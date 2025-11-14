Eva Herzigová v akváriu, Venus Williams hoří. Podívejte se na kalendář Pirelli

Kalendář Pirelli patří mezi ikonické publikace ve světě módy a umění. Od svého prvního vydání v roce 1964, kdy se představil jako exkluzivní dárek pro obchodní partnery společnosti, pravidelně posouval hranice fotografie, stylu a reprezentace žen.
V prvních desetiletích byl známý svým smyslným a často provokativním stylem, kdy polonahé modelky provokovaly na plážích, v ateliérech či exotických lokalitách. S postupem času se však kalendář proměnil, přičemž jeho podstata zůstává nadčasová: je to spojení umění, módy a kultury, které odráží dobové hodnoty a estetické ideály.
Je přitažlivý i svou nedostupností. Neprodává se, ale rozdává úzkému okruhu osobností z oblasti kultury, umění, byznysu či politiky. Každý rok ho vytváří některý z nejvýraznějších světových fotografů a vystupují v něm přední modelky, herečky či umělkyně, ale v posledních letech také ženy s výrazným společenským či kulturním přesahem.
Letošní 52. vydání kalendáře se zaměřuje na propojení lidí s přírodou a zkoumá symboliku živlů a sil, jako jsou energie, éter a světlo. Fotograf Sølve Sundsbø chtěl dle svých slov vyjádřit emoce, instinkty a lidské touhy jako svobodu, zvědavost, vášeň i vztah k přírodě.
Natáčení a focení probíhalo na plážích v Norfolku, na venkově v Essexu a v ateliérech v Londýně a New Yorku, přičemž k tvorbě kulis využil Sundsbø obří LED obrazovky zobrazující západy slunce, mraky, oheň a vodu. Každá postava tak ztělesňuje určitý prvek.
Nový kalendář představuje na 22 fotografiích 11 žen ze světa filmu, módy, hudby a sportu. Mezi nimi jsou skotská herečka Tilda Swinton, britská herečka Gwendoline Christie, zpěvačka FKA Twigs, italsko-americká herečka Isabella Rossellini, americká tenistka Venus Williams, britská návrhářka a modelka Susie Cave, italská herečka Luisa Ranieri, ruská modelka Irina Šajkova, čínská modelka a herečka Du Juan, česká modelka Eva Herzigová a herečka z Portorika Adria Arjona.
Autor připomíná, že nový ročník přináší nejen mistrovsky vytvořené fotografie, ale také hlubší poselství o síle, rozmanitosti a inkluzi žen. Inspirací byly přírodní živly - voda, vzduch, oheň a země - a každá modelka je ztělesněním jednoho z těchto elementů, čímž vzniká fascinující propojení člověka s přírodou. Projekt se nesoustředí jen na mladé či tradičně krásné ženy, ale zdůrazňuje unikátní vlastnosti každé z nich a jejich osobní příběhy.
Cílem bylo zachytit nejen fyzickou krásu, ale i duševní sílu a osobnost modelek. Výsledek je oslavou ženské individuality, kreativity a zároveň připomínkou, že kalendář Pirelli není jen sběratelským artefaktem - je to kulturní fenomén, který reflektuje měnící se pohled společnosti na ženskou roli, krásu a význam přírody.
Mezi zřejmě nejvýraznější fotografie a modelky patří tenistka Venus Williamsová, která symbolizuje živel oheň. "Ten ke mně dokonale sedne! Přitom živly jsme si nevybíraly, Sølve nám je přidělil. Ale u mě nemohl vybrat lépe," smála se na novinářské premiéře.
Výrazná je také Eva Herzigová, která musela pro dokonalé fotky trávit hodiny v obřím akváriu, které se dovezlo do amerického studia. "Voda je pro mě živel, tajemný, uvolňující," vysvětlovala bývalá topmodelka.
"Ale to focení… já vždycky všechno kontroluju. Vím, kde je světlo, co mám na sobě, kde je objektiv. A tady to šlo všechno nohama vzhůru. Make-up se rozpouštěl, vlasy si dělaly, co chtěly, točila jsem se, vůbec jsem neviděla kolem sebe. Bylo to jako divadlo. A najednou si musíš říct: tak jo, vzdávám to, prostě budu v přítomnosti," popsala na novinářské premiéře. Ta se letos vůbec poprvé koná v Česku, konkrétně v pražském Obecním domě.
