Elektromobilita

Tohle je vážně komfort. Namachrovaný elektrický kombík od VW má ale i své mouchy

Tohle je vážně komfort. Namachrovaný elektrický kombík od VW má ale i své mouchy
Už to, že nejde o vysoké SUV, je pro ID.7 konkurenční výhoda.
Loga VW mu svítí na obou koncích. Vzadu červeně...
.. a vpředu bíle.
Nápis GTX na předních dveřích bývá pro některé řidiče výzvou k silničnímu souboji. Jen se nenechat vyprovokovat... Zobrazit 22 fotografií
Foto: Jakub Stehlík
Jakub Stehlík Jakub Stehlík
před 2 hodinami
Do segmentu velkých elektrických kombi se automobiloví výrobci zrovna moc nehrnou. Volkswagen tak s ID.7 Tourer může tedy docela pohodlně slíznout smetanu, aniž by mu za zády vrčela smečka hladových pitbulů. Do testu jsme vzali to nejlepší, co ve Wolfsburgu momentálně mají - verzi GTX se dvěma motory a pohonem všech kol.

Zní to skoro jako vtip. Značka na výrobu lidových aut Volkswagen nabízí auto ve výbavě People, přičemž výsledkem je kombi bratru za dva miliony korun. Pravda, dopracovat se k výsledné ceně 2 010 800 Kč už dá poměrně dost práce. Nejprve je nutné zvolit nejvýkonnější verzi s přídomkem GTX, přidat cenově zvýhodněnou výbavu People, k ní navíc ještě něco z příplatkového katalogu. Jen pro představu - základní ID.7 Tourer se dá pořídit už za 1 369 900 Kč.

Související

Tip na festivalovou káru. Proč budou mít VW Multivan s postelí rádi přestárlí rockeři

VW T7 Multivan spací box
29 fotografií

Už zcela bez legrace dodáváme, že hierarchicky nejvýše postavený elektromobil značky je v Česku nejoblíbenějším bateriovým modelem s logem VW. S prodanými 226 kusy se ID.7 letos blíží dvojnásobnému počtu ID.3 a skoro pětinásobku, pokud za výchozí model považujeme ID.4. 

Bezmála pětimetrový elektrický volkswagen prodejně nepochybně těží z faktu, že zatímco prostorných SUV na baterky je bezpočet, velkých kombíků naopak jako šafránu. Evropská konkurence se omezuje jen na značky Audi a BMW, přičemž obě jmenovaná auta rozhodně nevychází levněji - už vůbec ne tehdy, když se zájemce o některý z vozů ponoří do ceníku způsobem, jakým to české zastoupení Volkswagenu udělalo v případě testovaného vozu.

Písmena GTX na předních dveřích dávají okolí na srozuměnou, že má co do činění s 340 koňmi a pohonem všech kol. Ten se, jak bývá pro elektromobily typické, realizuje přidáním druhého motoru nad přední kola, aniž by obě nápravy byly jakkoliv mechanicky propojeny. Z původní zadokolky se tedy stalo auto se suverénním přenosem obřího točivého momentu na silnici, když se s ním jeho majitel rozhodne zasprintovat na stovku za deklarovaných 5,5 vteřiny.

Příjemné však je, že auto vášně nerozdmýchává za každou cenu, ve skutečnosti se dokáže chovat klidně a rozvážně. V komfortním režimu je mapa akcelerátoru nastavena pozvolně, brzdy mají možná až příliš mírný nástup. Tady GTX evokuje spíš luxusní a ne sportovní kombi.

Co ale v GTX funguje na jedničku, je komfort pérování. Běžný podvozek doplněný o adaptivní funkci tlumičů DCC (ve výbavě People standard) jako by se inspiroval u nejlepších vzduchových systémů. Způsob, jakým se dokáže vypořádat s 21" příplatkovými koly, je bez nadsázky výjimečný.

