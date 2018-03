před 1 hodinou

Ačkoliv ženevský autosalon zavřel své brány teprve před dvěma týdny, automobilový svět už žije přehlídkou v New Yorku. Ta v počtu důležitých premiér pomalu začíná vyrovnávat ještě nedávno mnohem důležitější výstavu v Detroitu a částečně i letošní Ženevu.Ve městě, jemuž se přezdívá Velké jablko, se ukázala řada i pro evropský trh důležitých a zajímavých novinek. Jen namátkou - nové generace Toyoty RAV4 a Subaru Forester, facelift Hyundai Tucson nebo vůbec první elektrické Mini. Na to nejzajímavější se podívejte do následující galerie.

autor: Jan Matoušek | před 1 hodinou