Elektronika konkuruje autům. Čipů je nedostatek, firmy jako Apple mají přednost

Výrobci aut po celém světě se nyní potýkají s problémem nedostatku čipů, které jsou přitom důležitou součástkou. Příčinou je i to, že se zvedla poptávka od výrobců spotřební elektroniky, kteří mají údajně v dodávkách před automobilkami přednost.

Více než rok od svého vypuknutí si nemoc covid-19 stále hledá způsoby, jak zasáhnout výrobce aut. Když nový typ koronaviru téměř smazal poptávku po autech, nyní brzdí dodávky čipů, tedy jedné z důležitých součástek. Automobilky mají potíže je získat, protože výrobci svoji kapacitu více soustředí na rostoucí poptávku od producentů spotřební elektroniky, jako je Apple. Upozornila na to agentura Bloomberg.

Hrozba nedostatku zatím stále přetrvává. Omezení vycházení a cestování přimělo zákazníky uzavřené doma koupit si nový telefon, herní konzoli, chytrou televizi či laptop, aby mohli být na internetu. Výrobci aut od Toyoty po Volkswagen tak mají pro výrobce čipů menší význam a hrozí, že automobilky nebudou mít dost vozů k uspokojení začínajícího oživení poptávky.

Výrobci čipů upřednostňují výrobce spotřební elektroniky, protože jejich objednávky jsou větší než objednávky od automobilek - jen v případě chytrých telefonů se ročně prodá více než jedna miliarda přístrojů, zatímco aut méně než 100 milionů. Výroba aut je také podnikáním s nižší marží, takže automobilky nejsou ochotny zvyšovat ceny čipů, protože by to mohlo negativně ovlivnit jejich ziskovost.

"Společnosti vyrábějící spotřební elektroniku jsou připraveny zaplatit za čipy více, aby si zajistily, že se jejich přístroje dostanou na trh včas," uvedl analytik společnosti GF Securities Jeff Pu. "Automobilky k tomu mají menší sklon."

Nejnovější auta potřebují stále více čipů, stejné to však je také u nejnovější spotřební elektroniky. Chytré telefony pro sítě páté generace (5G) potřebují o 40 procent více polovodičů než starší verze pro 4G. Výrobce polovodičů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) minulý týden uvedl, že jeho tržby za čtvrté čtvrtletí byly rekordní a nové přístroje iPhone 5G zabírají velkou část jeho kapacity.

Nedostatek čipů pro auta způsobily i příliš konzervativní odhady poptávky z počátku loňského roku, kdy automobilky s nástupem pandemie zavřely továrny. Po jejich opětovném otevření se zotavil prodej aut mnohem více, než se čekalo, díky vládní podpoře a snaze lidí dojíždějících za prací vyhnout se cestování veřejnou dopravou.

Současně výrobci jako TSMC, United Microelectronics či Globalfoundries neexpandovali dost rychle, aby byli schopni uspokojit růst poptávky po přístrojích způsobený pandemií. To zkomplikovalo dodávky čipů nejen pro automobily, ale také pro konzole Xbox a PlayStation či pro některé iPhony.

Situaci zhoršilo také prosincové rozhodnutí vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa umístit čínskou firmu Semiconductor Manufacturing International na černou listinu. To přimělo zákazníky firmy hledat alternativní dodavatele a dál omezilo globální dodávky čipů. Někteří odběratelé čipů si také vytvářejí zásoby, aby se chránili před případným nedostatkem nebo výpadkem v budoucnosti.

Současně není snadné zvýšit dodávky. Výstavba továren trvá výrobcům roky a stojí miliardy dolarů. Firmy tak mají tendenci být při plánování konzervativní kvůli rizikům a možným obrovským ztrátám.

Problémy s čipy nedaly některých výrobcům aut jinou možnost než snížit výrobu. Týká se to automobilek Honda, Nissan či Toyota a Volkswagen minulý měsíc uvedl, že bude muset změnit výrobní plány. Také Škoda Auto přiznává, že hledá řešení, jak se s nedostatkem čipů vypořádat a připouští, že hrozí zpoždění v produkci.

Situace pro automobilky je o to obtížnější, že čipy jsou důležité pro nejnovější funkce, jako jsou jízdní asistenti, velký displej či konektivita. Podle zprávy firem China EV 100 a Roland Berger by se komponenty, které potřebují polovodiče, měly do roku 2030 podílet na celkových nákladech na výrobu auta více než 50 procenty. V současnosti je to 35 procent.

"Čipy jsou pro připravované softwarově definované vozy stále důležitější," upozornil analytik společnosti Haiton International Securities Shi Ji. "Jsou nezbytné pro všechna auta, nejen elektrická."