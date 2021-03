Americký parník připlouvá do Evropy díky pohonu do zásuvky. Test Fordu Explorer

Na Fordu Explorer se dá učit, co je to paradox současné doby nízkoemisní. Do Evropy se bude nová, v pořadí už šestá generace, dovážet i díky tomu, že má pod kapotou plug-in hybridní pohon. Oficiálně tak tento silniční gigant spaluje jen 3,3 litru benzinu na 100 km a bude Fordu snižovat flotilové emise u zde prodaných aut. A to přestože v praxi s ním za tak málo bude jezdit jen hrstka majitelů.

Není to žádný drobeček. Ford Explorer měří na délku přes pět metrů, na šířku (se zrcátky) 2,3 m, do kabiny se může nalodit až sedm osob a i když to není u sedmimístných aut v Evropě zvykem, pořád za nimi zůstává trochu místa v kufru, konkrétně 330 litrů (když ho ale zaplníte až po střechu).

V USA je Explorer rodinný vůz běžných rozměrů, na českých silnicích vypadá jako Maxipes Fík mezi ratlíky. Pozornost umí připoutat okamžitě a možná tomu napomáhá i přední chromovaná maska, která tak trochu připomíná Range Rovery, výrazné přední světlomety s adaptivní full-LED technologií a koneckonců i jeho hnědá, v Česku trochu raritní metalíza. Skoro by se chtělo i říci, že obutá dvacetipalcová kola působí na voze jeho velikosti skoro podměrečně (větší nejsou v nabídce), dokud s ním nezaparkujete vedle Focusu nebo Octavie.

První dojem ovládá na výbornou, ale americký styl pokračuje bohužel i v kabině. Evropská klientela je přece jen zvyklá na kvalitnější interiéry, některé detaily působí trochu levně, zvlášť lišta na palubní desce. Ačkoli má jít o pravé dřevo, neřekli byste to do něj. Když utratíte za auto dva miliony, pravděpodobně očekáváte, že to na něm bude patřičně vidět.

Uvnitř je ale spoustu místa, nechybí obří přihrádky mezi předními sedadly včetně té na bezdrátové nabíjení telefonu, velkoryse dimenzovaná křesla v prvních dvou řadách i s masážní funkcí. Dvě sedadla zcela vzadu nejsou úplně nouzová, ale na dálkovou jízdu v sedmi do Chorvatska bychom Explorer stejně nedoporučili.

Co se pohonu a jízdních vlastností týče, umí mile překvapit. Není tajemstvím, že do Evropy se dostává především díky tomu, že se nabízí s plug-in hybridním pohonem, a tak se může pochlubit tabulkovou spotřebou 3,1 litru. Jiný motor se na starém kontinentu ani nenabízí, Ford si nemůže dovolit, aby mu vozy v Evropě zvyšovaly emisní hodnoty, ze kterých se pak vypočítají případné pokuty za jejich překročení.

Třílitrový šestiválcový motor s přeplňováním doplňuje elektromotor s baterií umístěnou pod zadními sedadly s kapacitou 13,6 kWh (využitelná je ale o 2 kWh nižší). Celkově se elektrifikovaný Explorer vybičuje k výkonu 336 kW/457 koní a 825 Nm, a to je mnohem víc, než nabízí jeho konkurence (například ta prémiová v podobě Range Roveru P400e).

Explorer má proto sílu stáda divokých koní. Na stovce je za šest sekund, umí jet rychlostí 230 km/h a hlavně akceleruje neúnavně prakticky od jakékoli výchozí rychlosti. Skvěle se s ním cestuje na delších trasách.

Zejména při rozjezdu je potřeba se naučit citlivě pracovat pravým chodidlem, při parkování to platí dvojnásob, velký Ford na prošlápnutí pedálu zareaguje nečekaně promptně. Není tedy od věci, že už i ve standardní výbavě má asistent pro samočinné parkování, řidič bude rád, že může zaparkování pětimetrového kolosu nechat na elektronice.

Což nás navádí k reálné spotřebě, nikoli té slibné tabulkové. Čistě na elektřinu by vůz měl ujet lehce přes 40 kilometrů. Po plném nabití, které má z běžné zásuvky a palubní nabíječkou ve voze trvat šest hodin (v praxi to s ohledem na stále nízké venkovní teploty trvalo o dvě hodiny déle), palubní počítač hlásil, že Explorer ujede na elektřinu jen 26 km.

Nakonec to ale bylo více, přesně 33 km. Ústrojí Fordu totiž umí velmi efektivně rekuperovat i během jízdy a i na dálnici při 130 km/h dlouho plachtí čistě na elektřinu. Při poctivém dobíjení auto ukazovalo sedmilitrovou spotřebu, jízda sice s nenabitým akumulátorem, ale poklidnějším tempem, kdy auto střídavě jezdilo i s vypnutým motorem, se dá zvládnout se spotřebou okolo 9 l/100 km.

Na vůz této váhové kategorie to není špatný výsledek, i když je daleký tabulkovým slibům. Pokud však majitel pravidelně dojíždí jen desítky kilometrů do zaměstnání a naučí se poctivě dobíjet, může spotřebu benzinové V6 skutečně stlačit na minimum.

Ford Explorer Motor: zážehový V6, 3000 cm3, turbo + elektromotor

Výkon: 336 kW při 5750 ot./min.

Toč. moment: 825 Nm při 2500 ot./min.

Zrychlení 0-100 km/h: 6,0 s

Nejvyšší rychlost: 230 km/h

Hmotnost: 2455 kg

Spotřeba: 3,1 l/100 km

Převodovka: 10st. automatická

Cena od: 2 010 900 Kč

Ford slibuje, že pro Evropany auto pečlivě naladil, aby se na silnici nechoval jako typický americký koráb. Záleží na výchozích očekáváních řidiče. Jestli jste to čekali horší, budete jen mile překvapeni. Explorer se houpe, ale ne tolik, hezky tlumí nerovnosti. Zážitek je na hony vzdálený pocitu domku na kolech, ale německá konkurence (BMW X5, Audi Q7) bude v tomto směru řidičsky dotaženější.

Na rozdíl od nich ale velký Ford nabízí spoustu muziky. Stojí sice minimálně dva miliony, ale prakticky už není moc za co připlácet, má prémiové audio Bang & Olufsen, třízónovou klimatizaci, masážní sedadla vpředu, adaptivní světlomety i panoramatické okno, k tomu zmiňovaný parkovací asistent, volič jízdních režimů i do terénu a elektricky ovládané sklápění sedadel ve třetí řadě. Sice nemá image evropských prémiových SUV, ale ale to je tak jediné, čeho se mu vedle nich nedostává.