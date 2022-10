Běžná spalovací auta si Newyorčané už za třináct let nekoupí. Následují Kalifornii

Všechny nové osobní automobily, pick-upy a SUV prodávané ve státě New York musí mít do roku 2035 nulové emise. New York je tedy druhou zemí v USA, která de facto ukončí prodeje aut se spalovacími motory, před měsícem tento krok oznámila ještě progresivnější Kalifornie.

Po roce 2035 nebude možné v New Yorku koupit klasické auto s benzínovým nebo dieselovým motorem, a to ani jako plug-in hybrid. Guvernérka New Yorku Kathy Hochulová minulý čtvrtek oznámila, že nařizuje státním regulačním orgánům provést změny nezbytné k tomu, aby všechny nové osobní automobily, pick-upy a SUV prodávané ve čtvrtém nejlidnatějším státě USA měly do roku 2035 nulové emise, uvedla americká stanice CNBC.

Východoamerický stát je druhý, který k tomuto kroku přistupuje, jako první si auta se spalovacím motorem zhruba před měsícem zakázala Kalifornie. Její guvernér Gavin Newsom označil toto rozhodnutí za "jeden z nejvýznamnějších kroků k začátku konce spalovacích aut". Oba státy se drží nařízení, aby 35 procent aut prodaných v roce 2026 tvořila bezemisní vozidla, do roku 2030 se jich prodávalo 68 procent a v roce 2035 rovných sto.

Guvernérka New Yorku připomněla, že požadavky na bezemisní dopravu se týkají nejen osobních, ale také nákladních aut. Už v loňském roce schválila nařízení, podle kterého musí také výrobci nákladních a užitkových vozů postupně přecházet na bezemisní provoz. Všechna středně těžká a těžká nákladní vozidla, ať už nabízená k prodeji, či pronajímaná na území státu, musí mít do roku 2045 nulové emise. Ovšem s formulací "tam, kde je to proveditelné".

Související Při nabíjení elektromobilu z domácí zásuvky proletí komínem až čtvrtina energie

"New York je národním klimatickým lídrem a ekonomickou velmocí a my využíváme naši sílu k podpoře inovací a zavádění vozidel s nulovými emisemi ve velkém měřítku," uvedla guvernérka k čerstvému rozhodnutí.

"Díky státním investicím naše akce motivují obyvatele New Yorku, místní samosprávy a podniky k přechodu na elektrická vozidla. Posouváme přechod New Yorku na čistou dopravu vpřed a dnešní oznámení prospěje našemu klimatu a zdraví," dodala. Pro stát New York by měl podle jejích slov tento krok zásadně přispět ke splnění cíle snížit do roku 2050 skleníkové plyny o 85 procent.

Stát New York získal 175 milionů dolarů od federálního fondu na výstavbu dobíjecí sítě pro elektromobily. New York navíc v příštích pěti letech investuje více než jednu miliardu dolarů do vozidel s nulovými emisemi všech hmotnostních tříd, nabídne podle vyjádření úřadu slevy na nákup bezemisních aut a bude nadále podporovat výstavbu nabíjecí infrastruktury prostřednictvím grantových programů.

Související Do výstavby dobíjecí infrastruktury pro elektrická auta dá stát pět miliard korun

Deník The New York Times už dříve odhadoval, že další americké státy budou Kalifornii v přechodu na elektromobilitu následovat. "Nejen že je Kalifornie největším automobilovým trhem ve Spojených státech, ale více než tucet dalších obvykle následuje příklad Kalifornie při stanovování vlastních emisních norem pro automobily," píše newyorský tisk.

"To, zda jsou ale tyto požadavky reálné nebo dosažitelné, přímo souvisí s externími faktory, jako je inflace, infrastruktura nabíjení, dodavatelské řetězce, pracovní síla, dostupnost a ceny kritických nerostů a pokračující nedostatek polovodičů," uvedl pro The New York Times John Bozzella, prezident Aliance pro automobilové inovace.