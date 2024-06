Záruka deset let. Vietnamci potichu rozjeli prodej elektromobilů v Evropě

Že svá auta začne nabízet i na starém kontinentu, avizuje vietnamská značka Vinfast už minimálně tři roky. Ten okamžik právě nastal, ačkoliv se s tím navzdory dosavadním zvyklostem automobilka nechlubí.

Od doby, kdy vietnamský Vinfast oznámil vstup na evropský trh, zásoboval novináře v týdenních intervalech tiskovými zprávami na různá témata. "Často byly terčem posměchu," upozorňuje německý oborový týdeník Automobilwoche a dodává, že teď se automobilka poněkud nelogicky odmlčela. A to zrovna v době, kdy mnohé naznačuje, že se prodej vinfastů s dvouletým zpožděním konečně rozbíhá.

Podle Spolkového úřadu pro motorovou dopravu (KBA) bylo do konce dubna v Německu zaregistrováno minimálně jedenadvacet aut modelu VF8. Když Automobilwoche vznesl v této věci dotaz, dočkal se z automobilky rozporuplné reakce. "Tato vozidla jsou určena pro interní použití a zákaznické testovací jízdy," napsal Vinfast v odpovědi, jedním dechem však dodal: "S potěšením oznamujeme, že první dodávky elektrických vozidel Vinfast zákazníkům začnou v měsíci květnu."

Kdo jsou tito zákazníci a kam přesně vozidla šla, není podle Automobilwoche jasné. Neexistují také žádné aktuální údaje o nevyřízených objednávkách. Podle Vinfast bylo celosvětově předobjednáno 65 tisíc modelů VF8 a VF9. Číslo však pochází z roku 2022, novější informace nejsou k dispozici.

Evropské stránky Vinfastu fungují v němčině, nizozemštině a francouzštině. Na tyto tři trhy firma cílí už od začátku, o rozšíření do dalších zemí dosud nebyla řeč. "Showroomy výrobce, včetně luxusního zastoupení na berlínské Friedrichstrasse, jsou v provozu, i když uvnitř lze jen zřídka spatřit nějakého zákazníka," píše Automobilwoche. "Společnost nadále inzeruje pozice v Německu na kariérní síti LinkedIn. Kurz expanze tedy pokračuje, navzdory prakticky neexistujícím prodejům," dodává magazín.

Podle oficiálních údajů Vinfast v prvním čtvrtletí roku 2024 prodal 9700 vozidel, což představuje nárůst o 444 procent ve srovnání s prvním čtvrtletím roku 2023, kdy firma téměř žádná auta neprodávala.

Zpravodajský portál T-online si zase všímá, že spolu se startem prodeje v Německu zmizely z internetu kritické hlasy, které upozorňovaly na problematickou kvalitu vietnamských aut. "Řada médií měla pro Vinfast katastrofální hodnocení. Aby jej společnost vylepšila, rozdávala prý štědré dárky," píše server.

Na kritickou zpětnou vazbu přímo od zákazníků však údajně Vinfast reaguje o něco méně laskavě. "Existují náznaky, že Vinfast umlčel kritiky ve Vietnamu. V roce 2021 byl zákazník nahlášen za negativní komentáře na YouTube a loni byl jeden z blogerů zatčen a vyslýchán 35 hodin kvůli kritickým komentářům," píše T-online.

Automobilka patří podnikateli Pham Nhat Vuongovi. Tento nejbohatší Vietnamec kromě výroby elektroaut provozuje i síť elektrických taxíků GSM a také realitní společnost Vinhomes.

Když loni v srpnu Vinfast vstoupil na americkou burzu, akcie se z počátečních 22 dolarů rychle vyšvihly až na 80 dolarů, neznámá vietnamská automobilka tak byla během pár dnů cennější než Ford nebo General Motors. Nadšení investorů však nemělo dlouhého trvání, letos v dubnu se cena akcií propadla až na 2,60 dolaru.

Zda Vinfast v Evropě nakonec uspěje, bude do značné míry záležet na spolehlivosti a kvalitě výroby. Automobilka se snaží pochybnosti zákazníků rozptýlit bezkonkurenční desetiletou zárukou platnou do ujetí 200 tisíc kilometrů, noví majitelé vozu dostanou také dobíjení na jeden rok zdarma.

Vietnamské automobilce by určitě pomohlo, kdyby Evropská unie po vzoru Spojených států zavedla vysoká cla na čínské elektromobily. Rozhodnutí o jejich uvalení by mělo padnout už tento měsíc po volbách do Evropského parlamentu.

V Evropě chce Vinfast prorazit hlavně s modelem VF8, který svými rozměry cílí na Škodu Enyaq. Se základní cenou 1,2 milionu auto nabízí pohon všech kol a velkou baterii s kapacitou 87,7 kWh, relativně vysoká normovaná spotřeba 22,9 kWh však sráží dojezd někam ke hranici 400 kilometrů. Mimochodem, o dojezdu se stránky Vinfastu vůbec nezmiňují.

Druhým vozem ze současné evropské nabídky Vinfastu je obří sedmimístné SUV s karoserií dlouhou 5,2 metru, za které chce automobilka nejméně 2,25 milionu korun. Do cesty za úspěchem se modelu VF9 staví korejská Kia EV9, jejíž cena začíná už pod dvěma miliony.