Volkswagen už zase stojí stejně jako Škoda. Vyrovná se konečně elektromobil spalováku?

Příval levných elektromobilů do Česka pokračuje. Po Ravalu a Škodě Epiq přiváží Volkswagen třetího člena rodiny německého koncernu: hatchback ID. Polo. Ten se nabízí za překvapivě téměř totožných podmínek jako české SUV, zákazník tak může zvolit, který typ karoserie je mu bližší. Výhodou Volkswagenu je, že na model s „cenou od“ se nebude čekat příliš dlouho.
Základ za hubičku
619 tisíc korun je cena, na níž od nynějška nestartuje jen Škoda Epiq, ale také Volkswagen ID. Polo. Nejmenší elektromobil německé automobilky tak rázem patří k nejdostupnějším autům do zásuvky na českém trhu. Má to jediný háček, základní varianta bude dostupná od srpna letošního roku, ostatní dražší verze už je možné předobjednávat v tuto chvíli.
Kdo pozorně četl ceník Epiqu, nepřekvapí ho, že nejlevnější ID. Polo Trend má elektromotor s výkonem 85 kW a baterku s kapacitou 37 kWh. Dojezd je papírově na úrovni 329 kilometrů. Na rozdíl od základního Epiqu má nejlevnější ID. Polo rovnou 90kW DC nabíjení, dále také 11kW AC nabíjení a také funkci V2L, tedy obousměrné nabíjení.
Je nicméně zajímavý paradox, že v Německu základní verze skutečně stojí méně než 25 tisíc eur (konkrétně 24 995 eur). VW tím dodržel svůj slib. V Česku je ale po přepočtu asi o 630 eur nad „magickou“ hranicí.
Každopádně mezi malými elektromobily je ID. Polo poměrem ceny, parametrů i velikosti výhodná nabídka. Ostatně psali jsme to i u Škody Epiq. Neznamená to však, že některé značky neumí být ještě levnější.
Základní VW ID. Polo vs. vybrané malé elektromobily
Model
Výkon
Dojezd
Cena od
Volkswagen ID. Polo
85 kW
cca 329 km
619 000 Kč
Citroën ë-C3
83 kW
323 km
594 900 Kč
Cupra Raval
85 kW
cca 300 km
649 900 Kč
Dongfeng Box
70 kW
337 km
639 000 Kč
Fiat Grande Panda Electric
83 kW
320 km
549 900 Kč
Hyundai Inster
71 kW
327 km
599 990 Kč
JAC E30X
100 kW
374 km
585 900 Kč
Kia EV2
108 kW
318 km
659 980 Kč
Nissan Micra
90 kW
317 km
599 000 Kč
Opel Corsa Electric
100 kW
357 km
729 990 Kč
Peugeot e-208
100 kW
362 km
679 000 Kč
Renault 5
90 kW
312 km
679 000 Kč
Škoda Epiq 35
85 kW
315 km
619 000 Kč
Na další stránce najdete akční nabídku pro nedočkavé zájemce.
Základ za hubičku
619 tisíc korun je cena, na níž od nynějška nestartuje jen Škoda Epiq, ale také Volkswagen ID. Polo. Nejmenší elektromobil německé automobilky tak rázem patří k nejdostupnějším autům do zásuvky na českém trhu. Má to jediný háček, základní varianta bude dostupná od srpna letošního roku, ostatní dražší verze už je možné předobjednávat v tuto chvíli.
Kdo pozorně četl ceník Epiqu, nepřekvapí ho, že nejlevnější ID. Polo Trend má elektromotor s výkonem 85 kW a baterku s kapacitou 37 kWh. Dojezd je papírově na úrovni 329 kilometrů. Na rozdíl od základního Epiqu má nejlevnější ID. Polo rovnou 90kW DC nabíjení, dále také 11kW AC nabíjení a také funkci V2L, tedy obousměrné nabíjení.
Je nicméně zajímavý paradox, že v Německu základní verze skutečně stojí méně než 25 tisíc eur (konkrétně 24 995 eur). VW tím dodržel svůj slib. V Česku je ale po přepočtu asi o 630 eur nad „magickou“ hranicí.
