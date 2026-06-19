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Elektromobilita

Volkswagen už zase stojí stejně jako Škoda. Vyrovná se konečně elektromobil spalováku?

Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek

Příval levných elektromobilů do Česka pokračuje. Po Ravalu a Škodě Epiq přiváží Volkswagen třetího člena rodiny německého koncernu: hatchback ID. Polo. Ten se nabízí za překvapivě téměř totožných podmínek jako české SUV, zákazník tak může zvolit, který typ karoserie je mu bližší. Výhodou Volkswagenu je, že na model s „cenou od“ se nebude čekat příliš dlouho.

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Základ za hubičku

Volkswagen ID. Polo
Volkswagen ID. PoloFoto: Volkswagen

619 tisíc korun je cena, na níž od nynějška nestartuje jen Škoda Epiq, ale také Volkswagen ID. Polo. Nejmenší elektromobil německé automobilky tak rázem patří k nejdostupnějším autům do zásuvky na českém trhu. Má to jediný háček, základní varianta bude dostupná od srpna letošního roku, ostatní dražší verze už je možné předobjednávat v tuto chvíli.

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Kdo pozorně četl ceník Epiqu, nepřekvapí ho, že nejlevnější ID. Polo Trend má elektromotor s výkonem 85 kW a baterku s kapacitou 37 kWh. Dojezd je papírově na úrovni 329 kilometrů. Na rozdíl od základního Epiqu má nejlevnější ID. Polo rovnou 90kW DC nabíjení, dále také 11kW AC nabíjení a také funkci V2L, tedy obousměrné nabíjení.

Je nicméně zajímavý paradox, že v Německu základní verze skutečně stojí méně než 25 tisíc eur (konkrétně 24 995 eur). VW tím dodržel svůj slib. V Česku je ale po přepočtu asi o 630 eur nad „magickou“ hranicí.

Každopádně mezi malými elektromobily je ID. Polo poměrem ceny, parametrů i velikosti výhodná nabídka. Ostatně psali jsme to i u Škody Epiq. Neznamená to však, že některé značky neumí být ještě levnější.

Základní VW ID. Polo vs. vybrané malé elektromobily

Model

Výkon

Dojezd

Cena od

Volkswagen ID. Polo

85 kW

cca 329 km

619 000 Kč

Citroën ë-C3

83 kW

323 km

594 900 Kč

Cupra Raval

85 kW

cca 300 km

649 900 Kč

Dongfeng Box

70 kW

337 km

639 000 Kč

Fiat Grande Panda Electric

83 kW

320 km

549 900 Kč

Hyundai Inster

71 kW

327 km

599 990 Kč

JAC E30X

100 kW

374 km

585 900 Kč

Kia EV2

108 kW

318 km

659 980 Kč

Nissan Micra

90 kW

317 km

599 000 Kč

Opel Corsa Electric

100 kW

357 km

729 990 Kč

Peugeot e-208

100 kW

362 km

679 000 Kč

Renault 5

90 kW

312 km

679 000 Kč

Škoda Epiq 35

85 kW

315 km

619 000 Kč

Na další stránce najdete akční nabídku pro nedočkavé zájemce.

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