Vraťte se do kanceláře, nebo končíte, pohrozil Musk. Majitel Tesly má strach z recese

Excentrický miliardář a majitel automobilky Tesla Elon Musk opět plní novinové titulky. Minulý týden nejprve lidem pracujícím z domova poměrně nevybíravě "přikázal", aby se vrátili do kanceláře, následně ze strachu z ekonomické recese uvedl, že propustí deset procent zaměstnanců Tesly. Celé to ale nakonec může být i trochu jinak.

Elon Musk se v posledních týdnech objevoval v médiích především kvůli nákupu sociální sítě Twitter za 44 miliard dolarů, tedy v přepočtu asi bilion korun. Naposledy kvůli tomu, že pohrozil odstoupením od smlouvy proto, že mu Twitter neposkytl požadované informace o falešných a spamových účtech, které se na populární sociální síti objevují. Podle něj jde o porušení původní dohody, a měl by tedy na odstoupení nárok.

Vedle Twitteru se ale o Muskovi mluví opět i v souvislosti s jeho asi nejznámějším projektem, automobilkou Tesla. Výjimečně pak nejde o nový model, ale spíše o chování k zaměstnancům. Na začátku června se mimo jiné i na Twitteru objevil jeho e-mail s předmětem: "Práce na dálku již nebude akceptována". V něm Musk poměrně nevybíravě vyzývá zaměstnance Tesly s pevnými platy (například inženýři nebo manažeři), aby se po koronavirové pandemii vrátili zpátky do kanceláře. "Kdokoliv, kdo si přeje pracovat na dálku, musí být v kanceláři nejméně (a tím myslím skutečně nejméně) 40 hodin týdně, jinak může opustit Teslu," stojí v e-mailu. Případné výjimky z tohoto pravidla prý posoudí osobně.

Následovala ještě druhá, vysvětlující zpráva, v níž Musk mimo jiné píše: "Pokud se neukážete, bereme to jako vaši rezignaci." Dále dodává, že čím výše v hierarchii zaměstnanec je, tím více musí být v rámci automobilky vidět. "To je důvod, proč jsem v továrně tak moc - aby mě ti, kteří pracují na výrobní lince, viděli pracovat s nimi. Kdybych to nedělal, Tesla by už dávno zbankrotovala," dodává Elon Musk v e-mailu. Na závěr pak nechybělo popíchnutí firem, které práci z domova nadále umožňují mimo jiné i proto, že to jejich zaměstnanci využívají a produktivita práce neklesla. "(…) Kdy naposledy tyto společnosti vyrobily skvělý nový produkt? Už to nějakou chvíli bude."

Tento styl komunikace se zaměstnanci přirozeně vyvolal spoustu diskusí. Tradičně na Twitteru se k nim vyjadřoval i sám Musk, například na otázku jednoho z uživatelů, který podotkl, že spousta lidí má práci v kanceláři, kterou jinak mohou vykonávat i z domu, za přežitek, Musk odpověděl, že takoví lidé by měli předstírat, že pracují někde jinde.

They should pretend to work somewhere else — Elon Musk (@elonmusk) June 1, 2022

Agentura Reuters pak připomíná, že na Muskův nevybíravý tón v e-mailu začaly reagovat další technologické firmy s tím, že by o nespokojené zaměstnance Tesly měly zájem. Pro Muska by to tak mohlo znamenat mimo jiné i odliv talentovaných lidí, profesor ekonomie na Stanfordově univerzitě Nicholas Bloom pak pro Reuters odhadl, že 60 procent zaměstnanců se nakonec do kanceláří vrátí, 10 procent skončí rovnou a 30 procent se bude poohlížet po jiné práci.

Výrok o nutnosti minimálně 40 hodin týdně v kanceláři pak následoval ještě jeden e-mail, tentokrát vedení automobilky, který má k dispozici již zmíněná agentura Reuters. V něm Musk zmiňuje, že má "velmi špatný pocit" z ekonomické situace a hodlá propustit deset procent zaměstnanců. Zároveň také zastavil přijímání nových lidí. Pro kontext dodejme, že Tesla má zhruba sto tisíc zaměstnanců, Musk se tak chce zbavit asi deseti tisíc z nich. Portál Electrek také dodal, že v době, kdy koncem minulého týdne Musk poslal e-mail o zastavení náborů nových lidí, měla Tesla celosvětově otevřených asi pět tisíc pracovních míst.