Každopádně mezi malými elektromobily je ID. Polo poměrem ceny, parametrů i velikosti výhodná nabídka. Ostatně psali jsme to i u Škody Epiq. Neznamená to však, že některé značky neumí být ještě levnější.
Základní VW ID. Polo vs. vybrané malé elektromobily
Model
Výkon
Dojezd
Cena od
Volkswagen ID. Polo
85 kW
cca 329 km
619 000 Kč
Citroën ë-C3
83 kW
323 km
594 900 Kč
Cupra Raval
85 kW
cca 300 km
649 900 Kč
Dongfeng Box
70 kW
337 km
639 000 Kč
Fiat Grande Panda Electric
83 kW
320 km
549 900 Kč
Hyundai Inster
71 kW
327 km
599 990 Kč
JAC E30X
100 kW
374 km
585 900 Kč
Kia EV2
108 kW
318 km
659 980 Kč
Nissan Micra
90 kW
317 km
599 000 Kč
Opel Corsa Electric
100 kW
357 km
729 990 Kč
Peugeot e-208
100 kW
362 km
679 000 Kč
Renault 5
90 kW
312 km
679 000 Kč
Škoda Epiq 35
85 kW
315 km
619 000 Kč
Na další stránce najdete akční nabídku pro nedočkavé zájemce.
Akční nabídka pro nejrychlejší
Úplně nejdříve ale bude dostupná padesátikusová série Launch Edition, která nabízí cenové zvýhodnění a extra výbavu navíc oproti běžné nabídce. Nejlevněji tak teď malý hatchback pořídíte za 699 tisíc korun ve verzi Life Launch Edition s 37kWh baterkou a 99kW elektromotorem. Dojezd na úrovni 329 kilometrů ani 90kW rychlonabíjení se oproti základnímu modelu nemění.
Co nabízí výbava varianty, která se pyšní oproti standardnímu ceníku zvýhodněním dohromady 32 600 korun? Třeba dvouzónovou automatickou klimatizaci, 12,9palcový multimediální systém, digitální budíky, vyhřívaná přední sedadla a volant, zadní parkovací senzory, couvací kameru, sledování mrtvých úhlů, tepelné čerpadlo, LED světla nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Na výběr je pak i větší 52kWh baterka spojená se 155kW elektromotorem, která nabízí dojezd 454 kilometrů i rychlejší 105kW nabíjení. Jenže tam už cena poskočí na 814 tisíc korun, třebaže do výbavy se dostávají navigace či 17palcová litá kola.
Ceník – Volkswagen ID. Polo Launch Edition
Life LE
Style LE
99 kW / 37 kWh
699 000 Kč
—
155 kW / 52 kWh
814 000 Kč
899 000 Kč
Nejvyšší verze Style Launch Edition se nabízí výhradně s větší baterkou za 899 tisíc korun. Spolu s výbavou navíc to znamená zvýhodnění 143 500 korun.
Kromě zmíněných prvků má toto provedení navíc třeba Matrix LED přední světla, 360stupňovou kameru, parkovací asistent, bezklíčové odemykání a startování, panoramatické střešní okno, přední elektricky ovládaná sedadla s masáží, tažné zařízení a pomocníka pro jízdu s přívěsem nebo 19palcová litá kola.
Na další stránce si projděte standardní ceník ID. Pola.
Až akce skončí
Až se vyprodá úvodní padesátikusová edice, nabídne Volkswagen v rámci základního ceníku vyjma zmíněné základní verze Trend ještě výbavy Life a Style.
Ceník – Volkswagen ID. Polo
Trend
Life
Style
85 kW / 37 kWh
619 000 Kč
—
—
99 kW / 37 kWh
—
712 000 Kč
—
155 kW / 52 kWh
—
829 000 Kč
917 000 Kč
Ty mají vesměs podobnou skladbu prvků jako u série Launch Edition, nicméně za vyšší cenu. ID. Polo Life ve standardním ceníku startuje na 712 tisících korunách a ID. Polo Style pak na 917 tisících korunách (u něj bude verze s menší baterkou, a tedy nižší cenou, dostupná později). Co všechny tři výbavy ze standardního ceníku nabízejí, najdete v boxu. Záruka je bez výjimky standardně na 3 roky nebo 90 tisíc kilometrů s možností volitelného prodloužení.
