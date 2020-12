Expedice Tatra kolem světa 2 bude pokračovat. Asii se ale radši zatím vyhne

Expedice Tatra kolem světa 2 bude asi po půlroční přestávce vynucené situací kolem pandemie nemoci covid-19 pokračovat. Členové týmu na jaře příštího roku vyrazí do Afriky. Původně měla expedice pokračovat v Asii, ale organizátoři se obávají dlouhodobého uzavření hranic tamních zemí.

Cestovatelé museli v září expedici dočasně zastavit a rychle opustit Írán, protože se jim nepodařilo prodloužit víza. Auta se poté povedlo dostat do Ruska, ale tým se pak asi čtvrt roku složitě pokoušel získat víza do Ruska. To se organizátorům expedice podařilo až začátkem prosince za pomoci partnera projektu, Ústředního automotoklubu ČR (ÚAMK).

"Bylo jasné, že pojedeme dál. Jen nebylo jasné, zda projedeme dle upraveného plánu Asií do Vladivostoku," uvedl zakladatel a vedoucí projektu expedice Marek Havlíček.

Podle něj se členové týmu obávali, že hranice Ruska budou kvůli pandemii uzavřené do konce dubna 2021 a hranice okolních zemí možná ještě déle. "Nakonec jsme po společné debatě dali přednost poznávání Afriky před pravděpodobným půlročním nebo ročním posunutím expedice," doplnil Havlíček.

V afrických zemích zůstanou podle informací pořadatelů expedice hranice pravděpodobně otevřené. "Abychom získali aktuální informace, kontaktovali jsme organizace operující přímo v Africe. Hlavní pro nás ale byly samotné ambasády jednotlivých afrických zemí, které chceme na naší trase navštívit," sdělila organizátorka expedice Lucie Vonásková.

Tým expedice chce putovat z Džibutska na východě Afriky až do Namibie na jihozápadě kontinentu. V závislosti na situaci kolem pandemie plánuje projet minimálně deset afrických zemí.

V roce 2022 pak chtějí organizátoři expedice Tatra kolem světa 2 projet Jižní, Střední a Severní Amerikou. V následujícím roce poté plánují jet z Vladivostoku na jihovýchodě Ruska zpátky do České republiky.

Výprava, která odstartovala letos v únoru, navazuje na expedici Tatra kolem světa z konce 80. let. První expedice vyrazila do světa v roce 1987 a k jejím hlavním úkolům patřila propagace kopřivnické automobilky Tatra ve světě.

Z cesty měly mimo jiné vzniknout dva celovečerní filmy a televizní seriál. Do Prahy se ale výprava vrátila až v květnu 1990 po pádu komunistického režimu, kdy zájem lidí opadl. Jedním z hlavních cílů nynější expedice má být šíření dobrého jména Česka ve světě.