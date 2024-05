Miliony na každém autě. Ford na elektromobilech prodělává jmění, změní strategii?

Plány na rychlý přechod k elektromobilitě začínají u mnoha automobilek dostávat povážlivé trhliny. Asi nejvýrazněji je to vidět u Fordu, jehož elektrická divize generuje na každém prodaném automobilu milionové ztráty. Podle analytiků to může brzy překrýt zisky z prodeje spalovacích a hybridních automobilů.

Americký Ford na konci dubna zveřejnil finanční výsledky za první čtvrtletí letošního roku a hezké čtení to příliš není. Především pro příznivce elektromobility. Divize Model e, která byla už před časem vyčleněna pro elektromobily, vygenerovala hrubou ztrátu na úrovni 1,3 miliardy dolarů.

Celkem modrý ovál prodal 10 tisíc elektromobilů, meziročně o pětinu méně, na jednom tak čistě matematicky tratil 130 tisíc dolarů (Bloomberg například píše o více než sto tisících dolarech na auto), v přepočtu skoro tři miliony korun. To je podle americké CNN třikrát více, než kolik automobilka tratila na jednom elektromobilu loni za celý rok.

Zároveň ale televize připomíná, že nejde jen čistě o ztrátu z výroby a prodeje, stovky milionů šly do vývoje budoucích elektromobilů. Čistě teoreticky se tak významná částka může v následujících letech zase do rozpočtu Fordu vrátit. To je ale běh na dlouhou trať.

Zásadní pokles zisku byl kromě investicí podle automobilky způsobený propadem zájmu zákazníků a zároveň tlakem celého odvětví na snižování cen, a tím pádem také marží. Připomeňme, že "cenovou válku" mezi elektromobily rozpoutala loni Tesla, která několikrát významně snížila ceny s cílem dosáhnout vyšších prodejů, a splnit tak cíle vytyčené majitelem Elonem Muskem. Třebaže za cenu nižších marží.

Ačkoliv se zástupci modrého oválu snaží v médiích vystupovat klidně, faktem zůstává, že takto velké ztráty začínají ohrožovat ziskovost celé automobilky. Divize Ford Blue, kam spadají spalovací a hybridní modely, totiž nestíhá ztráty pokrývat. "Bloomberg odhaduje, že ztráty Fordu, které automobilka letos ve evé elektrické divizi předpokládá, se přiblíží vymazání zisků z divize Ford Blue," píše agentura Bloomberg. Ford počítá, že divize Model e bude mít letos celoroční ztrátu až 5,5 miliardy dolarů.

Hrubý zisk divize Ford Blue se vyšplhal na 905 milionů dolarů, což je skoro pouze třetina loňského výsledku. Důvodem jsou nižší prodeje. Výrazně více peněz tak modrému oválu vygenerovala divize Ford Pro, která prodává užitková auta a auta firemním zákazníkům.

Schovávají se v ní i některé elektromobily, CNN připomíná třeba nákup více než devíti tisíc elektrických Transitů americkou poštou. Magazín The Verge tak uvádí, že celkem za první čtvrtletí prodal Ford lehce přes 20 tisíc elektromobilů, což by sice ztrátu na jednom autě snížilo, pořád by ale byla astronomická.

Hrubý zisk celé automobilky byl nakonec tři miliardy dolarů, celkově pak Ford za první kvartál vydělal před zdaněním a úroky 2,8 miliardy dolarů, o 600 milionů méně než loni.

Bloomberg již informuje o tom, že Ford začal snižovat objednávky baterií pro elektroauta u externích dodavatelů, už dříve značka oznámila, že chystaná americká baterkárna bude menší, než se předpokládalo.

Změna evropské strategie?

Oborový magazín Automotive News Europe pak na konci minulého týdne přišel se zprávou, že evropský Ford kvůli klesajícím prodejům přehodnocuje svou elektrickou strategii. Původně měl od roku 2030 prodávat jen elektromobily, teď ale šéf osobních aut Martin Sander hovoří o tom, že pokud bude poptávka, i po roce 2030 bude Ford nabízet třeba plug-in hybridy.

Už v červnu začne v Kolíně nad Rýnem výroba elektrického SUV Explorer na platformě MEB koncernu Volkswagen, ve stejnou dobu modrý ovál představí druhý vůz na stejném základě. Ten Ford získal v rámci kooperace s VW především v oblasti sdílení užitkových vozů.

V Rumunsku se pro změnu před koncem roku začne vyrábět elektrická verze oblíbené Pumy, v Turecku už vzniká elektrická varianta Transitu Custom. Právě z něj bude odvozený chystaný Volkswagen Transporter.

Automobilka také investovala nemalé finance do přestavby závodu ve španělské Valencii, kde se dnes vyrábí SUV Kuga. Podle dřívějších informací tam chtěl Ford také vyrábět elektromobily na vlastní platformě.