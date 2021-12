Ostudný výsledek v testu bezpečnosti. Propadl elektrický Renault i Dacia

Nejnovější kolo nárazových testů pod hlavičkou organizace Euro NCAP přineslo dvě velká překvapení. Za obě může Renault, nejde ovšem o nic příjemného. Jeho dva elektromobily, Dacia Spring a Renault Zoe, v testech bezpečnosti zcela propadly a odnesly si v součtu jedinou, respektive dokonce žádnou hvězdičku. To se v historii testů stalo teprve potřetí.

V jarním kole nárazových testů se terčem kritiky stala Dacia Sandero, která si odvezla jen dvě hvězdičky z pěti možných, a to především kvůli absenci asistenčních systémů. Samotná ochrana dospělé posádky by ale podle Euro NCAP na čtyři hvězdičky dosáhla, konec konců 70 procent je jen o tři procenta méně, než kolik si odvezl celkově čtyřhvězdičkový Opel Mokka. Renault a Dacia se na přetřes dostaly i v posledních letošních výsledcích, které organizace vydala. A dopadlo to pro ně ještě mnohem hůře než na jaře.

Renault Zoe, jeden z nejoblíbenějších elektromobilů v Evropě, totiž celkově nedostal byť jen jedinou hvězdičku. Stalo se to vůbec potřetí (před ním nula hvězdiček obdržely Fiaty Panda a Punto, v roce 2008 ještě Nissan Navara dodatečně přišel o jedinou obdrženou hvězdičku) a u Zoe je to o to více překvapující, že před osmi lety si auto odvezlo plný počet pěti hvězdiček. Teď se jej tedy rozhodli v Euro NCAP poslat proti zdi znovu, především proto, že auto loni prošlo zásadní modernizací a dostalo třeba i větší baterie. Základ ale zůstal stejný jako při představení v roce 2012. Jak také organizace lakonicky poznamenává ve své tiskové zprávě, facelift nepřinesl žádné zlepšení bezpečnosti.

Naopak malý elektrický hatchback přišel o boční airbag chránící hlavu a hrudník řidiče a spolujezdce. Místo něj je nový boční airbag, který chrání jen hrudník, nikoliv však hlavu. Mimo jiné i proto se hlava řidiče při nárazu na sloup střetla přímo se sloupem, což by pravděpodobně vedlo k velmi vážným zraněním. Zoe také nemá středový airbag, což vedlo ke špatné ochraně řidiče při bočním nárazu z pravé strany, a také by se čelní pasažéři při nehodě navzájem střetli.

Sluší se ale podotknou, že tento test auto před osmi lety neprodělalo a je nutné podotknout, že ačkoliv jej Euro NCAP zařadilo do testování už loni, středový airbag zatím postrádá většina automobilů.

2:36 U nárazového testu Renaultu Zoe Euro NCAP upozorňuje. že ruka figuríny se utrhla kvůli chybě na figuríně, ne kvůli automobilu. | Video: Euro NCAP

Ostatně celá metodika se od roku 2013 výrazně pozměnila. Čelně se naráží s polovičním překrytím do pohyblivé překážky a také celou šířkou auta do stacionární bariéry, daleko výraznější roli v celkové bezpečnosti hrají i asistenční systémy, o nichž bude ještě řeč. Při čelním nárazu proti jedoucí bariéře se jako problematické ukázalo velké stlačení hrudníku řidiče a mínusové body auto získalo za možné nebezpečné části palubní desky. Při nárazu celou šířkou vozu naopak hrozí zranění hrudníku a hlavy cestujících vzadu. Ostatně ochrana krční páteře při nárazu zezadu byla u cestujících na zadních sedadlech hodnocena nejhorší možnou známkou.

Kde naopak Zoe trochu získalo, byl boční střet s bariérou - tam si malý Renault odvezl plný počet bodů. I kvůli absenci multikolizní brzdy a systému eCall si však za ochranu dospělé posádky odvezlo Zoe mizerných 43 procent. Dokonce i zmíněné Fiaty Panda a Punto byly v tomto ohledu lepší.

