Že by žert? "Nebudete zklamáni," řekl Musk a ohlásil premiéru novinky na 1. dubna

před 13 minutami
Ještě začátkem měsíce šéf Tesly prohlašoval, že dlouho očekávaný roadster představí do konce roku. Minulý týden na valné hromadě akcionářů ale připustil, že to bude až příští rok na apríla. Někteří účastníci setkání byli z načasování premiéry na rozpacích.
Měla to být "nejzajímavější demonstrace jakéhokoliv produktu vůbec", protože jde o auto "s technologiemi bláznivějšími, než mají všechna auta Jamese Bonda". Když Elon Musk lákal na letošní premiéru dvoumístného sportovního vozu, superlativy rozhodně nešetřil.

Na čtvrteční valné hromadě akcionářů Tesly však zazněla otázka, jak daleko je stav tohoto projektu a zda se technologie "z auta Jamese Bonda" dostane také do dalších modelů Tesly. Na to Elon Musk podle serveru Electrek odpověděl stručně: "Ehm, ne."

"Premiéra Roadsteru 2, který se bude velmi lišit od toho, co jsme ukazovali dříve, proběhne 1. dubna příštího roku," řekl dále Musk. Šéf Tesly si prý toto datum vybral záměrně, "aby mohl říct, že si jen dělal legraci". Po premiéře pak bude prý třeba ještě rok až 18 měsíců, než bude auto připravené do výroby.

Jeden z akcionářů na jeho slova podle Electreku reagoval s ironií, když poznamenal, že by ho "nikdy nenapadlo, že na tomto projektu někdy dojde k nějakému zpoždění".

Elon Musk pak k chystanému roadsteru poznamenal už jen to, že na premiéru budou pozváni všichni, kteří si během uplynulých let auto objednali, čímž automobilce poskytli bezúročnou půjčku ve výši 50 tisíc dolarů. "No, nemůžu prozradit tajemství, ale nebudete zklamáni," uzavřel Musk proslov na téma roadster mnohoslibně.

Navzdory Muskovu optimismu se však uvedení roadsteru i na poměry Tesly neuvěřitelně vleče. O nástupci mluvil šéf automobilky poprvé už v roce 2011, kdy se pomalu loučila první generace tohoto vozu, jež kdysi stála u zrodu značky. Chystané auto mělo zrychlit na stovku pod dvě sekundy a do výroby naběhnout v roce 2014.

Následně byla premiéra vozu několikrát posunuta, prototyp se nečekaně objevil až v listopadu 2017 s tím, že čekání na jeho výrobu "ještě pár let potrvá". Nyní tedy podle Muska vzniká úplně jiné auto, než jaké si na základě statické premiéry před osmi lety zákazníci Tesly objednali.

 
