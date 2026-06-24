Dražší Škoda tu ještě nebyla. Elektrický Peaq je boleslavský luxus, důležitá věc mu ale chybí

Vlajková, největší, nejdražší. Takové přívlastky nosí elektrické SUV Peaq, které včera večer ukázala Škoda na hranicích Francie a Švýcarska. Dražší model v nabídce mladoboleslavské automobilky nefiguruje, přesto ale může základní cena leckoho i příjemně překvapit. Konkurence má ale novinka pomálu.
Poslední týdny mají v Mladé Boleslavi napilno. Na cenách malého Epiqu ještě nestihl zaschnout inkoust a Škoda už spouští předprodej další elektrické novinky, až sedmimístného Peaqu. Jeho základní cena je 1,15 milionu korun, což z něj činí nejdražší novou Škodovku.
Pro srovnání: nejlevnější Kodiaq přijde na 995 tisíc korun, Superb na 935 tisíc jako liftback, respektive 975 tisíc jako kombi. Enyaq, doposud největší elektrická Škoda, začíná na 1,015 milionech, respektive 1,075 milionech korun jako kupé.
Startovací Peaq je ve verzi 60 a výbavě Selection. Provedení 60 znamená jediný elektromotor na zadní nápravě s výkonem 150 kW a baterku s využitelnou kapacitou 59 kWh. Ta stačí na 450 kilometrů dojezdu, z 10 na 80 procent se nabije za 27 minut.
Výbava je poměrně bohatá a obsahuje třeba 13,6palcový multimediální systém s navigací, třízónovou automatickou klimatizaci, bezklíčové odemykání a startování, parkovací senzory vpředu i vzadu s couvací kamerou, vyhřívaná přední sedadla, sledování mrtvých úhlů, deset airbagů, LED světla vpředu i vzadu nebo 19palcová kola. Nechybí ani funkce V2L s možností proměnit auto na velkou powerbanku, nicméně adaptér je zatím příplatková položka originálního příslušenství.
Paket Relax s elektrickými masážními předními sedadly, které mají speciální odpočinkovou polohu nebo audiem Sonos přijde na 53 tisíc korun, tepelné čerpadlo stojí 30 500 korun (jeho absence je poměrně překvapivá, u konkurence ho mají i výrazně levnější elektromobily) a třeba třetí řada sedadel vychází na 23 tisíc korun. Stejně stojí dvě místa vzadu u všech nabízených výbav.
Kdo zatouží po větší baterce s využitelnými 87 kWh, pak si u zadokolky Peaq 90 s 210 kW a dojezdem 630 km musí připravit 1,325 milionu korun a u čtyřkolky Peaq 90x s 220 kW a dojezdem 600 km pak 1,395 milionu korun. Nabití většího akumulátoru zabere z 10 na 80 procent 28 minut.
Dále je v nabídce verze Sportline, která se nabízí výhradně s větší baterkou za 1,45, respektive 1,52 milionu korun s pohonem všech kol. Za nemalý příplatek dostanete navíc exteriér s černě lakovanými doplňky, sportovní tříramenný volant (ten jako jediný pojí pádla na ovládání intenzity rekuperace) a sportovní sedadla, dále 20palcová kola, sadu asistentů včetně adaptivního vedení v jízdním pruhu, panoramatický kamerový systém nebo Matrix LED přední světla.
Vrcholem nabídky je stupeň Exclusive Selection za 1 525 000 korun, respektive 1 595 000 korun s pohonem všech kol. Opět se dodává jen větší baterie, u níž mimochodem značka předpokládá i podle zkušeností s dalšími elektromobily větší prodeje.
Co výbava navíc? Třeba průhledový displej s rozšířenou realitou, automatické parkování, adaptivní tlumiče, tepelné čerpadlo, vyhřívané čelní sklo, vyhřívaná zadní sedadla nebo prémiové audio Sonos se 16 reproduktory.
Klasickou záruku na 3 roky nebo 100 tisíc kilometrů lze prodloužit až na 5 let nebo 200 tisíc km.
Připomeňme, že Škoda Peaq je 4874 mm dlouhé SUV s rozvorem náprav o délce 2970 mm. Do kufru se vejde 935 až 2150 litrů nákladu, pokud má vůz třetí řadu sedadel, stále za ní zůstává 299 litrů využitelného objemu. Vpředu je také 37litrový frunk.
Poměrně řídká je zatím na českém trhu konkurence. Zvláště vezmeme-li do úvahy, že Hyundai Ioniq 9 a Kia EV9 jsou ještě skoro o půl třídy větší auta s délkou přes pět metrů. Nejpřirozenějšími konkurenty tak budou Peugeot e-5008, který se nabízí také se sedmi místy k sezení a začíná na částce 1,07 milionu korun. Francouz má o kousek větší dojezd než Peaq. Čtyřkolka pak stojí od 1,13 milionu korun, ale s výrazně kratším dojezdem než nabízí Škoda.
Mercedes-Benz GLB s technologií EQ se také volitelně nabízí se třemi řadami sedadel a začíná na částce 1,21 milionu korun. Dojezd je přitom podobný jako u Peaqu. Větší baterka s dojezdem 632 km znamená startovací částku 1 355 200 korun, čtyřkolka stojí od 1 433 850 korun.
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