Volkswagenu se začalo dařit tam, kde to nečekal. Může to pomoct ohroženým továrnám

Volkswagenu se začalo dařit tam, kde to už letos ani sám nečekal. Jen několik týdnů po oznámení restrukturalizace a hrozby zavírání hned několika továren především na elektromobily se právě poptávka po autech do zásuvky zvedla. Dokonce tak moc, že značka ubírá směny na produkci spalovacích aut. Pro VW to má ale nakonec i jeden nepříjemný následek.
„Ocitli jsme se v bodě zlomu,“ říká prodejní ředitel Volkswagenu Martin Sander. Poptávka po elektromobilech totiž v posledních měsících utěšeně roste, podle německého magazínu Automobilwoche dokonce tak výrazně, že Volkswagen ubírá extra směny na výrobu spalovacích aut ve Wolfsburgu a naopak přidává směny v továrně, která byla ještě pár týdnů zpátky na odstřel.
Emden totiž patří k místům, které je podle chystaného plánu na restrukturalizaci koncernu VW v ohrožení. Spolu s nimi visí hrozba uzavření i nad závodem ve Cvikově, v Hannoveru, kde se vyrábí lehká užitková vozidla, a Audi v Neckarsulmu. Teď jsou v Emdenu na lince pro model ID.7 v plánu dvě směny navíc. Ve Cvikově se zase povedl nástup výrazně omlazeného kompaktu ID.3 Neo, ačkoliv tam VW směny zatím nepřidává.
Podle německého magazínu pomůže vyšší poptávka trochu vylepšit nízké vytížení obou továren. Zároveň také aktuální zájem zákazníků předběhl predikce prodejů elektromobilů Volkswagenu pro letošní rok.
Podle Sandera stojí za zvýšeným zájmem o elektromobily drahá paliva, protože i v Německu ceny benzinu a nafty vyletěly raketově nahoru. Dokonce tak moc, že spolková vláda podobně jako na jaře chystá cenové úlevy v podobě snížené energetické daně. To by mělo vést ke slevě až zhruba 17 centů na litr.
Zvýšený zájem o elektromobily ale snižuje poptávku po spalovacích autech. A to s sebou podle Automobilwoche přináší paradoxní situaci. Volkswagen teď v Německu podle objednávek prodává více elektrických než spalovacích aut. Jenže na elektromobilech nemá takovou marži, vydělává tak méně peněz.
Naprostou elektrickou hvězdou navíc není Volkswagen vyráběný v Německu, nýbrž ID. Polo dovážené ze španělského Martorellu. To má na svém kontě celoevropsky přes 40 tisíc objednávek a už začátkem září velcí prodejci VW hlásili, že malý elektromobil je vyprodaný a čekací doba je minimálně kolem deseti měsíců.
Obecně se daří celé rodině malých elektromobilů, kam spadá i Škoda Epiq, Cupra Raval a VW ID. Cross. Dohromady už na ně přišlo přes sto tisíc objednávek. Končící šéf Škody Auto Klaus Zellmer v rozhovoru s Automobilwoche, který vyšel začátkem tohoto týdne už po jeho oznámeném odchodu, vypíchl, že na Epiq přišlo zatím přes 35 tisíc objednávek. Malá Škoda přijíždí spolu s ID. Crossem ze španělské Pamplony a i ona (podobně jako Raval) je vyprodaná na měsíce dopředu.
Zpátky však do hlavního závodu Volkswagenu ve Wolfsburgu, kde letos i vinou nižší poptávky po spalovacích autech vyrobí zhruba 580 tisíc aut. To je o 20 tisíc méně než loni. Přitom i tam už se chystají na elektrickou transformaci, protože na konci dekády začne z linek sjíždět nový elektrický Golf, pak se přidá elektrický T-Roc a přesunout by se tam z Emdenu mohla i výroba ID. Tiguanu. V souvislosti s ním se ale dříve spekulovalo i o možnosti výroby v České republice u Škody Auto.
Ani ostrý hřebík není problém. Baterie BYD Blade má vydržet extrémní podmínky i časté nabíjení
„Řehková? Ještě jsme si na to jméno nezvykli.“ Volby v téhle obci zajímají i Prahu
Plzeňské pivo a křimické zelí v regálu místní samoobsluhy zákazníkovi ve všední den dopoledne hned připomenou, v jakém regionu se právě nachází. V rámci předvolebního seriálu deník Aktuálně.cz vyrazil do Kozolup u Plzně, kde je starostkou poslankyně Michaela Řehková, manželka bývalého náčelníka generálního štábu.
Půlstoletí s legendárními irskými rockery U2. Kapela chystá hudební novinku
Za pět desetiletí na světové hudební scéně ušli irští rockeři U2 pozoruhodnou cestu. Začala v Dublinu 25. září 1976, kdy se Bono, The Edge, Adam Clayton a Larry Mullen Jr. dali dohromady a zprvu hráli písně ve stylu post-punku, aby postupně přešli do rocku, elektronických experimentů a náladových kytarovek.
„Měla jsem si říct o pomoc dřív.“ Česká vítězka grandslamu popsala odchod z tenisu
Vyhrála juniorské French Open, úspěšně se probíjela dospělým tenisem, ale pak přišel zvrat. Lucie Havlíčková na více než rok opustila kurty a vrhla se na úplně jiné povolání. Teď se poté, co se již vrátila na profesionální okruh, rozpovídala podrobněji o tom, co ji vedlo k tomu seknout s tenisem.
"Jenže ta hudba volala a říkala: Honzo! Honzo!" Písničkář Jan Nedvěd slaví 80 let
Pro folkovou legendu Jana Nedvěda, který se narodil 24. září 1946, byla hudba vždy na prvním místě. Po koketování s bigbítem začal hrát s country kapelou Toronto, ze které se později stali Brontosauři, a brzy paralelně i s ještě slavnějším Spirituál kvintetem. V obou kapelách Nedvěd vystupoval se svým o rok mladším bratrem Františkem, jenž v roce 2021 zemřel na rakovinu.
ŽIVĚ Kyjev hlásí požáry na několika místech. Hoří benzinka, železniční doprava stojí
V Kyjevě ve středu v důsledku pokračujících ruských vzdušných útoků vypuklo několik požárů, pozastavena byla příměstská železniční doprava, zasažena byla i čerpací stanice. Informovaly o tom místní úřady, na které se odvolává agentura Unian. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že ruské síly na Ukrajině zasáhly obranná a energetická zařízení, logistická centra i lodě využívané ukrajinskou armádou.