Jak moc se změnily testovací standardy, ukazuje i hodnocení asistenčních systémů, za něž si Zoe odvezlo 14 procent. To mimo jiné proto, že standardně nenabízí ani pomocníka pro jízdu v pruhu, ani nouzové brzdění. Oba prvky jsou sice dostupné za příplatek, Euro NCAP to však do svého hodnocení nezohlednilo. Jak nicméně píše britský Autocar, autonomní nouzové brzdění se stane standardní výbavou všech verzí od 1. března příštího roku. Za ochranu dětí pak auto dostalo 52 procent a za ochranu chodců 41 procent - ublížily mu především již zmíněná absence nouzového brzdění s detekcí chodců a cyklistů a slabá ochrana pánve chodce.

"Když jsme Zoe testovali poprvé (v roce 2013 - pozn. red.), vedlo si dobře a mělo vše potřebné k tomu, aby dostalo dobré hodnocení. Pokud však nabízíte to stejné i po deseti letech, už tak dobré hodnocení nedostanete," uvedl pro Autocar Matthew Avery z Euro NCAP. Ten také dodal, že kdyby Zoe mělo původní boční airbag, asi by mu to pomohlo k zisku jedné hvězdičky, ale k něčemu o hodně lepšímu nikoliv.

Britský magazín citoval i prohlášení Renaultu, v němž automobilka ujišťuje, že Zoe je bezpečné auto, které vyhovuje všem povinným bezpečnostním standardům. Ty se podle automobilky neustále zpřísňují a ona se jim snaží co nejlépe vyhovět. Podle výsledků nárazových testů Euro NCAP nemůže být určitý model stažen z trhu kvůli nevyhovující bezpečnosti, může se to však odrazit v zájmu koncových zákazníků.

Zoe je tak do velké míry mementem toho, jak se změnily požadavky na bezpečnost, a jak dalekosáhlé dopady může mít nová metodika crash testů, která se používá dva roky. Na ni tento prakticky deset let starý model přitom vůbec nebyl stavěný. Potud by se dal kritizovat přísný přístup Euro NCAP, který Zoe srovnává například se zbrusu novou Fabií nebo elektrickým Fiatem 500e. Na druhou stranu: všechna auta působí na stejném trhu a Zoe se neprodává za žádné vysloveně dumpingové ceny (v Česku od 745 tisíc korun).

Nejlevnější elektromobil také propadl

O moc lépe než Zoe nedopadl ani další elektromobil z francouzské stáje, Dacia Spring, která je na mnoha trzích, včetně českého, nejlevnější cestou k elektrickému automobilu. Její konstrukce vychází z Renaultu Kwid, který například v Indii nebo Brazílii plní roli jednoho z nejlevnějších aut na trhu a který měl v minulosti s nárazovými testy své vlastní starosti. Dacia sice auto pro Evropu upravila, nadělila mu standardně šest airbagů nebo autonomní nouzové brzdění, stejně to ale nepomohlo k lepšímu výsledku, než je jediná hvězdička.

"Rozdíl mezi jednou a žádnou hvězdičkou spočívá v asistenčních systémech," vysvětluje odlišnost mezi oběma elektromobily rakouský automotoklub ÖAMTC. Jde tedy vyloženě o ono standardní autonomní nouzové brzdění, reagující u Dacie na jiná auta, ale už ne na chodce a cyklisty.

Za bezpečnost dospělé posádky si Spring odvezl 49 procent, tedy jen o něco málo lepší hodnocení než Zoe. Existuje vysoké riziko život ohrožujících zranění pro řidičův hrudník a hlavy zadních cestujících při čelních nárazech, konstatuje Euro NCAP. Nejhorší možné hodnocení si odnesla i ochrana krční páteře cestujících vzadu při nárazu zezadu, podobně jako u Renaultu Zoe pak Dacii chybí středový airbag, což vede k vysokému riziku zranění řidiče při nárazu na vzdálenější bok vozu, respektive ke střetu obou cestujících vpředu. Body dolů srazily i absence multikolizní brzdy nebo nutnost použít větší sílu pro otevření dveří po nárazu.

