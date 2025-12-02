Babiš má plán, jak zlevnit dálnice. Rodinná známka nedává smysl, oponují experti

Flotilová dálniční známka. Téma, které před parlamentními volbami zvedli jen Motoristé sobě, u nichž to v programu vypadalo zkrátka jen jako další z řady návrhů cílících na řidiče. Možná k překvapení všech se ale tento nápad objevil v návrhu programového prohlášení nové vlády. Není blíže rozepsán a skrývá se v poměrně dlouhém odstavci. Přesto větu: "Zavedeme rovněž doplňkový režim flotilových dálničních známek." v dokumentu skutečně najdete.
"Systém by byl navázán na jedinečného uživatele; toho, kdo si známku zakoupil. A je na něm, pro které vozidlo ho v daný okamžik použije," řekl Aktuálně.cz poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník.
"Zjednodušeně si postup představuji tak, že v oficiálním státním e-shopu eDalnice.cz jsem registrovaný jako uživatel a mám zakoupenou nějakou známku navázanou na SPZ, stejně jako nyní. Pokud ji budu chtít vyměnit, odhlásím dosavadní SPZ a do systémů zadám jinou. Například typicky právě druhé vozidlo v rodině nebo ve firmě," dodal.
"Stále bude platit podmínka, že v jeden okamžik je kupón platný jen a pouze pro jednu SPZ, proto bude vyloučená možnost podvodu," vysvětlil dále.
Stejně to měli v programu popsané i Motoristé sobě, kteří spolu s SPD a zmíněným ANO pravděpodobně budou tvořit novou českou vládu. Zatím ještě není jisté, kdo bude zastávat pozici ministra dopravy, nominovaný je ale za SPD Ivan Bednárik, bývalý ředitel Českých drah. Podle Kolovratníka na návrhu panuje v rámci rodící se koalice naprostá shoda.
Poslanec si od flotilových dálničních známek slibuje podporu rodinám, kde mají dvě auta. Statisticky v Česku připadá asi 1,5 osobního automobilu na domácnost. Vycházíme z dat ministerstva dopravy, podle něhož je v Česku registrovaných 6 826 551 osobních aut, ČSÚ pak s odvoláním na evropská data EU-SILC udává k roku 2024 4 572 922 hospodařících domácností.
Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka se k možnému zavedení flotilové dálniční známky nechtěl vyjadřovat. "Vzhledem k tomu, že v tuto chvíli neznáme podrobnosti k tomuto návrhu, bude jej možné více přiblížit až v momentě, kdy bude k dispozici konkrétní zadání," uvedl na dotaz Aktuálně.cz.
A podrobnosti budou zřejmě ještě nějakou chvíli nejasné. "Vzhledem k tomu, že zatím není ustavená vláda a nemáme na ministerstvu dopravy zástupce rodící se koalice, tak jsme zatím neměli prostor začít řešit prováděcí detaily," říká poslanec Martin Kolovratník. Nicméně podle jeho předpokladu by se sdílení týkalo ročních kuponů, u kratších v tom nevidí příliš velký smysl.
"Stejně tak musíme odhadnout finanční dopady, proti tomu totiž počítáme s vyšším výnosem od hybridů a elektroaut, která nově zpoplatníme," uvedl poslanec za hnutí ANO. Plug-in hybridy s emisemi do 50 CO2/km platí čtvrtinu ceny roční známky, elektromobily ji dnes nepotřebují.
Třeba podle hlavního ekonoma Banky Creditas Petra Dufka nicméně zavedení flotilových dálničních známek za úsilí příliš nestojí. Už jen kvůli dodatečné administraci, kterou by to mohlo přinést v porovnání s tím, kolika lidem by přineslo úsporu. "Naše dálniční známky nejsou nijak extra drahé a navíc se třeba na dálničních okruzích měst ani nepoužívají. Kdo vyjede jednou za rok na dálnici, koupí si krátkodobou, kdo potřebuje na obchvat, ji mít nemusí," říká.
Podle hlavního ekonoma BH Securities Štěpána Křečka je zatím složité přesně spočítat, jaké dopady by na státní rozpočet mohlo mít zavedení flotilových dálničních známek. "Lze však očekávat výpadky v příjmech za prodeje dálničních známek," říká obecně. Loni přitom stát vybral na dálničních kuponech přes sedm miliard korun.
Letos to bude téměř určitě více, protože od ledna známky po delší době poprvé zdražily. Pro rok 2026 se cena opět zvedne, roční kupon vyjde na 2570 korun. Ministerstvo dopravy uvedlo, že pro rok 2026 očekává výnos ze známek zhruba devět miliard korun, které putují na stavbu a údržbu dalších kilometrů dálnic.
Elektroauta měla platit už dávno
Naproti tomu zavedení dálničních známek pro elektromobily, které se v návrhu programového prohlášení objevují také a o nichž mluvil i poslanec Kolovratník, vidí oba ekonomové jako logický krok.
"Dálnice elektromobily zatěžují podobně jako automobily se spalovacími motory. Přitom v případě dopravních nehod mohou elektromobily způsobit vážnější požáry než klasické automobily," říká Štěpán Křeček. "Vzhledem k našemu energetickému mixu je zřejmé, že elektromobily vytváří emise podobně jako automobily se spalovacími motory. Jejich výfuky pouze nejsou na silnicích, ale v elektrárnách," dodává.
Petr Dufek je ještě trochu radikálnější: "Pokud se časem dobereme k vyššímu podílu elektromobilů, bude nutné zdanit je nejenom známkou, ale začít nahrazovat výpadek spotřební daně z PHM jinou formou. Tam už půjde opravdu o částky, nad kterými nebude možné přimhouřit oči," vypočítává.
Jeho myšlenka přichází v době, kdy ve Velké Británii bude od dubna 2028 zpoplatněná každá ujetá míle každého elektromobilu i plug-in hybridu. U elektromobilů je to částka zhruba 0,8 koruny na ujetou míli, u hybridů do zásuvky je to polovina. Na ostrovech tímto opatřením kompenzují právě předpokládaný výpadek ze spotřební daně z benzinu a nafty s tím, jak padá podíl aut se spalovacími a naopak roste podíl aut s elektrickými motory.
Potřebné změny k zavedení flotilových známek bude podle Martina Kolovratníka možné provést během roku 2026. To stejné platí i pro další návrh rodící se koalice, tedy zmražení cen dálničních známek. Pokud oba tyto plány projdou, začnou platit patrně v roce 2027. A dá se očekávat, že podobně rychlé by mohlo být zpoplatnění dálnic pro elektromobily a hybridy do zásuvky.