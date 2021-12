Test ojetého Fordu Fiesta: Spolehlivý i ve stáří, ale kdo šidí údržbu, toho vytrestá

V záplavě moderních složitostí je malý Ford vítanou ukázkou jednoduchosti, která nemá moc důvodů zlobit. V perspektivním stavu ho seženete i za sto tisíc korun. S najetými kilometry ale potřebuje prevenci, jejíž zanedbání vede ke kapitálním škodám. Vzhledem k rozšířeným čachrům s tachometry proto zamiřte do servisu ihned. A raději do značkového. Garážník bez originálních přípravků tu nepochodí.

Staromódní jednoduchost Fiesty vysvětluje pohled do rodného listu. Na svět přišla už v roce 2008 a dosud se vyrábí jen s dílčími úpravami. Modernizace z roku 2017 přinesla novou palubní desku a asistenční systémy, kvůli emisním normám se vystřídaly tři generace motorů.

Za novějšími konkurenty Fiesta zaostává nabídkou prostoru. Po přesednutí z Fabie nebo Hyundaie i20 si všimnete úzké kabiny, těsnějšího místa na zadních sedadlech i menšího kufru. Čtyři dospělí se ale do Fiesty složí a potřebám dojíždění za prací vyhoví bez obav.

Štěstí měla Fiesta na design. Kdyby byl ve své době honil módu, vypadal by dnes zastarale. Díky oblým liniím nese spíš punc nadčasové elegance. Tvář vozu nabrala na výrazu při faceliftu v roce 2013, který přinesl masku ve stylu Aston Martinu. A neztrácí ji ani po větší modernizaci z roku 2017, již výrobce prohlašuje za novou generaci.

Výhodou je odolná technická báze, kterou při vývoji před hospodářskou krizí nebyl důvod šidit a po ní už na to nebyly peníze. To platí zejména o atmosférických motorech Zetec 1,25 až 1,6 litru se vstřikováním MPI. Nejčastější potíží jsou tu zapalovací kabely okousané kunami. Jinak není třeba nic než olej a svíčky, a to až do 160 000 kilometrů, kdy dojde na rozvodový řemen (i s prací 4000 Kč) a věc už jinde téměř nevídanou - ruční nastavení ventilových vůlí, při níž se mění celá zdvihátka (kolem 5000 Kč).

To znamená složitou proceduru s odstrojením pohonu ventilů, přesným měřením a výměnou opotřebených zdvihátek za nová. Zabere čtyři hodiny a účet se může lišit podle toho, kolik zdvihátek je třeba měnit. Po koupi ojetiny je vůle potřeba nechat ihned zkontrolovat, protože předchozí majitel to mohl zanedbat nebo stočit tachometr. Provoz motoru s nadměrnými vůlemi ventilů vede k drahým hardwarovým škodám.

U mladších ročníků Fiesty je častěji vidět tříválec 1.0 Ecoboost. Spolehlivý je právě tak, ale operace s řemenem i ventilovými vůlemi, doporučená po 200 000 kilometrů, je zde podstatně dražší. Rozvodová sada stojí 17 000 korun a výměna zdvihátek kolem osmi tisíc. Kromě toho motor potřebuje nejen kvalitní aditivované palivo, ale i zvláštní olej originální specifikace. Kdo ji nedodrží, tomu okyselený olej rozleptá rozvodový řemen a celý motor spáchá sebevraždu.

Polehčující okolností je, že servis i originální díly Fordu mají vstřícné ceny. Například přední podvozkové rameno s čepem stojí 4000 Kč, přitom na ně nedojde dřív než po 150 000 kilometrů. Značková dílna by si mimochodem poradila i s dieselem, ale nafta z druhé ruky v malém autě nedává ekonomicky smysl.

Zcela na okraj zmiňujeme dva další motory: atmosférický 1.0 Ti-VCT s přímým vstřikováním (48 nebo 59 kW), který je na svůj výkon zbytečně složitý, do Česka se nedovážel a opravny s ním nemají zkušenosti. Naopak pozdější 1.1 MPI (55 nebo 63 kW) má dispozice k dlouhé spokojené službě, ale narazíte na něj zcela vzácně.

Neduhem stáří je u Fiesty rez hlodající na rámu pod motorem a také na brzdách. Ani ty však v originální řadě Ford Motorcraft nejsou drahé, podvozek je nejlépe pravidelně vystavit ochranným nástřikům.

Ojetý Ford Fiesta (7. a 8. generace) Na trhu: od 2008 dosud

Ceny ojetin: 80 000 až 400 000 Kč

Vnější rozměry: 3960 až 4040 x 1721 x 1481 mm

Rozvor: 2489 mm

Kufr: 281 l

Motory benzin: 1.25 16V (44 a 60 kW), 1.4 16V (71 kW), 1.6 Ti-VCT (88 kW), 1.0 Ecoboost (74, 92 a 103 kW), pro sportovní varianty ST 1.5 a 1.6 Ecoboost (134 až 147 kW)

Motory diesel: 1.4, 1.5 a 1.6 TDCi (51 až 70 kW)

Vůz na snímcích není úplně typickou ukázkou časté ojetiny. Jde o drahou výbavu ST-Line s motorem 1.0 Ecoboost a samočinnou převodovkou, nákupčí Centra AAA Auto ho přivezli z Německa. Po třech letech a 30 000 kilometrech si ho cení na 399 900 Kč, což výmluvně ukazuje, kam dostoupala poptávka po zánovních autech.

Starší ročníky se základním motorem 1,25 l lze pořídit už kolem sto tisíc korun. Bez ohledu na stav tachometru lze předpokládat, že se jich majitelé zbavují, jelikož nechtějí platit blížící se drahou údržbu. Zlatý střed představují pěti- až šestileté kusy s motory Zetec a cenou do 200 000 Kč.