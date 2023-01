Ohromné XM je v kurzu. Fanoušci BMW skoupili novinku, kterou ani neviděli naživo

Bude to nejsilnější emkový bavorák, auto z dílen sportovní divize BMW M, které ohromí jak čísly, tak vzhledem. Ač jde o vůz s cenovkou startující na částce minimálně 4,3 milionu, letošní kvóta 40 aut pro český trh je už rozebraná. České zastoupení si zažádalo o její navýšení o další čtyřicítku a doufá, že to bude stačit.

Bavorská značka může loňský rok na českém trhu považovat za úspěch v těžkých časech. S 4624 prodanými kusy se probojovala na desátou příčku ve statistice prodejů. "V prémiovém segmentu se nám daří a jsme za to velmi rádi, jsme sice za Mercedesem-Benz, ale před Audi i Teslou," shrnuje výsledky Maciej Galant, generální ředitel českého zastoupení BMW Group.

Meziročně sice BMW kleslo o 5,8 procenta, ale je to méně než celkový trh, který spadl o 7,8 procenta, a to zejména kvůli pokračujícím výpadkům v dodávkách součástek, především polovodičů, a chybějícím kabelovým svazkům, které se vyrábějí na Ukrajině.

Na českém trhu se velmi daří dražším modelům BMW. Více než polovina aut má karoserii SUV a u čtyř pětin vozů se zákazníci neobejdou bez pohonu všech kol. Každý pátý prodaný bavorský vůz bylo loni, stejně jako o rok dříve, SUV X5, které se prodává za dva miliony. "Je to extrém i z globálního hlediska, že na poměrně menším trhu, jako je Česko, je populární zrovna tento vůz," říká Miloslav Langer, obchodní ředitel BMW Česká republika.

Druhým nejoblíbenějším modelem je řada 3 následovaná řadou 5, pak už je jen zástup SUV všech řad X. Slušný úspěch zaznamenal také dosluhující elektromobil i3, který loni definitivně skončil. "Všichni ho chtěli ještě na poslední chvíli objednat, prodalo se ještě posledních 29 kusů," libuje si Langer.

Jízdní řád BMW

Letos značka chystá několik důležitých novinek. Rozšíří nabídku motorizací pro vlajkovou loď, řadu 7. Koncem ledna se spouští možnost objednat si nejmenší SUV také v čistě elektrické verzi - model iX1 -, v dubnu se začne nabízet sportovní M2, v polovině roku přijde nová řada 5 a na podzim facelifty modelů X5 a X6. A to není vše.

"Uvádíme na trh M3 Touring, o kterou je ale tak enormní zájem, že je kvóta pro Česko už zcela rozebraná. A to platí i pro XM, přestože to auto nikdo naživo pořádně neviděl," hodnotí zájem zákazníků Miloslav Langer z BMW. Kombíkových M3 se do Česka dodá 50 kusů, kvóta na XM byla původně ve výši 40 aut, BMW zažádalo o navýšení o další čtyřicítku.

Postupná elektrifikace Mini

Pod BMW spadá také maloobjemová značka Mini. Nabízí pět modelů s cenou od 640 do 1,2 milionu. Loni prodala v Česku 379 aut, což odpovídá meziročnímu nárůstu o 6,8 procenta. Nejoblíbenějším modelem je Countryman, na něhož připadá 33procentní podíl, druhým nejprodávanějším modelem je klasické třídveřové Mini.

"Čtvrtina aut se prodává v nejvýkonnější motorizaci JCW, u Mini Cabrio si ji vybírá dokonce 65 procent zákazníků," chválí výsledky šéf Mini ČR Petr Zima. Připomíná také, že třináct procent prodaných vozů mělo elektrický pohon. Mini už v minulosti deklarovalo, že se po roce 2030 stane čistě elektrickou značkou.

Dařilo se také motocyklové divizi BMW Motorrad, a to jak celosvětově, tak i na českém trhu. "Loni jsme celosvětově prodali přes 200 tisíc motocyklů, to byl náš prodejní rekord. V Česku to bylo 1133 strojů," říká Petr Krajča, ředitel motocyklové divize BMW Motorrad. Nejprodávanějším modelem o objemu nad 500 cm3 je GS (R 1250 i model Adventure dohromady), kterých se prodalo celkem 423 kusů.