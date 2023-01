Za dva roky trojnásobek. Nabíjení aut znovu zdražuje, přesto je levnější než diesel

Pražská energetika oznámila zdražení elektřiny u nabíječek elektromobilů. E.On redakci Aktuálně.cz potvrdil, že v tomto čtvrtletí také přistoupí alespoň k mírnému zvýšení cen, ČEZ situaci vyhodnocuje. Některé ceny dosáhnou dvojnásobku proti začátku loňského roku, což znamená trojnásobek ve srovnání s rokem 2020. Náklady na energii přesto zůstávají pod úrovní benzinu a nafty.

Pražská energetika od února zdraží kilowatthodinu u střídavých nabíječek o dvě koruny, u stejnosměrných o tři. Firma přitom ceny zvyšovala nejen na jaře loňského roku, ale poté znova v srpnu.

Nově ceny PRE začínají na devíti korunách u pomalého nabíjení, u rychlé nabíječky se platí dvanáct a u ultrarychlé čtrnáct korun. Ceny platí i u nabíječek v pouličních lampách, které PRE dodává pro hlavní město. Zákazníci skupiny PRE, kteří odebírají energii i doma či ve firmě, mají ceny o korunu nižší.

V roce 2020 ovšem platili jen tři koruny za kilowatthodinu. ČEZ tehdy nabízel v některých tarifech registrovaným zákazníkům cenu 4,50 koruny. A to jak u pomalé nabíječky, tak u rychlé.

"Dlouhodobě se snažíme udržovat takové ceny za službu veřejného dobíjení, které umožní smysluplný rozvoj elektromobility. Všichni jsme však v posledních měsících byli svědky bezprecedentního růstu cen energií v souvislosti se zdražením zemního plynu, emisních povolenek a vlivu dalších faktorů způsobených válkou na Ukrajině. Ceníky v sektoru elektromobility bohužel nemůžou tento vývoj ignorovat," napsal redakci Aktuálně.cz Martin Schreier z ČEZ. Firma podle něj situaci sleduje a další kroky včas oznámí.

Konkrétnější je Roman Šperňák z E.On. "Vývoj cen na energetických burzách se bohužel odráží i do cen za nabíjení elektromobilů ve veřejné dobíjecí síti. Ačkoliv se nám daří na zákazníky nepromítat situaci na trhu v plné výši, ale jen částečně, i my bohužel budeme muset během prvního čtvrtletí tohoto roku přistoupit k úpravě ceníků."

Konečné ceny E.On zatím nezveřejnil, podle Šperňáka však nepůjde o zásadní navýšení. U stejnosměrného nabíjení by mělo být maximálně v řádech desítek haléřů za kilowatthodinu.

Zdražování u nabíječek odráží burzovní ceny i další trendy v energetice. Na druhou stranu uživatelé elektromobilů dostávají za více peněz lepší službu. Zatímco začátkem roku 2020 měli k dispozici 170 rychlonabíjecích stanic, dnes je jich přes sedm set. Celkově je podle statistik ministerstva dopravy v Česku více než 1200 veřejných nabíječek.

Rychlý rozvoj sítě má paradoxně na růstu cen svůj podíl. Zdražují totiž stavební materiály, práce i suroviny do elektrických komponent obsažených v každé nabíječce.

I po ohlášených změnách vyjde energie do elektromobilu levněji než benzin a nafta do spalovacího motoru. Elektrická Škoda Enyaq spotřebuje na sto kilometrů osmnáct kilowatthodin energie, u rychlonabíječky PRE za 198 korun. Sedm litrů nafty do Kodiaqu TDI v současnosti vyjde na 266 korun.

Skokový nárůst poptávky po ropě po ukončení asijských lockdownů i reakce Ruska na zastropování cen navíc mohou přinést další významné zdražení benzinu a nafty.