Jméno kontroverzního Fiatu je zpátky. Multipla se změní v SUV, vrátí se i Seicento

Multipla patřila na počátku 21. století mezi designově nejkontroverznější, ale také nejpraktičtější velkoprostorové vozy na trhu. Kvůli nízkým prodejům se ale jméno už před dvanácti lety odebralo do důchodu. Podle nového plánu Fiatu se má ale Multipla během několika let do nabídky vrátit. A nebude to jediné historické jméno, které v Turíně oživí.

S informací o návratu Fiatu Multipla přišel jako první s odvoláním na informace přímo z automobilky italský blog Passione Auto Italiane, podle kterého je ale staronové označení zatím pouze interní. Jeho použití u sériového auta ale vůbec není vyloučené, tím spíše ve chvíli, kdy Fiat v poslední době rád vrací do nabídky už kdysi používaná označení. To je příklad třeba osobní dodávky Ulysse, jejíž užitkový základ se po několikaleté přestávce opět jmenuje Scudo.

Co od nové Multiply bude vlastně možné očekávat? Určitě nepůjde o MPV, v duchu aktuálních trendů to bude SUV, které vystřídá kompaktní řadu Tipo. Stát bude na platformě CMP, kterou používají třeba Peugeoty 208 a 2008, Opely Corsa a Mokka nebo Citroën C4. To znamená, že Multipla určitě dostane plně elektrický pohon a možná také benzinový agregát. Vyrábět se podle Italů bude od roku 2025 nejspíše v Turecku.

Německý magazín Auto Motor und Sport ale s odvoláním na jiné zdroje zmiňuje v souvislosti s Multiplou i možnost výroby na Slovensku v trnavský závodě Stellantisu. Tam se dnes vyrábí třeba právě Peugeot 208. Dávalo by to logiku, protože slovenská továrna je na produkci aut na platformě CMP technologicky připravena. V Turecku zase nedávno skončila výroba Dobla, které se aktuálně vyrábí ve Španělsku a Portugalsku po boku dalších dvojčat od Citroënu či Peugeotu. I tam by tak pro nové auto mohlo být místo.

Nepůjde ale jen o Multiplu. Fiat plánuje, a to už dokonce na příští rok, vzkříšení jména 600, tedy Seicento. Ponese ho opět SUV s délkou kolem čtyř metrů, které částečně nahradí stávající model 500X. Ten spolu s Tipem skončí v roce 2024. Nová "šestistovka" bude také stát na platformě CMP, dostane jak plně elektrický, tak i hybridní a klasický benzinový motor a vyrábět se bude v polských Tychách. Tam bude vznikat i Jeep Avenger, právě s ním bude italská novinka technicky příbuzná.

A do třetice Fiat nejspíše vsadí na ověřené jméno. Pod označením Topolino, které neslo před- i poválečné malé auto, se bude na vybraných trzích od příštího roku prodávat varianta Citroënu Ami. Jedná se o miniaturní elektromobil do města s výkonem 6 kW, rychlostí omezenou na 45 km/h a možností řídit jej od patnácti let. Stejný vůz už nabízí i Opel pod jménem Rocks-e, vyrábět se bude v Maroku.

Z plánu, který zveřejnil italský web, pak vyplývají i další novinky. Například příští rok skončí výroba Fiatu 500 s mildhybridním pohonem, který se s drobnými modernizacemi nabízí už od roku 2007. V Tychách uvolní místo nové 600. Pro zájemce o malý retrohatchback tak zůstane brzy jedinou volbou elektrická verze uvedená před dvěma lety. Mimochodem Fiat 500e, který příští rok přijede i ve sportovní verzi Abarth, dostane následovníka v roce 2026, o rok později už budou všechny Fiaty nabízené v Evropě pouze elektrické.

Zatímco "pětistovka" skončí, jiný minivůz s mildhybridním pohonem - Panda - si svůj život pravděpodobně ještě protáhne až do roku 2026. Nabízet se bude i po boku nástupce, který bude o třídu větší a s plně elektrickým pohonem přijede někdy na přelomu let 2024 a 2025. Novinka vzniká jako světové auto a vyrábět se bude také v Brazílii s hybridním pohonem a jménem Argo. Evropská verze se bude vznikat v Srbsku v bývalé továrně Zastavy.