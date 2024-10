Na zahradě Trojského zámku v Praze si příznivci a majitelé Fiatů z celého Česka i Slovenska minulý víkend připomněli 125 let od založení italské automobilky. Celkem se sjely na tři stovky aut, od těch nejstarších z počátku 20. století až po moderní elektromobily. Nechyběla ale ani auta jiných značek, která jsou s Fiaty nějak spojená. Jak to na srazu vypadalo, se podívejte do galerie.