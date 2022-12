V Praze funguji nabíječky pro elektromobily zabudované v lampách veřejného osvětlení

Pražská energetika ve spolupráci s firmou Technologie hlavního města Prahy zprovoznila v pražských ulicích první nabíječky pro elektromobily instalované v pouličním osvětlení.

Řidiči elektromobilů mohou nově na pražských Vinohradech nabíjet své vozy přímo z lamp veřejného osvětlení. V šesti ulicích bylo nainstalováno v pilotním projektu 13 dobíjecích stanic s celkem 25 místy.

Novinářům zařízení představili dosluhující pražský radní Jan Chabr (TOP 09) a zástupci radnice Prahy 2 a městské společnosti Technologie hlavního města Prahy (THMP). Do konce letošního roku mohou řidiči nabíjet vozy zdarma, poté budou platit podle příslušného ceníku Pražské energetiky.

"Vytvoření efektivní dobíjecí infrastruktury je jednou z hlavních podmínek rozvoje elektromobility v hlavním městě. Sloučením nabíjecích stanic pro elektromobily s veřejným osvětlením se navíc předchází umisťování dalších sloupků do veřejného prostoru," řekl Chabr.

Prvních třináct stanic je v Moravské, Korunní, Chodské, Kladské, Slezské a Slovenské ulici. Dobíjecí místa vytvořila THMP, která má na starosti veřejné osvětlení, při obnově lamp nebo opravách kabelového vedení. Pilotní projekt těchto "EV‑ready" spustila Praha letos v únoru, první se objevily ve Vršovicích a v Kamýku. V letošním roce se podle šéfa THMP Tomáše Jílka objeví po Praze 55 takto upravených lamp. "V příštím roce jich je v plánu 240, v následujících letech to budou násobky," řekl.

Lampy s nabíječkami disponují výkonem až dvakrát 22 kW. Většina umožňuje současné nabíjení dvou vozidel. U deseti z 13 stanic se ještě počítá s vyčleněním dvou parkovacích míst. Neoprávněné parkování ale není vymahatelné.

Řidiči mohou do konce roku nabíjet vozy zdarma bez jakékoliv registrace, stačí připojit kabel do vozidla. Od 1. ledna 2023 bude možné nabíjet dvěma způsoby. Registrovat se a získat nabíjecí čip, který řidičům umožní za cenu garantovanou THMP využívat také nabíjecí stanice PREpoint a za standardní ceny i stanice dalších provozovatelů po celé Evropě. Druhou možností bude jednorázové dobíjení bez registrace a to přes QR kód.

Nabíjecí infrastruktura v Praze

Projekt rozvoje nabíjecí infrastruktury v Praze ale nyní zpomalil kvůli tomu, že probíhají zdlouhavé diskuse, jak budou nabíjecí lampy, které by se měly v Praze v budoucnu instalovat, vypadat. Pilotní řešení ve Vršovicích se nelíbí Institutu plánování rozvoje hl. m. Prahy, který zodpovídá za vzhled veřejného prostoru.

"My rozhodně chceme, aby se elektromobilita v Praze rozšířila. Nemáme problém s nabíjením na parkovištích či v garážích, ale v ulicích to musí nějak vypadat, aby se veřejný prostor nezaplevelil a aby zařízení nijak nepřekáželo," vysvětlil již dříve pro HN Václav Novotný, vedoucí kanceláře dopravní infrastruktury IPR.