Podnikatel na Twitteru následně informace zpřesňoval. Celkový počet zaměstnanců se tak naopak zvýší, ovšem nikoliv těch s pevným platem, kterých má automobilka podle něj aktuálně moc. Jejich počet by se ale měl měnit spíše minimálně. Navyšování stavů se má týkat lidí ve výrobě placených od hodiny, což je logické i vzhledem k nedávnému otevření dvou nových továren v Berlíně a Austinu v Texasu. Například v Číně ale nakonec přijímání nových zaměstnanců, navzdory původním informacím, zastaveno nebylo, a Tesla uspořádala ve druhé polovině tohoto týdne nábor, který měla původně v plánu.

Total headcount will increase, but salaried should be fairly flat — Elon Musk (@elonmusk) June 4, 2022

I zpráva o propouštění vyvolala velkou debatu. Například v komentářové sekci na stránkách americké zpravodajské televize MSNBC se objevil článek s titulkem: "Je čas čelit pravdě: Elon Musk je strašný šéf", přičemž dále je v textu majitel Tesly označován přívlastky jako arogantní nebo nesnesitelný. Vztahuje se to ale především opět k vyznění jeho e-mailů o čtyřicetihodinovém pracovním týdnu. Autor textu, právník, komik a publicista Dean Obeidallah, v něm dokonce Muska arogancí přirovnává k Donaldu Trumpovi. Připomíná také, že Tesla měla v minulosti řadu problémů týkajících se chování k zaměstnancům.

Například v květnu 2020, v době první vlny pandemie koronaviru, navzdory restrikcím státu Kalifornie otevřela továrnu ve Fremontu. Mezi květnem a prosincem pak přes 400 zaměstnanců závodu prodělalo onemocnění covid-19. Loni v říjnu zase soud přiřkl kvůli rasismu na pracovišti, kterému Tesla v letech 2015 a 2016 nezabránila, bývalému afroamerickému zaměstnanci továrny ve Fremontu odškodněné ve výši 137 milionů dolarů. To bylo letos v dubnu sníženo na 15 milionů dolarů.

Již zmíněný magazín Electrek pro změnu dává oba e-maily Muska do společného kontextu. Podle jeho zdrojů totiž automobilka v době pandemie rostla tak rychle, že ani pro všechny nové zaměstnance nemá v kancelářích místo. Podle bývalých i současných zaměstnanců firma nemá dostatek stolů nebo parkovacích míst. Musk tak počítá s tím, že část zaměstnanců kvůli "povinnému" návratu do kanceláří skončí sama, aniž by vlastně kdy potřebovala pevné místo. A pro firmu bude takový konec jejich pracovního poměru levnější.

Electrek také připomíná, že podobná "čistka" není po období masivního nabírání nových zaměstnanců ničím až tak výjimečným. Za horší označuje spíše Muskovy obavy o stav ekonomiky a její možný pád, na který se současnými kroky opatrně připravuje. Ostatně majitel Tesly o strachu z ekonomické recese mluví už několik týdnů (na Twitteru ale také uvedl, že je to dobrá věc, někdo zbankrotovat musí a lidé v covidu získali dojem, že nemusí tvrdě pracovat), inflace v USA navíc dosahuje rekordních hodnot. O možném propadu ekonomiky podle Reuters opatrně hovoří i jiné firmy.

Yes, but this is actually a good thing. It has been raining money on fools for too long. Some bankruptcies need to happen.



Also, all the Covid stay-at-home stuff has tricked people into thinking that you don’t actually need to work hard. Rude awakening inbound! — Elon Musk (@elonmusk) May 27, 2022

Již citovaný komentář na webu MSNBC pak dává současné Muskovy kroky ještě do další perspektivy. A sice hodnoty akcií Tesly, které od dubna, kdy podnikatel oznámil nákup Twitteru, a i kvůli následným komentářům, v nichž sympatizuje s republikány, padají. Jestliže na začátku dubna byla cena jedné akcie automobilky až na úrovni 1145 dolarů, teď se pohybuje kolem 720 dolarů. Za aktuální propad mohou i zmíněné zprávy o propouštění.

"Musk si možná myslí, že investoři na Wall Street uvěří tomu, že povinný návrat do kanceláří zažehne jiskru větší produktivity. Realita je ale taková, že to nejspíš povede ke ztrátě dobrých lidí, více než deseti procent, jež plánuje," píše Obeidallah. Za připomenutí také stojí, že roční zaměstnanecké bonusy jsou v automobilce vypláceny především prostřednictvím akcií, když tedy klesá jejich hodnota, klesá i výše bonusů zaměstnanců.