Související

A co třeba Tayron? Nový rodinný volkswagen chce konkurenci potrápit agresivní cenou

Volkswagen Tayron R-Line (2025)
29 fotografií

Auto se pohybuje po silnici s plavnou lehkostí, velmi dobře zvládá příčné nerovnosti i zvlněný povrch, v zatáčkách umí projevit mrštnost. To vše navzdory pohotovostní hmotnosti 2,2 tuny a faktu, že jde o rozložitý vůz s velkým kufrem a velkorysým uspořádáním kabiny v podélném, ale i příčném směru.

A jak je to u GTX s dojezdem? Zdrojem energie je zde baterie o využitelné kapacitě 86 kWh. Což je na první pohled vysoké číslo, v reálném provozu je však nakonec spíše relativní. Při redakčním "alpském testu", kdy vůz opakovaně šplhá do vysokých nadmořských výšek, aby nakonec skončil jen několik metrů nad hladinou chorvatského Jadranu, jsme naměřili průměrnou spotřebu 19,6 kWh na 100 kilometrů. Reálný dojezd vozu se tedy pohybuje lehce nad hranicí 400 kilometrů, což už je dnes právem očekávaným standardem. Naštěstí se auto velmi rychle dobíjí - z 10 na 80 procent to na DC nabíječce zvládne za 26 minut, přičemž maximální výkon v úvodní fázi přesahuje 200 kW.

O něco déle trvá dobíjení střídavým proudem, tam volkswagen umí obvyklých 11 kW. Z domácí 230voltové zásuvky celý proces potrvá bezmála dva dny.

Pokud jde o komfortní funkce, ID.7 nabízí vše, co má koncern v současnosti k dispozici. Tak třeba sedadlo řidiče má nastavitelnou délku sedáku, vyhřívání, odvětrávání a k tomu umí masírovat, v závislosti na nastavení i dost výrazně. Výborně hrající audio Harman Kardon s výkonem 700 wattů má včetně subwooferu 13 reproduktorů. Android Auto, funkce propojující infotainment s chytrým telefonem funguje bez potíží, což hlavně v případě navigace Google ještě docela nedávno neplatilo.

Volkswagen ID.7 Tourer GTX

Elektromotor: Asynchronní  vzadu (210 kW) + synchronní vpředu (80 kW)
Celkový systémový výkon: 250 kW / 340 k
Točivý moment: 649 Nm
Baterie: 86 kWh (využitelná kapacita)
Nejvyšší rychlost: 180 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 5,5 s
Kombinovaná spotřeba: 18,8 kWh/100 km (WLTP)
Spotřeba naměřená v testu: 19,6 kWh/100 km
Kombinovaný dojezd: 584 km (WLTP)
Objem zavazadlového prostoru: 605 / 1714 l 
Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2239 kg / 561 kg
Přívěs brzděný / nebrzděný: 1200 kg / 750 kg
Délka × šířka × výška: 4961 × 1862 × 1549 mm
Cena: 1 906 900 Kč (výbava People)

Pak jsou tu ale i věci, které už tak oslnivé nejsou. Na středovém tunelu nenajdeme jediné tlačítko - což ovšem znamená, že vše se ovládá přes veliký tablet ve středu přístrojové desky. Má rychlou odezvu a je i přehledně uspořádaný, jen se nelze zbavit dojmu, že fyzická tlačítka by byla v některých případech lepší: proč přes obrazovku složitě nastavovat i směřování proudu vzduchu z klimatizace, když u většiny aut stačí po paměti sáhnout po mřížce výdechu a během okamžiku vzduch poslat požadovaným směrem?

Při pohledu do ceníku možná leckoho také zaskočí systém paketů, kdy jednotlivé prvky výbavy nelze objednat samostatně, ale jen v kombinaci s jinými, ne vždy potřebnými. Akční verze People to řeší slevou na výbavu v hodnotě 215 tisíc korun, ale kdo by si chtěl uspořádat auto po svém, zaplatí v některých případech zbytečně mnoho. Volkswagen zdarma přidává i tříletou záruku, avšak omezenou nájezdem 90 tisíc kilometrů, v případě zákonné dvouleté lhůty samozřejmě žádné omezení není. Na trakční baterii pak platí obvyklá garance 8 let nebo 160 tisíc kilometrů - podle toho, co nastane dříve.

