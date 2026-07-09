Tvář, kterou chce dát Jozef Kabaň Číňanům. Jeho novinka pro MG je prý auto snů

Je to design, který chce Jozef Kabaň vtisknout novým MG? Čínská automobilka představila na Festivalu rychlosti v Goodwoodu dvojici konceptů, z nichž jeden nese opravdu výrazný podpis slovenského designéra. Zatímco sportovní hatchback Go! stojí před branami sériové výroby, na SUV Cyber si zákazníci nejspíše počkají.
„Klidně tomu tak říkejte,“ cituje britský magazín Autocar odpověď Jozefa Kabaně na otázku, jestli je koncept elektrického SUV Cyber ukázkou toho, kam chce design čínské značky směřovat. Slovenský návrhář dlouho spojený mimo jiné i se Škodovkou ale ihned dodal, že jde také o odpověď na požadavky zákazníků a celkovou situaci na trhu.
Kabaň do státního koncernu SAIC nastoupil začátkem roku 2024. Je nejen viceprezidentem pro globální design všech značek, které SAIC zastřešuje, ale i šéfdesignérem MG. Prvním autem, na nějž měl trochu vliv, by loňský koncept Cyber X. Pak přišel plug-in hybridní sedan Roewe M7 DMH pro čínský trh a elektrické MG4 Urban. Tam všude už jeho prvky najdete.
Koncept Cyber je tak v podstatě jen dalším vývojovým krokem a autem, na nějž měl poprvé opravdu výrazný vliv. Hatchback Go! vznikal v londýnském designcentru pod vedením Carla Gothama. Kabaň ale samozřejmě na vznik auta ze své pozice dohlížel.
Obě novinky jsou elektromobily. Zatímco první jmenovaný se má vkusně odkazovat na minulost a auta typu MGB GT, Metro Turbo nebo ZR, byť na rozdíl třeba od konkurenčního Renaultu 5 nemá čistě retrodesign, Cyber je podle Kabaně „auto snů“. Tak jej alespoň popsal zmíněnému Autocaru.
Oba se časem objeví v sériové verzi Go! (pravděpodobně jako MG2) už příští rok. Jeho design je prý prakticky hotový a sportovní prvky ne nepodobné ikonickému rallye speciálu Metro 6R4 jsou jen jakousi kamufláží. Cyber, SUV střední třídy, kam spadá třeba Škoda Kodiaq, má k produkci podle Britů přece jen dál. Zatím jde o exteriérovou maketu, některé jeho designové prvky se nicméně potáhnou napříč nabídkou MG.
Čtyřmetrové MG Go! bude přímým rivalem aut jako Renault 5, Volkswagen ID. Polo a svým způsobem třeba i Škody Epiq. Bližší technické informace o něm zatím chybí, Kabaň ale Autocaru řekl, že by se z produkční verze měla stát ikona značky, která přinese kýžené emoce.
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