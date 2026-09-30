Kéž by Tesla uměla poručit větru, dešti. Její očekávaná novinka se odkládá kvůli bizarnímu důvodu

Tesla schytává poslední týdny jednu facku za druhou. Představení autonomního taxi Cybercab bylo i pro příznivce značky mimořádně rozpačité, dokonce se ho nezúčastnil ani majitel Elon Musk. Teď americký výrobce pro změnu musel odložit představení produkční verze modelu Roadster, na niž čekají zájemci už skoro devět let.
Psala se polovina listopadu 2017 a Tesla natěšeným zájemcům poprvé představila elektrický tahač Semi. Na konci prezentace pak Elon Musk překvapil snad úplně všechny, protože z návěsu vyjela druhá generace Tesly Roadster. Původní první model americké značky postavený na Lotusu Elise nepřipomínala prakticky v ničem, k tomu miliardář sliboval až nereálné technické parametry.
Musk sice příznivce navnadil, odstartoval ale také vlnu odkladů. Nejprve tvrdil, že by výroba mohla začít už někdy v roce 2020. Pak ale s každým dalším rokem přicházelo zhruba roční odložení, čímž se Tesla dostala až do současnosti. Stále bez Roadsteru v nabídce s předpokládaným zahájením výroby v roce 2027 nebo 2028.
Nicméně 1. října alespoň měla světlo světa spatřit produkční verze vozu. Na sociální síti X, patřící také Elonu Muskovi, zveřejnila automobilka počátkem září odpočet zbývající do premiéry Roadsteru. Na stejné sociální síti ale teď také uvedla, že se premiéra o dva týdny odkládá. Auto se tedy ukáže 15. října. Důvod? Špatná předpověď počasí.
Prezentace se totiž uskuteční pod otevřeným nebem v Texasu v místě testů raket SpaceX a podle zahraničních médií ji nejde přesunout. Má to údajně docela jednoduchý důvod: Roadster se bude opravdu umět vznášet nad silnicí, což je funkce, na niž poprvé už v roce 2018 lákal přímo Elon Musk.
Roadster by měl dostat studené plynové trysky původně určené pro rakety SpaceX. Proto to místo premiéry. Nicméně, jak informuje třeba magazín Electrek, celé to má háček. Auto se sice bude vznášet kousek nad zemí, nikdo v něm ale nebude sedět, celé to bude ovládáno na dálku a ve větší vzdálenosti od přítomných diváků. Jinak by totiž technologie mohla poškodit jejich sluch.
Auto, na němž navíc chce Tesla technologii prezentovat, nebude smět na silnice a přijde na několik set tisíc dolarů. Zmíněný americký magazín věnující se elektromobilům také napsal, že si Tesla dokonce pohrávala s myšlenkou, že by auto se studenými plynovými tryskami prodala hrstce nadšenců a dovolila jim s ním jezdit jen na uzavřených tratích, podobně jako to má třeba Ferrari v programu XX. Nicméně zatím to na tuto možnost nevypadá.
Už od překvapivé premiéry v roce 2017 si ale zájemci mohou objednat alespoň standardní verzi vozu. A na webu značky je možná dodnes, dokonce i v případě českého zastoupení. Nutná je okamžitá platba kartou ve výši 100 tisíc korun, do deseti dnů je potřeba převést na účet značky dalších 1,041 milionu korun. Tím bude rezervace potvrzena.
Kolik objednávek takto Tesla nasbírala? Odhalit tuto informaci nechce, nicméně kvůli neustálému odkládání spousta původních nadšenců své objednávky zrušila. Kdo si také Roadster předobjednal, měl by dostat možnost zúčastnit se i odložené prezentace.
Můžeme připomenout, že v době premiéry v roce 2017 sliboval Musk auto se třemi elektromotory a zrychlením z 0 na 97 km/h (tedy 60 mil za hodinu) za 1,9 vteřiny. S tryskami dokonce za 1,1 vteřiny. Populární sprint na čtvrt míle měl Roadster zvládnout za 8,88 vteřiny s maximální rychlostí přesahující 400 km/h. Slibovaný dojezd měl přitom přesáhnout tisíc kilometrů.
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