2:57 Video: Euro NCAP

Ochrana dětí byla ohodnocena 56 procenty, ochrana chodců 39 procenty a již zmíněné asistenční systémy 32 procenty. Celkově to tak stačilo na jedinou hvězdičku. Generální sekretář Euro NCAP Michiel van Ratingen si při hodnocení obou elektromobilů nebral příliš servítky: "Renault byl kdysi synonymem pro bezpečnost. Laguna dostala v roce 2001 jako první auto vůbec nejvyšší pětihvězdičkové hodnocení. Ale neuspokojivé výsledky Zoe a Dacie Spring ukazují, že se bezpečnost stala vedlejší ztrátou přesunu skupiny směrem k elektromobilům," řekl.

Dále v prohlášení podotkl, že obě auta nabízejí nejhorší ochranu cestujících za posledních několik let. "Je cynické nabízet zákazníkům dostupná zelená auta za cenu vysokého rizika zranění při nehodě," dodal.

Matthew Avery pro Autocar doplnil, že Spring je vším, jen ne bezpečným rodinným autem, a podobně jako Michiel van Ratingen kritizoval nízkou úroveň aktivní bezpečnosti. Dacia pak poskytla podobné prohlášení jako Renault, Spring podle něj splňuje veškeré evropské předpisy. Max Lang z ÖAMTC poukazuje na fakt, že ačkoliv jsou obě auta elektrická, jejich pohon na špatné hodnocení neměl žádný vliv. Ve stejné sérii nárazových testů si totiž Fiat 500e a čínské MG Marvel X vysloužily čtyři hvězdičky a BMW iX s Mercedesem EQS dokonce plné pětihvězdičkové hodnocení.

Nejnovější výsledky nárazových testů

Auto Celkově Ochrana dospělých Ochrana dětí Ochrana chodců Asistenční systémy BMW iX 5* 91 % 87 % 73 % 81 % Dacia Spring 1* 49 % 56 % 39 % 32 % Fiat 500e 4* 76 % 80 % 67 % 67 % Genesis G70 5* 89 % 87 % 76 % 88 % Genesis GV70 5* 89 % 87 % 64 % 87 % Mercedes-Benz EQS 5* 96 % 91 % 76 % 80 % MG Marvel R 4* 80 % 75 % 55 % 80 % Nissan Qashqai 5* 91 % 91 % 70 % 95 % Renault Zoe 0* 43 % 52 % 41 % 14 % Škoda Fabia 5* 85 % 81 % 70 % 71 % VW Caddy 5* 84 % 82 % 69 % 79 %

Euro NCAP rozbilo i Škodu Fabia, která dosáhla na plný počet pěti hvězdiček, když za ochranu dospělé posádky dostala 85 procent - jde o nejvyšší letošní hodnocení v segmentu supermini. Za ochranu dětí si český zástupce vysloužil 81 procent, za ochranu chodců 70 procent a za asistenční systémy 71 procent.

3:32 Video: Euro NCAP

Paletu testovaných aut doplnily pětihvězdičkové modely Genesis G70 a GV70, Nissan Qashqai a Volkswagen Caddy. Pro osobní dodávku Nissan Townstar, dvojče Renaultu Kangoo, platí stejné čtyřhvězdičkové hodnocení jako u francouzského modelu, plug-in hybridní Audi A6 a Range Rover Evoque pak disponují stejnou úrovní pětihvězdičkové bezpečnosti jako spalovací sourozenci testovaní v letech 2018 a 2019.

Stejné je to u elektrického Mercedesu EQB a spalovacího modelu GLB, který byl testován v roce 2019. Nová Mazda 2 s hybridním pohonem pak dosáhla na stejných pět hvězdiček jako její jednovaječné dvojče Toyota Yaris v loňském roce.