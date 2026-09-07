Tvrdá data z půl milionu baterií: Jak je na tom Enyaq, Tesla nebo VW po 150 000 km

Kolik procent původní kapacity zbývá v baterii elektromobilu, který toho má už hodně za sebou? Na tuhle otázku odpovídá reprezentativní rakouská studie, která shromáždila naměřené hodnoty u dvaceti populárních elektrických modelů.
Žádná laboratoř a v ní uměle vytvořené stárnutí baterie. Data rakouské firmy Aviloo jsou založena na velkém množství reálných testů – společnost se ostatně prezentuje jako „globální lídr na trhu s diagnostikou baterií“. Její malý adaptér, který se zapojí do OBD zásuvky vozu, dokáže pomocí takzvaného „flash testu“ odečíst zdraví baterie elektromobilu během několika málo minut. I proto jej často využívají autobazary, které naměřenou kondici baterie (SoH) připojují k popisu vozu. Bez ní je dnes elektrická ojetina prakticky neprodejná.
Všechna data z měření pak končí ve společné databázi samotného výrobce zařízení. Nejnovější výsledky „Aviloo Certified EV Battery Report“ se tak opírají o půl milionu testů z let 2022 až 2026 u dvaceti v Evropě populárních bateriových aut.
Dobrou zprávou pro zájemce o elektrickou ojetinu je, že ani u jednoho ze sledovaných modelů není baterie po 150 000 kilometrech na konci své životnosti. Naopak, u naprosté většiny aut najdeme i po takové porci v průměru přes 90 procent kapacity, což je v zásadě dobrá zpráva.
Současně je však třeba vědět, že výsledné číslo je medián z několika tisíců testů daného modelu a že rozptyl mezi nejlepším a nejhorším výsledkem měření může být poměrně významný. Pokud se zaměříme například na Škodu Enyaq, pak medián z celkového počtu 20 303 testů vychází na 91,04 procenta zbývající kapacity baterie. Nejhorší měřený exemplář však měl jen 83,69 procenta, zatímco nejlepší 95,22 procenta.
Zájemce o elektrickou ojetinu by tedy měl kondici baterie konkrétního auta ve vlastním zájmu vždy zkontrolovat. Pro přehled, jak si ten který model stojí celkově, je však statistika Aviloo velmi dobrým vodítkem. Ukazuje například, že pokud baterie daného modelu celkově patří k těm horším, projeví se to už poměrně záhy.
Aviloo totiž měření u zkoumaných aut zdokumentovalo i na 50 000 a 100 000 ujetých kilometrech, přičemž největší pokles kapacity baterie byl zaznamenán už při prvním měření. Celkově nejhorší Nissan Leaf měl například medián SoH při padesáti tisících na úrovni 91,23 procenta, přičemž o sto tisíc kilometrů později využitelná kapacita poklesla jen o dalších necelých pět procent na celkových 86,67 procenta. Celou studii si v angličtině můžete prohlédnout ZDE.
Asi není žádným překvapením, že modernější a mladší auta si vedla lépe než modely, které se začaly prodávat už v minulé dekádě. Vedle slabých výsledků Nissanu Leaf tak můžeme na chvostu spatřit i Renault Zoe. Mezi oba elektrické pionýry se však překvapivě dokázal vtěsnat ještě Mini Cooper SE, který přišel na trh až v roce 2020.
Bylo to právě elektrické Mini, u něhož byla při měření Aviloo zaznamenána v jednom případě vůbec nejnižší hodnota SoH – 77,46 procenta. Celkově však medián kondice baterie u Mini vychází na 87,11 procenta, což tedy stačí na celkově předposlední místo.
V následující tabulce najdete kompletní dvacítku elektroaut seřazených podle toho, jak úspěšně si vedly v měření kondice baterie prostřednictvím testu Aviloo (řazení od nejlepšího k nejhoršímu). Kromě samotného výsledku, kterým je medián zbývajících procent původní kapacity trakční baterie, je u každého z modelů uveden i počet testů, ze kterého je celkový výsledek sestaven a také rozpětí naměřených hodnot.
Kondice baterie (SoH) po 150 000 kilometrech
Značka, typ
Počet testů
Kapacita (v %)
Rozpětí (v %)
Mercedes EQA
18 953
93,97
87,43—97,12
Hyundai Ioniq 5
11 328
93,79
86,72—97,82
BMW i4
7252
93,62
87,47—96,90
Hyundai Kona EV
14 908
92,95
86,10—97,53
Volvo XC40
7903
92,79
86,32—96,44
Ford Mustang Mach-e
6098
92,53
85,32—96,14
Polestar 2
17 155
92,46
85,90—96,30
Cupra Born
7443
91,87
84,92—95,87
Volkswagen ID.3
24 676
91,82
84,96—95,69
Audi Q8 e-trn
21 797
91.27
83,68—95,87
Škoda Enyaq
20 303
91,04
83,69—95,22
Volkswagen ID.4
24 445
90,75
83,40—94,91
Peugeot e-208
10 902
90,72
81,47—95,37
Opel Corsa-e
8517
90,70
81,45—95,33
Audi Q4 e-tron
17 814
90,62
83,23—94,87
Tesla Model Y
53 718
90,32
82,90—94,94
Tesla Model 3
92 180
88,94
80,28—94,53
Renault Zoe
12 272
87,33
79,58—92,19
Mini Cooper SE
8554
87,11
77,46—93,85
Nissan Leaf II
9222
86,67
77,82—93,09
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