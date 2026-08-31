Tvrdé k. o. pro Škodovku i další konkurenty? Cena čínského SUV překvapila úplně každého

S konkurenty pro Škodu Epiq se v posledních týdnech roztrhl pytel. Nejprve české ceny oznámilo Hyundai u modelu Ioniq 3, teď pro změnu do ostře sledované kategorie vstupuje čínský Leapmotor B03X. A tam, kde byl korejský model překvapivě dražší než český, se rival z Číny rozhodl nejen tuto dvojici svou cenovou politikou totálně deklasovat.
Leapmotor je nejen v Česku cenově hodně agresivní. Vezmeme-li do úvahy výbavu i elektrický pohon většiny modelů, jde možná o vůbec nejagresivnější z čínských značek, které v posledních měsících na trh vstoupily. Primárně proto, že neprodává auta, která mají homologační výjimku a třeba pouze dva airbagy. Naopak jde o plně vybavené modely, navíc s elektrickým pohonem.
A B03X je zářným příkladem této cenové agresivity. S délkou 4270 mm a rozvorem náprav nataženým na 2605 mm jde o typického zástupce malých SUV. Škoda Epiq, asi nejočekávanější elektromobil letošního roku, je kratší, má ale prakticky stejný rozvor náprav. A poněkud překvapivě menší kufr, a to nikoli zanedbatelně. Leapmotor si sice k 510 litrům pomáhá 105litrovým boxem pod podlahou (podobně to má i Hyundai Ioniq 3), nicméně oproti škodovce je to 35 litrů navíc.
O tom, že po sklopení sedadel už Epiq poráží s 1545 litry o dobrých 200 litrů, nemluvě. Škoda má výhodu, pod přední kapotou je 25litrový frunk, B03X tam nemá nic. U něj ale zase dostanete sklopné sedadlo spolujezdce a především velkou schránku pod zadními sedadly s výklopnými sedáky. Leapmotor tomu říká Magic Seats, stejně jako Honda. U ní má ale ještě trochu jinou funkci než jen otevírací schránku: u Japonců se totiž vyklápí nahoru celá konstrukce sedáku, čímž vznikne vzadu větší prostor než jen schránka.
Ceník – Leapmotor B03X
Life
Design
Pro / 130 kW
560 000 Kč
—
ProMax / 145 kW
600 000 Kč
620 000 Kč
Největší výhodou čínského SUV je ale cena, minimálně ta úvodní snížená o 70tisícový bonus. Pak totiž nejdostupnější verze přijde na 560 tisíc korun a ta s delším dojezdem startuje na 600 tisících korunách. Vrcholné provedení stojí 620 tisíc korun, což je suma, na níž teprve začíná základní Epiq (stojí od 619 tisíc). Větší baterka pak znamená cenu od 779 tisíc korun.
Rozdíl je to propastný, jakkoliv výbavou jsou si obě auta v základních specifikacích dost podobná. Do tabulky jsme ostatně proti sobě postavili Epiq 55 Essence Start (jinou než větší baterku aktuálně neobjednáte) a Leapmotor B03X ProMax Life.
Leapmotor B03X vs. Škoda Epiq
B03X ProMax Life
Epiq 55 Essence Start
Výkon
145 kW
155 kW
Dojezd
382 km
441 km
Spotřeba
15,7 kWh / 100 km
13,7 kWh / 100 km
Rozměry (d/š/v)
4270/1810/1635 mm
4171/1798/1581 mm
Rozvor náprav
2605 mm
2601 mm
Kufr
510/1545 l
475/1345 + 25 l
Cena od
600 000 Kč
779 000 Kč
Počet airbagů
7
7
Sledování mrtvých úhlů
ano
ano
Adaptivní tempomat
ano
ano
Klimatizace
jednozónová automatická
jednozónová automatická
Rádio
14,6 palce + 6 repro
13 palců + 4 repro
Budíky
digitální, 8,8 palce
digitální, 5 palců
Parkovací senzory
vzadu + couvací kamera
vzadu
Volant
kožený multifunkční
kožený multifunkční
Světla
LED vpředu i vzadu
LED vpředu i vzadu
Tepelné čerpadlo
ano
ne
Kola
18 palců, ocelová s kryty
17 palců, ocelová s kryty
Nutné je vypíchnout technické parametry. Verze ProMax má v útrobách 53kWh baterii, která stačí na dojezd 382 kilometrů. Elektromotor je umístěný vpředu a pohání přední kola výkonem 145 kW. Maximální nabíjecí výkon je 133 kW, palubní AC nabíječka má 11 kW.
