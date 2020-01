Evropská dvojka se blíží jedničce. Nový Renault Clio je VW Golf made in France

Foto: Martin Přibyl

Pokud je VW Golf největší evropskou automobilovou ikonou druhé poloviny 20. století, o druhém místě nemůže být pochyb. Je jím malý Renault, ať už starší pětka, nebo její nástupce, Clio. Malý francouzský hatchback je dlouhodobě druhým nejoblíbenějším modelem na starém kontinentě a také francouzským bestsellerem. Na trh právě přichází jeho pátá generace.

Je to chvíle, kdy odcházíte od auta. Jako u všech ostatních s bezklíčovým zamykáním stisknete tlačítko na klice, blinkry zablikají, zrcátka se sklopí. Auto je zamčené. Ve chvíli, kdy procházíte s klíčem v kapse okolo zadního světla, se ale celá zrcátková choreografie doprovázená blinkrovou světelnou show opakuje. Auto se odemknulo. Je to chvíle, kdy si řeknete "No, jo, Renault", protože zrovna tento systém u Clia ale i každého dalšího "rencku" vyžaduje přenastavení zažitých návyků.

A takových "No jo, Renault" momentů bývalo u vozů francouzské značky více. Tak třeba tlačítko na zapnutí tempomatu bylo tradičně umístěno mezi sedadly. Důvod se k tomu hledal jen těžko. Nové Clio ho má konečně na volantu.

Pomineme-li zprvu nevypočitatelné odemykání a zamykání, ergonomie je nyní taková, že si troufneme říci, že se Clio ovládá snáze než koncernové vozy. Klimatizace má panel s mechanickými otočnými ovladači, dotykový displej slouží navigaci a rádiu. Jak také má.

Ne že by přitom funkcí bylo málo. I menší z nabízených dotykových panelů má domovskou stránku, kterou si můžete přizpůsobit vlastním potřebám. Naskládat se na ni dají rychlé odkazy pro přístup k nejpoužívanějším funkcím. Nám se nejvíce osvědčila kombinace navigace, rádio, telefon. Ocenit musíme především intuitivní ovládání, logicky rozvrstvená menu a rychlou odezvu displeje.

Palubní systém přitom není z minulého století. Clio je neustále on-line, stahuje se aktualizace, zná ceny benzinu a ví o dopravních zácpách. Navigace (původem od TomTomu) se jim snaží vyhýbat s takovou vervou, že vás z Hostivic pošle do pražských Ďáblic přes Kralupy nad Vltavou. Cesta je to dlouhá na kilometry, pravděpodobně i časově delší - v porovnání s pražskými kolonami -, zastavíte ale maximálně na světlech ve Velkých Přílepech.

Na obrazovku naštěstí lze pomocí Android Auto a Apple CarPlay dostat i aplikace z mobilního telefonu. Dobře že tak, Mapy Google se kolonám vyhýbají o poznání rozumněji a v podobném případě by vás pravděpodobně neposlaly na vyhlídkovou trasu Středočeským krajem.

Pokud funkce dynamické navigace potřebuje ladění (a nejen v Renaultu, i ta ve vozech Škoda občas vymýšlí objížďky pro objížďky), s provedením interiéru jsme spokojení. Palubní deska je oproti předchozí generaci Clia výrazným skokem vpřed. Nepůsobí jen moderně, ale i kvalitně a promyšleně. Najdete na ní měkčené plasty, líbí se nám vysoko položená řadicí páka, která dobře padne do ruky, i schránka s bezdrátovým dobíjením před ní.

Někomu by naopak mohla chybět loketní opěrka, za niž si musíte připlatit. Renault ji nabízí za 7000 korun ve spojení s elektronickou parkovací brzdou. Standardně má Clio klasickou "ručku", vedle ní dva držáky na pití a vzadu otevřenou schránku na drobnosti.

Absence opěrky mezi předními sedadly je třídním standardem a ten Clio ani vnitřním prostorem přerůst nechce. Novinka je o centimetr kratší než předchozí model, uvnitř by ale měla nabídnout více místa. Žádný zázrak však nečekejte: se 175 centimetry se za sebe posadíte tak, že kolena schováte do vybrání v předním opěradle. Chybět vám bude volnost, pozice vzadu je trochu strnulá. Vyhoví spíše dětem.

