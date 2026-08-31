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Elektromobilita

Tvrdé k. o. pro Škodovku i další konkurenty? Cena čínského SUV překvapila úplně každého

Leapmotor B03X
Prodává se totiž od 560 tisíc korun a levnější model mezi malými elektrickými SUV neseženete. Přestože základní verze ujede jen 292 kilometrů.
Auto se nabízí ve dvou výbavách a se dvěma velikostmi baterie, nejdražší varianta stojí 620 tisíc korun a ujede 382 kilometrů.
B03X těží z praktičnosti, má totiž takzvané Magic Seats, tedy zadní sedačky s prostorem pod sedáky.
Kufr pojme až 510 litrů, a to včetně 105litrového boxu pod podlahou. K tomu lze sklopit opěradlo spolujezdce.
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Leapmotor B03X |
Foto: Leapmotor
Jan Matoušek
Jan Matoušek
Jan Matoušek
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S konkurenty pro Škodu Epiq se v posledních týdnech roztrhl pytel. Nejprve české ceny oznámilo Hyundai u modelu Ioniq 3, teď pro změnu do ostře sledované kategorie vstupuje čínský Leapmotor B03X. A tam, kde byl korejský model překvapivě dražší než český, se rival z Číny rozhodl nejen tuto dvojici svou cenovou politikou totálně deklasovat.

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Leapmotor je nejen v Česku cenově hodně agresivní. Vezmeme-li do úvahy výbavu i elektrický pohon většiny modelů, jde možná o vůbec nejagresivnější z čínských značek, které v posledních měsících na trh vstoupily. Primárně proto, že neprodává auta, která mají homologační výjimku a třeba pouze dva airbagy. Naopak jde o plně vybavené modely, navíc s elektrickým pohonem.

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A B03X je zářným příkladem této cenové agresivity. S délkou 4270 mm a rozvorem náprav nataženým na 2605 mm jde o typického zástupce malých SUV. Škoda Epiq, asi nejočekávanější elektromobil letošního roku, je kratší, má ale prakticky stejný rozvor náprav. A poněkud překvapivě menší kufr, a to nikoli zanedbatelně. Leapmotor si sice k 510 litrům pomáhá 105litrovým boxem pod podlahou (podobně to má i Hyundai Ioniq 3), nicméně oproti škodovce je to 35 litrů navíc.

O tom, že po sklopení sedadel už Epiq poráží s 1545 litry o dobrých 200 litrů, nemluvě. Škoda má výhodu, pod přední kapotou je 25litrový frunk, B03X tam nemá nic. U něj ale zase dostanete sklopné sedadlo spolujezdce a především velkou schránku pod zadními sedadly s výklopnými sedáky. Leapmotor tomu říká Magic Seats, stejně jako Honda. U ní má ale ještě trochu jinou funkci než jen otevírací schránku: u Japonců se totiž vyklápí nahoru celá konstrukce sedáku, čímž vznikne vzadu větší prostor než jen schránka.

Ceník – Leapmotor B03X

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Life

Design

Pro / 130 kW

560 000 Kč

ProMax / 145 kW

600 000 Kč

620 000 Kč

Největší výhodou čínského SUV je ale cena, minimálně ta úvodní snížená o 70tisícový bonus. Pak totiž nejdostupnější verze přijde na 560 tisíc korun a ta s delším dojezdem startuje na 600 tisících korunách. Vrcholné provedení stojí 620 tisíc korun, což je suma, na níž teprve začíná základní Epiq (stojí od 619 tisíc). Větší baterka pak znamená cenu od 779 tisíc korun.

Rozdíl je to propastný, jakkoliv výbavou jsou si obě auta v základních specifikacích dost podobná. Do tabulky jsme ostatně proti sobě postavili Epiq 55 Essence Start (jinou než větší baterku aktuálně neobjednáte) a Leapmotor B03X ProMax Life.

Leapmotor B03X vs. Škoda Epiq


B03X ProMax Life

Epiq 55 Essence Start

Výkon

145 kW

155 kW

Dojezd

382 km

441 km

Spotřeba

15,7 kWh / 100 km

13,7 kWh / 100 km

Rozměry (d/š/v)

4270/1810/1635 mm

4171/1798/1581 mm

Rozvor náprav

2605 mm

2601 mm

Kufr

510/1545 l

475/1345 + 25 l

Cena od

600 000 Kč

779 000 Kč

Počet airbagů

7

7

Sledování mrtvých úhlů

ano

ano

Adaptivní tempomat

ano

ano

Klimatizace

jednozónová automatická

jednozónová automatická

Rádio

14,6 palce + 6 repro

13 palců + 4 repro

Budíky

digitální, 8,8 palce

digitální, 5 palců

Parkovací senzory

vzadu + couvací kamera

vzadu

Volant

kožený multifunkční

kožený multifunkční

Světla

LED vpředu i vzadu

LED vpředu i vzadu

Tepelné čerpadlo

ano

ne

Kola

18 palců, ocelová s kryty

17 palců, ocelová s kryty

Nutné je vypíchnout technické parametry. Verze ProMax má v útrobách 53kWh baterii, která stačí na dojezd 382 kilometrů. Elektromotor je umístěný vpředu a pohání přední kola výkonem 145 kW. Maximální nabíjecí výkon je 133 kW, palubní AC nabíječka má 11 kW.