Výbava Volkswagenu ID. Polo
Základní stupeň Trend (od 619 000 Kč) nabízí jednozónovou automatickou klimatizaci, 12,9palcový multimediální systém, digitální budíky, zadní parkovací senzory, bezklíčové startování, hlídání mrtvých úhlů, LED přední a zadní světla nebo 17palcová ocelová kola s kryty.
Výbava Life (od 712 000 Kč) přidává tepelné čerpadlo, zadní parkovací kameru, adaptivní tempomat, bezdrátový Apple CarPlay a Android Auto, bezdrátové nabíjení telefonů, sklopná zrcátka nebo variabilní podlahu zavazadlového prostoru s 50litrovým boxem.
Nejvyšší stupeň Style (od 917 000 Kč) přidává dále dvouzónovou automatickou klimatizaci, bezklíčové odemykání, vyhřívání předních sedadel a volantu, ambientní osvětlení uvnitř, přední Matrix LED světla s podsvícenou lištou a logem, 3D zadní LED světla nebo 17palcová litá kola.
Na další stránce najdete velikostní srovnání s konkurencí.
Hráč s prostorem
Jednou z hlavních výhod ID. Pola má být v rámci segmentu nadprůměrný vnitřní prostor vyjádřený nejen rozvorem náprav o délce 2592 mm, ale především kufrem se základním objemem 441 litrů, a to včetně 50litrového boxu pod podlahou. Ten se však nabízí až od prostřední výbavy Life, i bez něj je ale ID. Polo v kufru nadprůměrně objemné.
Vždyť jde o čísla šlapající na paty dokonce i o třídu většímu Golfu, respektive elektrické ID.3 Neo. Po sklopení sedadel je k dispozici 1240 litrů prostoru.
S výjimkou čínských konkurentů, kdy především Dongfeng Box poráží ID. Polo výrazně, nemá nikdo delší rozvor náprav. Rozdíl 7 mm u technicky stejné Cupry Raval je zanedbatelný. A nadprůměrný je i zmíněný zavazadlový prostor, kde ho dorovnává jen koncernový sourozenec ze Španělska.
Velikostní srovnání s konkurencí
Model
Rozměry (d/š/v)
Rozvor
Kufr
Volkswagen ID. Polo
4053/1816/1530 mm
2592 mm
441/1240 l
Citroën ë-C3
4015/1755/1567 mm
2540 mm
310 l
Cupra Raval
4046/1784/1514 mm
2599 mm
441 l
Dongfeng Box
4020/1810/1570 mm
2663 mm
326/945 l
Fiat Grande Panda Electric
3999/1763/1576 mm
2540 mm
361/1315 l
JAC E30X
4025/1770/1560 mm
2620 mm
310 l
Nissan Micra
3974/1830/1499 mm
2541 mm
326/1106 l
Opel Corsa Electric
4061/1765/1435 mm
2538 mm
267/1042 l
Peugeot e-208
4055/1745/1430 mm
2540 mm
309/1118 l
Renault 5
3922/1774/1498 mm
2540 mm
277/959 l
Na další stránce najdete porovnání se Škodou Epiq.
Je Epiq výhodnější?
Už v úvodní slidu jsme naznačili, že základní cena ID. Pola i Epiqu je stejných 619 tisíc korun. Protože však k Epiqu zatím není podrobnější konfigurátor, nedá se přesně srovnat, jak jsou na tom obě auta s výbavou. Už teď nicméně víme, že ID. Polo bude mít rovnou rychlejší 90kW nabíjení. Epiq má standardně jen 50 kW.
