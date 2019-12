Experti varují: Tesla Cybertruck je tak odvážný, že ho v Evropě nebude možné prodávat

Cybertruck, elektrický pick-up od americké Tesly, je i více než tři týdny po svém uvedení středem zájmu světových médií a nejrůznějších komentářů. Experti pro schvalování aut k provozu teď pro německý oborový magazín Automobilwoche prohlásili, že vůz v současné podobě pravděpodobně nepůjde na starém kontinentě zhomologovat. Tesla na něj přitom již i u nás přijímá předobjednávky.

Magazín na téma hovořil se Stefanem Tellerem, který je u společnosti SGS-TÜV Saar zodpovědný za schvalování automobilových typů k provozu. SGS-TÜV provádí tuto tzv. homologaci pro celou řadu výrobců. Pro Teslu ale ne, ta zatím spolupracovala s jinou holandskou firmou.

Podle Tellera nicméně před skutečným uvedením Cybertrucku na trh, bude muset společnost Elona Muska provést na autě zásadní úpravy. "Základní koncept auta je naprosto v protikladu se současnou evropskou filozofií bezpečnosti aut," tvrdí Teller. Posádka se ve voze sice v autě bude cítit bezpečně, ve skutečnosti ale v bezpečí nebude.

V Evropě platí pro schválení auta (ale i jeho jednotlivých dílů, např. pneumatik) k provozu (a následně i prodeji) předpisy ECE. Na jejich tvorbě se kromě úředníků podílí automobilky i nezávislé společnosti. Celkem je prý u každého vozu podle Tellera nutno splnit 50 až 60 nejrůznějších nařízení. Prověřuje je vždy nezávislá organizace jako právě SGS-TÜV Saar.

Na druhé straně Atlantického oceánu, v USA, je ale situace odlišná. Výrobci mohou homologaci provést i po vlastní ose a úřady je jen náhodně kontrolují. Pick-upy jsou navíc klasifikovány jako užitková vozidla a podmínky pro jejich schválení k provozu jsou mírnější. Obzvlášť co se pasivní bezpečnosti týče, píše Automobilwoche.

Podle Tellera by schválení Cybertrucku v Evropě narazilo na předpisy o ochraně chodců a také pasivní bezpečnosti (tedy ochraně posádky při nárazu). Expert naráží na skutečnost, že nosnou konstrukci automobilové novinky tvoří podle Muska exoskeleton (vnější kostra), který je vyroben z extrémně pevné zastudena válcované nerezové oceli označené 30X.

1:15 Trapas na předváděčce nové Tesly. Designér rozbil "nerozbitné" sklo | Video: Tesla.com

Stejný materiál ve svých raketách má používat i další Muskova firma, SpaceX. Šéf Tesly jeho pevnost nechal při představení Cybertrucku nechal demonstrovat údery bouracím kladivem do boku dveří. Plech se ani neprohnul.

V případě nárazu ale pevnost vnější kostry posádce nijak nepomůže. "Příď auta nemůže být libovolně tuhá," vysvětluje Teller. Podélné nosníky a přední kapota musí být podle odborníka deformovatelné, aby pohltily energii při nárazu. "Energie, kterou náraz následně působí na posádku, je výrazně menší než ta vzniklá při nárazu," říká.

Vysokopevnostní ocel na Cybertrucku se ale při havárii podle všeho nijak nezdeformuje. "Na posádku budou ve chvíli havárie působit naprosto enormní síly, život jim nezachrání ani airbagy," varuje Teller.

Podle Automobilwoche se sice v Evropě prodávají opancéřované vozy s podobně tuhými a pevnými plechy na karoserii, ty ale podléhají individuální homologaci. V případě velkosériového vozu, jakým bude Cybertruck, něco podobného ale nebude možné. "Podle toho, co teď o autě víme, si myslím, že Cybertruck v jeho současné podobě nebude možné schválit v Evropě k provozu jako velkosériový model," říká Teller. Elon Musk a jeho vývojáři podle něj před sebou mají ještě spoustu práce.

Bez schválení typu by pro Teslu bylo velice obtížné auto prodávat v Evropě. Na konci listopadu přitom již firma měla čtvrt milionu rezervací. Zájemci musí složit vratnou zálohu ve výši 100 dolarů (asi 2300 korun). Dodávky zákazníků ale začnou až v roce 2021, do té doby by v případě evropských zájemců měla společnost vyřešit záležitosti ohledně homologace.