, že takhle to tu nebude vypadat věčně. Majitel nemá v úmyslu automobily prodávat, přestože nabídek dostává mnoho, často od nadšenců z České republiky. Rád by zde jednou zřídil muzeum, které by připomínalo bohatou historii značky Škoda v Nizozemsku. Jeho sbírka automobilů je rozhodně zajímavá a rozsáhlá, tak mu držme palce," dodává Vladimír Cettl.

Na fotografie z pozoruhodné nizozemské sbírky se podívejte do galerie. Autor sestavil z originálních snímků kalendář na příští rok, který je už v prodeji.