S 99kW elektromotorem už je ale Epiq s cenou od 659 tisíc korun překvapivě levnější než Volkswagen. Ve standardním ceníku začíná vyšší výkonová verze s 37kWh baterkou na 712 tisících korunách a v zaváděcí akční nabídce 699 tisíc korun. V konfigurátoru Epiqu zatím toto provedení ale také chybí, takže nakonec můžeme porovnat až nejvyšší verzi s výkonem 155 kW a 52kWh baterií.
A i tady platí, že Škodovka začíná na nižší částce, konkrétně 779 tisících korunách. U Volkswagenu stojí kombinace vyššího výkonu a větší baterky 829 tisíc korun, respektive 814 tisíc korun, pokud stihnete využít zaváděcí padesátikusové akce.
ID. Polo Life
Epiq 55 Essence
Cena od
829 000 Kč
779 000 Kč
Sledování mrtvých úhlů
ano
ano
Klimatizace
jednozónová automatická
jednozónová automatická
Rádio
12,9 palce + 7 repro
13 palců + 4 repro
Budíky
digitální, 10 palců
digitální, 5 palců
Parkovací senzory
vpředu i vzadu + kamera
vzadu
Volant
kožený multifunkční
kožený multifunkční
Odemykání/startování
dálkové centrální/tlačítkem
dálkové centrální/tlačítkem
Světla
LED vpředu i vzadu
LED vpředu i vzadu
Kola
17 palců, ocelová s kryty
17 palců, ocelová s kryty
Tepelné čerpadlo
ano
za příplatek
Za vyšší cenu má ID. Polo o kousek lepší výbavu, kde vyčnívá především tepelné čerpadlo. To by měl mít Epiq za prozatím nespecifikovaný příplatek. Škodovka má jednu nespornou výhodu v malém předním kufru o objemu 25 litrů, kam se bez problémů vejdou třeba nabíjecí kabely. Ten Volkswagen postrádá. Škodovka má o zanedbatelných 9 mm delší rozvor náprav a celkově o 34 litrů větší kufr s 475 litry. Více do ní díky jinému typu karoserie naložíte i po sklopení zadních opěradel. Je ale nutné pamatovat na to, že přímým konkurentem Epiqu se znáčkem VW bude až ID. Cross, který bude se Škodou sdílet výrobní linku v Pamploně.
Na další stránce najdete srovnání se spalovacím Volkswagenem Polo.
ID. Polo vs. spalovací Polo
Společně s elektrickým ID. Polem bude Volkswagen samozřejmě dále nabízet i klasické spalovací Polo, které se odlišuje vnějším i vnitřním designem, překvapivě už ne tolik vnějšími rozměry. Elektrický model je nakonec delší, širší i vyšší a především: s 2592 mm má o 43 mm delší rozvor náprav.
Zavazadlový prostor spalovacího modelu má objem 351 litrů, to je mezi malými vozy nadprůměr, ale ID. Polo utíká opravdu výrazně hlavně díky velkému boxu pod podlahou. Více místa pak nabízí i po sklopení zadních sedaček.
Jenomže více místa pro spoustu zájemců nevyváží obrovský rozdíl v ceně. Základní Polo totiž stojí 464 900 korun. Ano, pořád se jedná o verzi s atmosférickým litrovým tříválcem s 59 kW a manuální převodovkou.
Na druhou stranu když vezmeme do úvahy stejný výkon 85 kW a automatickou převodovku, pak rozdíl v cenách tak propastný není: 619 000 korun za elektrické vs. 586 900 korun za spalovací Polo. V nejlevnější výbavě. Rozdíl je hlavně v dojezdu a komfortu doplnění elektrické energie a paliva, elektrické Polo nabízí také o něco bohatší standardní vybavení.
V dalších verzích se na druhou stranu propast mezi spalovací a elektrickou verzí prohlubuje, benzinové Polo třeba nemá ani možnost vyššího výkonu tak jako elektrické. Navíc se dá ze skladů nadále sehnat velmi zvýhodněná akční verze Love, která ceníkově začínala těsně pod 400 tisíci, na což elektromobil odpověď nemá. Stejně jako u Epiqu a Kamiqu proto platí, že elektromobil se svému spalovacímu sourozenci dokázal přiblížit více než dříve, pořád ale obecně není výhodnější.
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