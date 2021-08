Ford Mustang cválá do cíle. Loučí se nabroušenou verzí Mach 1 a my už ji řídili

Aktuální generaci Fordu Mustang zbývá jen rok, dva, protože v roce 2023 se představí nástupce. Na rozlučku si Ford připravil přibroušenou verzi Mach 1, která je pro Evropany dost možná poslední šancí pořídit si s požehnáním dovozce klasický muscle car s velkým atmosférickým osmiválcem a pohonem zadních kol.

Přesné technické detaily nového Mustangu zatím nejsou známé, Ford v něm ale evidentně zkouší mimo jiné hybridní verzi s pohonem všech kol. A právě ta by s ohledem na emise CO2 mohla dostat evropskou zelenou, zatímco konvenčnímu pohonu vystaví předpisy pro starý kontinent stopku. Pořízení posledních kusů aktuálního provedení s pětilitrovým atmosférickým osmiválcem je tedy sázkou na jistotu, jak se ke slavné americké klasice ve správné podobě dostat.

Pro poslední dva roky je navíc k dispozici opepřené kupé Mach 1, jež navazuje na stejnojmenné předchůdce nabízené mezi roky 1969 a 1978 a pak v letech 2003 a 2004. Verze má být jakousi spojnicí mezi běžně dostupnou variantou GT a žiletkovými Mustangy Shelby GT350 a GT500, které se do Evropy oficiálně nedostaly.

Tomu odpovídá i technika. Na podvozku jsou použité právě díly z obou Shelby, z GT350 je také přední splitter, z GT500 zadní difuzor, takže by auto mělo nabízet o 22 % větší aerodynamický přítlak. Standardem pro Mach 1 je také adaptivní podvozek s magnetickými tlumiči.

Oproti GT je posílený také motor, který vychází z jiné limitované edice Mustangu, verze Bullitt. Navrch je ale i tady použité sání ze Shelby GT350, mimo jiné s většími škrticími klapkami a také sportovním vzduchovým filtrem. Výkon se pro Evropu podařilo zvednout o osm na 338 kilowattů v 7250 otáčkách za minutu a točivý moment je 529 newtonmetrů.

Kvůli nasazení na okruhu byl upraven i chladicí systém. Mach 1 má upravený chladič oleje a samostatné chlazení převodovky a samosvorného diferenciálu. Z Shelby GT350 je také šestistupňový manuál Tremec.

Aby se verze odlišila i zvenku, je tu upravená maska chladiče s naznačenými přídavnými sacími otvory, polepy, jiné koncovky výfuku, nápisy Mach 1 nebo plaketka s výrobním číslem šasi na palubní desce.

To vše za příplatek 300 000 korun oproti standardnímu Mustangu GT, Mach 1 startuje na 1 649 900, desetistupňový automat stojí 70 000 korun navíc. Na slevy můžete s klidem zapomenout, po Mustangu je větší poptávka, než jich evropský Ford může dovézt. Do Česka by se všech verzí letos mohlo dostat cca 80 a všechny jsou již rozebrané. Pro příští modelový rok začnou dealeři přijímat objednávky až v říjnu.

O to vzácnější je možnost se s Mustangem Mach 1 svézt. My ho vyzkoušeli na okruhu v Sosnové. Úplná okruhová zbraň se z Machu 1 logicky nestala, napoví to již po americku měkoučká široká křesla, která oceníte hlavně na dlouhých cestách. Připlatit se však dá necelých 50 000 korun za sportovnější sedačky Recaro.

Měkčí je i podvozek, Mach 1 navíc není žádné pírko, takže v utažených zatáčkách Sosnové nepůsobí obratně jako Fiesta ST. Na druhou stranu je to auto, které se dá relativně dobře umístit v zatáčce, má dobře potlačenou nedotáčivost a všechny jemné pohyby karoserie dávají řidiči dopředu znát, co se na něj chystá, takže je Mustang dobře čitelný a snadno zvladatelný. Zkušení piloti ho po Sosnové dokážou vést od zatáčky k zatáčce kontrolovaným smykem, jak to má u správného muscle caru být.

Motor sám o sobě má krásný zvuk a charakterní projev. Páka šestistupňového manuálu se v kulise pohybuje trochu ztuha, převodovka řidiči pomáhá alespoň automatickými meziplyny. Na Sosnové si jich moc neužijete, protože celý okruh auto obkrouží na dvojku.

Desetistupňový automat byl sice pro Mach 1 upraven, ale zcela upřímně, je to volba, která se do sportovně laděného auta nehodí. V Sosnové ji ještě přežijete, protože i tady auto objede okruh na jeden převod, na trojku, ale jakmile přijde na řadu komplikovanější pasáž, kde se musí řadit, jsou reakce na pádla pod volantem příliš pomalé.

Ford Mustang Mach 1 (6st. manuál Tremec) Motor: benzinový 8válec, 5038 cm3

Výkon: 338 kW při 7250 ot./min

Točivý moment: 529 Nm při 4900 ot./min

Nejvyšší rychlost: 267 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 4,8 s

Kombinovaná spotřeba: 12,4 l/100 km

Objem kufru: 408 l

Cena: 1 649 900 Kč

To všechno jsou ale drobné chyby. Mustang i ve své limitované závěrečné edici Mach 1 není nejostřejším sporťákem na trhu, ale skvělým autem s charakterem na rozdávání, které se dá používat prakticky každý den. Cena už bohužel není tak výhodná, jako když americký Ford přišel na náš trh a ceník začínal pod milionem, ale ukazuje se, že zákazníky si tato legenda nadále dokáže najít. Vždyť vloni byl Mustang absolutně nejprodávanějším sportovním autem na českém trhu.