Škoda Epiq má s 441 kilometry delší dojezd, přitom baterie má 55kWh, tedy je větší jen zanedbatelně. České SUV ale umí lépe hospodařit s nashromážděnou energií, čemuž odpovídá i výrazně nižší průměrná spotřeba: 15,7 kWh / 100 km u Leapmotoru a 13,7 kWh / 100 km u Škody.
Epiq má nižší nabíjecí výkon 105 kW, protože ale Leapmotor uvádí čas potřebný k dobití z 30 na 80 procent za 17 minut, nejde alespoň papírově porovnat nabíjecí křivky. Škoda z 10 na 80 procent slibuje 24 minut. Výkon elektromotoru je u obou modelů prakticky stejný.
Základní Leapmotor B03X Pro pak má 39,8kWh baterku, která stačí na dojezd 292 kilometrů. I tady umí základní Epiq vykouzlit více, ujede totiž 315 kilometrů na jedno nabití, přitom ale s menší baterií. Klíčem je znovu nižší spotřeba. Avšak maximální nabíjecí výkon 50 kW (90 kW je dostupných u vyšší verze) Leapmotor se 100 kW hravě překoná. Z 30 na 80 procent se nabíjí 16 minut a má výkon 130 kW.
Oproti Epiqu boduje Leapmotor B03X třeba standardním tepelným čerpadlem, které zatím není u škodovky ani mezi příplatky. Naopak oba modely nabízejí funkci V2L, kompletní sadu asistenčních systémů nebo i plnou komfortní výbavu. Na skladbu obou dostupných stupňů u čínského SUV se můžete podívat do vloženého boxu.
Výbava Leapmotoru B03X
Základní provedení Life (od 560 tisíc korun) nabízí automatickou klimatizaci, 14,6palcovou navigaci, audio se šesti reproduktory, digitální budíky, zadní parkovací senzory a couvací kameru, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, sledování dopravy při couvání, odemykání NFC kartou místo klíčku, tepelné čerpadlo, funkci V2L, přední a zadní LED světla, střešní ližiny nebo 18palcová ocelová kola s kryty.
Vyšší výbava Design (od 600 tisíc korun) přihazuje rádio s 12 reproduktory, přední a boční parkovací senzory, 360stupňovou kameru, vyhřívaná přední sedadla a volant, čalounění umělou kůží, elektrické sedadlo řidiče, automatické stěrače nebo 18palcová litá kola.
Čistě subjektivní pak bude hodnocení vnějšího a vnitřního designu čínské novinky, která vychází ze stejných principů jako ostatní modely v nabídce Leapmotoru. Tedy neurazí, ani vyloženě nenadchne. Standardem jsou diodová světla vpředu i vzadu. Nabíjecí port je vzhledem k umístění techniky vpředu.
Kabina je i díky absenci fyzických tlačítek až seversky uklizená a minimalistická. Vše se ovládá přes 14,6palcovou dotykovou obrazovku, před řidičem pak jsou 8,8palcové budíky. Čalounění podle verze obstarává látka nebo umělá kůže, přírodní useň nehledejte ani na volantu. To je ale společný znak většiny podobně velkých aut.
Poslední konkurenční výhodou B03X je delší záruka na pět let nebo 150 tisíc kilometrů, na baterii pak dokonce osm let nebo 160 tisíc kilometrů. Škoda ale může kontrovat výrazně širší prodejní i servisní sítí. Bude nakonec drtivě nižší cena v konkurenčním boji Leapmotoru stačit?
Základní ceny vybraných malých SUV
Model
Výkon
Dojezd
Cena od
Fiat 600e
115 kW
406 km
699 900 Kč
Ford Puma Gen-E
123 kW
417 km
689 000 Kč
Kia EV2
108 kW
312 km
634 980 Kč
Hyundai Ioniq 3
107 kW
344 km
719 990 Kč
Leapmotor B03X
130 kW
292 km
560 000 Kč
Opel Mokka Electric
115 kW
403 km
809 990 Kč
Peugeot e-2008
115 kW
405 km
755 000 Kč
Renault 4
90 kW
308 km
729 000 Kč
Suzuki eVitara
106 kW
346 km
747 500 Kč
Škoda Epiq
85 kW
315 km
619 000 Kč
Toyota Urban Cruiser
106 kW
344 km
809 000 Kč
Volkswagen ID. Cross
85 kW
317 km
691 000 Kč
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