V prostoru pro kolena na zadních sedadlech na druhou stranu nikterak nekraluje ani český bestseller v třídě malých aut: Fabia. Tu Clio překonává objemem kufru. Naskládat se do něj dá až 340 litrů, o deset více než do malé škodovky. Nutno však také přiznat, že přístup do Clia není nikterak velkorysý. Hrana je vysoko a je za ní výrazný schod. Kombi už se nabízet nebude, Renault nechá dožít Grandtour předchozí generace. Praktičtější variací na Clio bude crossover Captur.

Slabinou předchozího Clia byly rozhodně motory. Benziny byly rozpačité a nejlepší volbou byl diesel, který se ale v malých autech moc nevyplatí. Páté Clio problém řeší novým přeplňovaným litrem. Tříválec nahrazuje starší devítistovku a má výkon 74 kilowattů.

Jeho parametry nejsou dechberoucí, projev je ale velice příjemný. Pod 1500 otáček trochu protestuje, ale nad dvěma tisíci příjemně zatahuje a mezi třemi a čtyřmi tisíci se dá bez problémů předjíždět. Většinou si také jen tak trochu příjemně bručí, jen na dálnici začíná být relativně hlučný. Ve 130 kilometrech za hodinu je slyšet intenzivněji než aerodynamický svist.

Taková rychlost nesvědčí ani spotřebě, která roste nad 6,5 litru na sto kilometrů. Pokud se budete držet plynulé jízdy po okreskách a městem, zvládne litr jezdit bez problémů za šest. Na takové použití je Clio stavěné, navzdory relativně pohodlným sedadlům to není vůz na dlouhé trasy po dálnici, ale na každodenní dojíždění do práce.

V tomto ohledu kvitujeme i absenci přímého vstřikování, které by v režimu krátkých cest mohlo vést k rychlému zakarbonování motoru. Clio se díky tomu také obejde bez filtru pevných částic, který musí mít takřka všechny přímovstřikové turbobenziny. Včetně těch v konkurenční Fabii.

Ve spojení s přesnou pětistupňovou manuální převodovkou vynikne i příjemně naposilované (ani příliš lehké, ani těžké, prostě tak akorát) řízení a dobře nastavený podvozek. Clio je tužší, takže se hezky vede zatáčkami, přitom ale na 16" kolech není tvrdé. Ostřejších ran se dočkáte, ale musíte už trefit pořádnou díru.

Tak trochu německé naladění podvozku vlastně velice dobře ilustruje Clio jako takové. Je to auto, které vás až na onen netradiční systém bezklíčového zamykání nebude snad ničím zlobit. Všechno v něm totiž funguje a nic není špatně. Ve finále je to poctivé auto, které odpovídá všem požadavkům, jež lidé na malé vozy kladou. Je postavené podle stejného úspěšného receptu jako VW Golf.

Renault Clio 1.0 TCe Intens Motor: benzinový 3válec, 999 cm3

Výkon: 74 kW při 5000 ot./min

Točivý moment: 160 Nm při 2750 ot./min

Nejvyšší rychlost: 187 km/h

Zrychlení 0-100 km/h: 11,8 s

Kombinovaná spotřeba: 4,4 l/100 km

Objem zavazadlového prostoru: 340 l

Cena: 354 000 Kč bez zaváděcího zvýhodnění

Renault navíc neslevuje ze svých tradičních silných stránek. Clio hezky vypadá a je za dobrou cenu. Testovaná verze Intens vyjde bez zvýhodnění spojeného i s výkupem starého vozu na 354 000 korun. Za to dostanete auto s automatickou klimatizací, navigací, zadními parkovacími senzory, LED světly, litými koly, polokoženým čalouněním a celou řadou další výbavy. Fabia 1.0 TSI/70 kW ve stupni Style stojí stejně, ve výbavě jí však chybí navigace za 16 800 korun.