Prohlédnout si 22 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Proč zrovna elektromobil? Začněte tam, kde si odpověď najde jak skeptik, tak nadšenec

Proč zrovna elektromobil? Začněte tam, kde si odpověď najde jak skeptik, tak nadšenec
5 fotografií

Říká se, že je to drahé. Zkusili jsme pojistit Teslu Y a dalších devět elektromobilů

Říká se, že je to drahé. Zkusili jsme pojistit Teslu Y a dalších devět elektromobilů
10 fotografií

Přísní Norové znovu testovali auta až do úplného vyčerpání. Kdy se zastavil Elroq?

Přísní Norové znovu testovali auta až do úplného vyčerpání. Kdy se zastavil Elroq?
9 fotografií

Elektromobilita se musí postavit na reálném byznysu, dotace nejsou cesta, hlásí E.ON

Elektromobilita se musí postavit na reálném byznysu, dotace nejsou cesta, hlásí E.ON
Portál elektromobilita auto Aktuálně.cz Obsah Obrazem elektromobil Elektromobilita Volkswagen Volkswagen ID.7 Redakční testy

Právě se děje

před 3 minutami

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině

"Na Evropany by nebylo spolehnutí." Pojar popsal, jak by vypadala mise na Ukrajině
41:01
před 3 minutami
Miliardoví OneRepublic rekapitulují albem hitů. Nahráli i píseň k Top Gun: Maverick

Miliardoví OneRepublic rekapitulují albem hitů. Nahráli i píseň k Top Gun: Maverick

Kapela s miliardami poslechů na YouTube či Spotify vydala výběr svých songů pod názvem The Collection. Většina zazní i na jejich pražském koncertě.
před 33 minutami

Prahu čeká proměna za 10 miliard. Víme, proč palác Savarin přináší odlišnou vizi

Prahu čeká proměna za 10 miliard. Víme, proč palác Savarin přináší odlišnou vizi
Prohlédnout si 13 fotografií
Centrum Prahy čeká v příštích letech jedna z největších urbanistických proměn poslední dekády. Projekt Savarin od developerské skupiny Crestyl získal po šesti letech definitivní zelenou, a to znamená jediné: ambiciózní přestavba vnitrobloku u Václavského náměstí, pod kterou je podepsán světoznámý designér Thomas Heatherwick, se může naplno rozběhnout. 
Savarin má ambici stát se novým pulzujícím centrem města - místem, které spojí architektonické dědictví, kvalitní veřejný prostor a moderní městský život. Blok mezi ulicemi Na Příkopě, Jindřišskou, Panskou a Václavským náměstím se má lidem otevřít zcela novým způsobem.
před 40 minutami
Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

Pokračovatelé FARC útočí. V Kolumbii zemřelo nejméně 18 lidí, desítky utrpěly zranění

Útoky jsou připisované odštěpeneckým skupinám z bývalého gerilového uskupení Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC).
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

ŽIVĚ
Ukrajinské drony znovu zaútočily na ropovod Družba, tvrdí ukrajinský velitel

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
před 1 hodinou
Bohaté rodiny, kterým se daří předat majetek další generaci, mívají společné dvě věci

Bohaté rodiny, kterým se daří předat majetek další generaci, mívají společné dvě věci

Mluvit, mluvit, mluvit. To je podle Heleny Svárovské z J&T Family Office hlavní rada, jak zdárně zvládnout předání rodinného majetku další generaci.
před 1 hodinou

Novomanželé na svahu, v jeskyni či u vodopádu. Svatební snímky, které berou dech

Novomanželé na svahu, v jeskyni či u vodopádu. Svatební snímky, které berou dech
Prohlédnout si 26 fotografií
Novomanželé odstartovali společnou jízdu životem v Zermattu ve Švýcarsku.
Závoj sehrál jednu z hlavních rolích i ve Skotsku na ostrově Skye.
Další zprávy