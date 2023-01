Ford svolává ke kontrole téměř půl milionu aut kvůli problémům se zadní kamerou

Při couvání se kamera vypne. Majitelé Fordu hlásí poruchu, kvůli které americká automobilka vyhlásila svolávací akci. Týká se téměř půl milionu vozidel. Drtivá většina jezdí na americkém trhu.

Ford Motor svolává po celém světě ke kontrole 462.000 aut kvůli možné poruše zadní kamery. Automobilka má podle svého sdělení hlášení o 17 drobných nehodách souvisejících s touto závadou, nikdo se při nich ale nezranil. Informovala o tom agentura Reuters.

Kontrola se týká vozidel Explorer, Lincoln Aviator z modelových let 2020 až 2023 a vozů Lincoln Corsair z modelových let 2020 až 2022, které jsou vybaveny kamerou s otáčením o 360 stupňů. Většina těchto vozů byla prodána v USA, kde se kontrola týká 382 tisíc aut. Do Česka se oficiálně dováží pouze SUV Explorer. Aktuálně.cz čeká na odpověď od tuzemského zastoupení značky, pro kolik vozů bude svolávací akce platit na českém trhu.

Celkem Ford obdržel 2100 hlášení o závadě obrazovky, kdy se přestane zobrazovat dění ze zadní kamery. Je proto nutné aktualizovat software modulu pro zpracování obrazu. Nejnovější akce rozšiřuje a doplňuje svolávací akci z roku 2021, která se týkala 228 000 vozidel. Už dříve překontrolovaná vozidla budou potřebovat i novou aktualizaci softwaru.

Ford už v posledních letech zorganizoval několik svolávacích akcí kvůli problémům se zadní kamerou. Je mezi nimi i svolání 47 tisíc vozů Bronco z let 2021 a 2022 prodaných v USA. Zadní kamera totiž zobrazovala i po ukončení couvání, což mohlo řidiče rozptylovat.