Škoda Epiq má s 441 kilometry delší dojezd, přitom baterie má 55kWh, tedy je větší jen zanedbatelně. České SUV ale umí lépe hospodařit s nashromážděnou energií, čemuž odpovídá i výrazně nižší průměrná spotřeba: 15,7 kWh / 100 km u Leapmotoru a 13,7 kWh / 100 km u Škody.

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Epiq má nižší nabíjecí výkon 105 kW, protože ale Leapmotor uvádí čas potřebný k dobití z 30 na 80 procent za 17 minut, nejde alespoň papírově porovnat nabíjecí křivky. Škoda z 10 na 80 procent slibuje 24 minut. Výkon elektromotoru je u obou modelů prakticky stejný.

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Základní Leapmotor B03X Pro pak má 39,8kWh baterku, která stačí na dojezd 292 kilometrů. I tady umí základní Epiq vykouzlit více, ujede totiž 315 kilometrů na jedno nabití, přitom ale s menší baterií. Klíčem je znovu nižší spotřeba. Avšak maximální nabíjecí výkon 50 kW (90 kW je dostupných u vyšší verze) Leapmotor se 100 kW hravě překoná. Z 30 na 80 procent se nabíjí 16 minut a má výkon 130 kW.

Oproti Epiqu boduje Leapmotor B03X třeba standardním tepelným čerpadlem, které zatím není u škodovky ani mezi příplatky. Naopak oba modely nabízejí funkci V2L, kompletní sadu asistenčních systémů nebo i plnou komfortní výbavu. Na skladbu obou dostupných stupňů u čínského SUV se můžete podívat do vloženého boxu.

Výbava Leapmotoru B03X

Základní provedení Life (od 560 tisíc korun) nabízí automatickou klimatizaci, 14,6palcovou navigaci, audio se šesti reproduktory, digitální budíky, zadní parkovací senzory a couvací kameru, bezdrátové nabíjení chytrých telefonů, adaptivní tempomat, sledování mrtvých úhlů, sledování dopravy při couvání, odemykání NFC kartou místo klíčku, tepelné čerpadlo, funkci V2L, přední a zadní LED světla, střešní ližiny nebo 18palcová ocelová kola s kryty.

Vyšší výbava Design (od 600 tisíc korun) přihazuje rádio s 12 reproduktory, přední a boční parkovací senzory, 360stupňovou kameru, vyhřívaná přední sedadla a volant, čalounění umělou kůží, elektrické sedadlo řidiče, automatické stěrače nebo 18palcová litá kola.

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Čistě subjektivní pak bude hodnocení vnějšího a vnitřního designu čínské novinky, která vychází ze stejných principů jako ostatní modely v nabídce Leapmotoru. Tedy neurazí, ani vyloženě nenadchne. Standardem jsou diodová světla vpředu i vzadu. Nabíjecí port je vzhledem k umístění techniky vpředu.

Kabina je i díky absenci fyzických tlačítek až seversky uklizená a minimalistická. Vše se ovládá přes 14,6palcovou dotykovou obrazovku, před řidičem pak jsou 8,8palcové budíky. Čalounění podle verze obstarává látka nebo umělá kůže, přírodní useň nehledejte ani na volantu. To je ale společný znak většiny podobně velkých aut.

Poslední konkurenční výhodou B03X je delší záruka na pět let nebo 150 tisíc kilometrů, na baterii pak dokonce osm let nebo 160 tisíc kilometrů. Škoda ale může kontrovat výrazně širší prodejní i servisní sítí. Bude nakonec drtivě nižší cena v konkurenčním boji Leapmotoru stačit?

Základní ceny vybraných malých SUV

Model

Výkon

Dojezd

Cena od

Fiat 600e

115 kW

406 km

699 900 Kč

Ford Puma Gen-E

123 kW

417 km

689 000 Kč

Kia EV2

108 kW

312 km

634 980 Kč

Hyundai Ioniq 3

107 kW

344 km

719 990 Kč

Leapmotor B03X

130 kW

292 km

560 000 Kč

Opel Mokka Electric

115 kW

403 km

809 990 Kč

Peugeot e-2008

115 kW

405 km

755 000 Kč

Renault 4

90 kW

308 km

729 000 Kč

Suzuki eVitara

106 kW

346 km

747 500 Kč

Škoda Epiq

85 kW

315 km

619 000 Kč

Toyota Urban Cruiser

106 kW

344 km

809 000 Kč

Volkswagen ID. Cross

85 kW

317 km

691 000 Kč

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