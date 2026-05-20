Zachrání automobilovou Evropu nečekané jméno? Proti Číně vyrukuje s levnými elektromobily

Stellantis hledá cesty k prosperitě a jednou z nich by mohl být návrat ke kořenům. Už za dva roky se má na trhu objevit rodina malých levných elektromobilů, která chce definitivně přesvědčit masy o výhodách modelů do zásuvky. Zároveň to bude zbraň proti čínské konkurenci, s níž ale Stellantis v zákulisí také silně koketuje.
Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová loni na podzim poprvé přišla s konceptem E-Car: levných evropských elektromobilů, které mají pomoci v boji proti sílící čínské konkurenci. Mohlo by jít o takovou malou revoluci, protože kvůli nízké ceně by evropské úřady byly ochotné slevit z nároků na různé asistenční systémy. Výměnou však za omezené vnější rozměry nebo výkon elektromotoru.
Cílem je v podstatě oživit segment těch nejmenších aut s cenou kolem 15 tisíc eur (asi 365 tisíc korun). Jak dlouhodobě upozorňují především šéfové francouzských automobilek jako Renault nebo právě Stellantis, tato kdysi tak oblíbená kategorie v posledních letech v podstatě zanikla. S rostoucími požadavky regulačních úřadů totiž výroba levných přibližovadel přestává finančně dávat smysl.
A právě zmíněný Stellantis by chtěl být lídrem nově vznikajícího evropského segmentu, který je široce přezdívaný jako „kei cars pro Evropu“: vychází to z japonských miniaut, která výměnou za různá zvýhodnění dodržují předepsané rozměry nebo výkon motoru. Velký koncern, který se ale zmítá ve finančních problémech, totiž oznámil zahájení výroby E-Caru v italské továrně Pomigliano od roku 2028.
Navíc by podle různých spekulací mohl u těchto aut vytáhnout těžký kalibr, historicky silná jména jako Panda nebo 2CV. Panda totiž v nabídce Fiatu chybí: buď si koupíte novou Grande Pandu, nebo naopak výběhovou Pandinu. Druhé jmenované auto mimochodem z továrny Pomigliano vyjíždí od roku 2011 dodnes. O návratu jednoduchého levného Citroënu se jménem 2CV se také mluví už nějaký ten pátek.
Stellantis neoznámil přesně, které značky nakonec auto v rámci projektu E-Car nabídnou, francouzská média ale kromě Fiatu a Citroënu (obě značky spadají v rámci koncernu Stellantis mezi ty levnější) spekulují ještě o Peugeotu. Cílem je nabídnout elektromobil za cenu kolem zmíněných 15 tisíc eur. „E-Car je koncept, který přirozeně souzní s úspěšným prodejem malých aut, hluboce zakořeněných v DNA Stellantisu,“ řekl šéf koncernu Antonio Filosa. Dodal také, že zákazníci po malých, levných, ekologických a evropských autech dlouhodobě volají.
Čínské mámení
Je nicméně paradoxní, že Stellantis se na jednu stranu pouští do kategorie aut, o níž von der Leyenová řekla, že mají zastavit čínskou snahu o ovládnutí trhu s dostupnými elektroauty, na stranu druhou tu stejnou čínskou konkurenci pouští zadními vrátky do Evropy. Čerstvě totiž Stellantis oznámil evropské partnerství s Dongfengem a založení nové dceřiné společnosti mimo jiné na výrobu a prodej čínských modelů v Evropě. Stellantis v ní bude mít 51 procent.
Na vysvětlenou, jedná se o dlouholetého partnera Peugeotu a Citroënu v Číně, jednu dobu i akcionáře PSA, který přirozeně přešel i v partnera Stellantisu. Příští rok má ostatně ve Wu-chanu začít výroba nových Peugeotů a Jeepů pro čínský trh. Mezi pohony se počítá nejspíše s plug-in hybridem, prodlužovačem dojezdu a možná i čistým elektromobilem.
Recipročně pak bude ve francouzském Rennes vznikat model automobilky Voyah, což je prémiová odnož Dongfengu. Ostatně celý společný evropský podnik obou firem má být postavený primárně na modelech Voyah. Je to značka, která se zaměřuje na auta s benzinovým prodlužovačem dojezdu, případně čisté elektromobily. V Číně je přitom populárnější než samotný Dongfeng.
Podobně úzkou spolupráci má Stellantis i s Leapmotorem, s nímž je navíc vlastnicky provázaný, který bude naopak dělat své elektromobily ve španělských továrnách koncernu a má blíže spolupracovat s Opelem.
V souvislosti s Čínou se pak začíná u Stellantisu rýsovat ještě další, dlouhodobě spekulovaná věc: nějaká forma prodeje známých, ale skomírajících značek do čínských rukou. První na ráně by mělo být Maserati, které sice Stellantis neopustí úplně, ale JAC a Huawei by mohly vyrábět elektromobily, které pak bude značka s trojzubcem prodávat pod svým jménem.
Obě čínské firmy už přitom spolupracují, společně provozují značku Maextro, jejíž vozy jsou považovány za jedny z nejluxusnějších čínských aut. Huawei má hned několik různých aliancí s různými čínskými automobilkami, s nimiž vyrábí auta.
Huawei by případně odpovídal za vývoj použitých technologií, JAC za výzkum, vývoj a výrobu a Maserati by kromě silného brandu přidalo i italský design.
Celkem se spekuluje o společném vývoji dvou modelů: jeden by se prodával v Číně jako Maextro a druhý ve světě jako Maserati. Jestli ale k něčemu takovému skutečně dojde, je zatím zahaleno otazníky. Každopádně Maserati se prodejně příliš nedaří, loni prodalo jen lehce přes 11 tisíc aut. Do toho Stellantis prochází restrukturalizací a investice mají primárně putovat do Fiatu, Jeepu, Peugeotu a Ramu, ostatní značky mají dostat výrazně méně financí na samostatný vývoj a využívat techniku „elitní“ čtveřice.
