Živě: Premiéra Škody Epiq. Bude to nejlevnější elektromobil mladoboleslavské značky

Sledujte živě odhalení nejdostupnější elektrické Škody. Automobilka představí model Epiq v úterý po 14. hodině ve Švýcarsku. Buďte u toho.
Odpůrkyně sudetoněmeckého sjezdu přinesla sovětskou vlajku na zasedání v Brně
Jedna z odpůrkyň sjezdu sudetských Němců si vúterý dopoledne na zasedání brněnského zastupitelstva přinesla sovětskou vlajku. Státní policie prověřuje, zda nejde o propagaci komunismu. Novinářům to řekl mluvčí brněnských strážníků Jakub Ghanem. Žena podává vysvětlení na služebně, řekl odpoledne ČTK mluvčí jihomoravských policistů Pavel Šváb.
Kmoníček mění působiště. Zamíří na post velvyslance na misi u OSN, potvrdil Babiš
Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN, řekl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) Deníku.cz. O odchodu diplomata, který se funkce poradce pro národní bezpečnost ujal na začátku roku, spekulovala média delší dobu. Babiš doplnil, že zatím neví, kdo Kmoníčka nahradí. V kontextu kritiky počtu vládních zmocněnců řekl, že možná nikdo.
Do Thajska bez víza už jen na měsíc. Země zpřísnila podmínky pro české turisty
Thajská vláda se kvůli obavám o národní bezpečnost rozhodla zpřísnit pravidla pro bezvízový pobyt zahraničních turistů, informují tiskové agentury. Oznámený krok zkrátí 60denní bezvízový pobyt, který Bangkok zavedl pro 93 zemí včetně Česka a Slovenska.
ŽIVĚ Rusové v noci zaútočili na Charkov, Ukrajina hlásí dva mrtvé a šest raněných
Nejméně dvě oběti si vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí druhého největšího ukrajinského města, uvedla ukrajinská prokuratura. Dříve záchranáři informovali o jednom mrtvém a šesti zraněných. Jednoho mrtvého a dva raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska.
„Včerejší zrádce už nepůjde soudit.“ Ruský zákon má umlčet křivdy divoké privatizace
Ruský parlament schválil návrh zákona, který výrazně omezuje obranu proti privatizaci státního majetku. Oficiálním důvodem má být posílení ochrany podnikatelského prostředí. Podle kritiků však stát fakticky poskytne plošnou amnestii aktérům divoké privatizace, kterou si Rusko prošlo především v 90. letech.