Evropská asociace bezpečnosti silnic chce snížit počet obětí dopravních nehod na nulu

před 3 hodinami

Jednotka z Chrudimi vyjížděla po páté ráno k dopravní nehodě do Medlešic, kde se na namrzlé vozovce střetla tři osobní vozidla s dodávkou. Na místě byly dvě zraněné osoby | Foto: HZS Pardubického kraje

Evropská asociace bezpečnosti silnic (EABS), která nyní začala pracovat v ČR, chce výrazně snížit počty mrtvých při dopravních nehodách a prosadit aktualizaci stavebních norem. Řešení představí zákonodárcům a stavitelům. Silnice a dálnice nejsou v ČR bezpečné, ani loni se nenaplnily cíle Národní strategie bezpečnosti, tvrdí ambasador asociace Marcel Mourek z Plzně.

Podle statistiky Policie ČR za rok 2017 loni na českých silnicích zemřelo 502 lidí. To je o 43 méně než předloni. Tato zpráva je jistě pozitivním momentem. Počet usmrcených je ostatně nejnižší od roku 1961, kdy policie zavedla ucelené statistiky. Největší pokles je patrný u řidičů, chodců a spolujezdců. Loni se nehoda stala každých 5 minut. Smrtelná zranění pak záchranáři oznamovali každých 17 hodin.

Přestože počet umírajících na silnicích meziročně poklesl, plnit cíle vyhlášené Evropskou unií se stejně dlouhodobě nedaří. Ta si v roce 2010 stanovila za cíl snížit do roku 2020 počet mrtvých na silnicích na polovinu. Samotná asociace se navíc hlásí také k myšlence Vision Zero, což znamená žádní mrtví na silnicích.

"Od roku 2013 se pokles počtu obětí nehod prakticky zastavil. Beze změny požadavků na pasivní bezpečnost silnic se neobejdeme. V krajích pořádáme tematické kulaté stoly s veřejnou správou a odborníky. První bude v únoru v Plzni," řekl Mourek.

"Každý může udělat chybu. Stačí chvíle nepozornosti. Jako lékař záchranky jsem viděl následky i vteřinových pochybení a ohledával mnoho lidí, kteří umřít vůbec nemuseli," vysvětluje lékař a bývalý senátor Luděk Sefzig, který je jedním ze zakládajících členů asociace. "Proto hledáme nebezpečná místa a naši analytici navrhují způsoby, jak obětem předcházet i v případě, že účastníci provozu budou chybovat," dodává.

Zástupci asociace tvrdí, že při přípravách staveb v ČR mají už jejich projekty zastaralé bezpečnostní normy. Ochranné prvky jako svodidla, krajnice, osvětlení, vodorovné značení se podle Marcela Mourka staví podle norem z minulého století.

"Česká republika se propadá v žebříčku bezpečnosti, v rámci evropské osmadvacítky jí patří až 19. místo, těsně nad Maďarskem," tvrdí Mourek. EABS se proto zaměřuje na osvětu zákonodárců, zadavatelů zakázek na stavbu silnic a veřejných institucí. V jednotlivých krajích se chce soustředit na problematická místa.

Firmy na trhu podle asociace již nabízejí moderní výrobky, ale ty nevyhovují zastaralým českým normám. "Například ochrana stromů se schvaluje už dva roky. Přitom každý rok tvoří více než pětinu smrtelných nehod náraz do pevné překážky," říká ředitel českého zastoupení nadnárodní skupiny Saferoad Pavel Foltýn.

Chrániče kolem stromů a překážek se přitom používají všude v Evropě. Mezi další bezpečnostní prvky patří také tlumiče svodidel. "My pořád zakopáváme koncovky svodidel do země, a když na ně najede auto, vyletí do vzduchu. Dánové tam mají tlumič, o nějž se vůz zastaví," vysvětluje Foltýn.

Automobilky se v poslední době hodně věnují konektivitě neboli propojení mobilních telefonů s automobilem a napojením na internet. S tím však vznikají nová nebezpečí. Fenoménem se v poslední době stávají živě vysílaná videa řidičů prostřednictvím mobilů na sociální sítě.

Řidič se v takovém případě víc soustředí na to, kolik lidí video sleduje a kdo a jak ho komentuje. Jeden tragický případ za všechny se stal v červenci 2017 na Mostecku, kdy se dvě mladé dívky natáčely na mobil během jízdy, což se jim díky jejich nepozornosti stalo bohužel osudným. Z celkové bilance mimo jiné vyplývá, že se loni stalo téměř 20 000 nehod, kdy se řidič nevěnoval řízení a přejel do protisměru. Zemřelo při nich 126 lidí.