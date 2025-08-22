Tohle je vážně komfort. Namachrovaný elektrický kombík od VW má ale i své mouchy

Zní to skoro jako vtip. Značka na výrobu lidových aut Volkswagen nabízí auto ve výbavě People, přičemž výsledkem je kombi bratru za dva miliony korun. Pravda, dopracovat se k výsledné ceně 2 010 800 Kč už dá poměrně dost práce. Nejprve je nutné zvolit nejvýkonnější verzi s přídomkem GTX, přidat cenově zvýhodněnou výbavu People, k ní navíc ještě něco z příplatkového katalogu. Jen pro představu - základní ID.7 Tourer se dá pořídit už za 1 369 900 Kč.
Už zcela bez legrace dodáváme, že hierarchicky nejvýše postavený elektromobil značky je v Česku nejoblíbenějším bateriovým modelem s logem VW. S prodanými 226 kusy se ID.7 letos blíží dvojnásobnému počtu ID.3 a skoro pětinásobku, pokud za výchozí model považujeme ID.4.
Bezmála pětimetrový elektrický volkswagen prodejně nepochybně těží z faktu, že zatímco prostorných SUV na baterky je bezpočet, velkých kombíků naopak jako šafránu. Evropská konkurence se omezuje jen na značky Audi a BMW, přičemž obě jmenovaná auta rozhodně nevychází levněji - už vůbec ne tehdy, když se zájemce o některý z vozů ponoří do ceníku způsobem, jakým to české zastoupení Volkswagenu udělalo v případě testovaného vozu.
Písmena GTX na předních dveřích dávají okolí na srozuměnou, že má co do činění s 340 koňmi a pohonem všech kol. Ten se, jak bývá pro elektromobily typické, realizuje přidáním druhého motoru nad přední kola, aniž by obě nápravy byly jakkoliv mechanicky propojeny. Z původní zadokolky se tedy stalo auto se suverénním přenosem obřího točivého momentu na silnici, když se s ním jeho majitel rozhodne zasprintovat na stovku za deklarovaných 5,5 vteřiny.
Příjemné však je, že auto vášně nerozdmýchává za každou cenu, ve skutečnosti se dokáže chovat klidně a rozvážně. V komfortním režimu je mapa akcelerátoru nastavena pozvolně, brzdy mají možná až příliš mírný nástup. Tady GTX evokuje spíš luxusní a ne sportovní kombi.
Co ale v GTX funguje na jedničku, je komfort pérování. Běžný podvozek doplněný o adaptivní funkci tlumičů DCC (ve výbavě People standard) jako by se inspiroval u nejlepších vzduchových systémů. Způsob, jakým se dokáže vypořádat s 21" příplatkovými koly, je bez nadsázky výjimečný.
Auto se pohybuje po silnici s plavnou lehkostí, velmi dobře zvládá příčné nerovnosti i zvlněný povrch, v zatáčkách umí projevit mrštnost. To vše navzdory pohotovostní hmotnosti 2,2 tuny a faktu, že jde o rozložitý vůz s velkým kufrem a velkorysým uspořádáním kabiny v podélném, ale i příčném směru.
A jak je to u GTX s dojezdem? Zdrojem energie je zde baterie o využitelné kapacitě 86 kWh. Což je na první pohled vysoké číslo, v reálném provozu je však nakonec spíše relativní. Při redakčním "alpském testu", kdy vůz opakovaně šplhá do vysokých nadmořských výšek, aby nakonec skončil jen několik metrů nad hladinou chorvatského Jadranu, jsme naměřili průměrnou spotřebu 19,6 kWh na 100 kilometrů. Reálný dojezd vozu se tedy pohybuje lehce nad hranicí 400 kilometrů, což už je dnes právem očekávaným standardem. Naštěstí se auto velmi rychle dobíjí - z 10 na 80 procent to na DC nabíječce zvládne za 26 minut, přičemž maximální výkon v úvodní fázi přesahuje 200 kW.
O něco déle trvá dobíjení střídavým proudem, tam volkswagen umí obvyklých 11 kW. Z domácí 230voltové zásuvky celý proces potrvá bezmála dva dny.
Pokud jde o komfortní funkce, ID.7 nabízí vše, co má koncern v současnosti k dispozici. Tak třeba sedadlo řidiče má nastavitelnou délku sedáku, vyhřívání, odvětrávání a k tomu umí masírovat, v závislosti na nastavení i dost výrazně. Výborně hrající audio Harman Kardon s výkonem 700 wattů má včetně subwooferu 13 reproduktorů. Android Auto, funkce propojující infotainment s chytrým telefonem funguje bez potíží, což hlavně v případě navigace Google ještě docela nedávno neplatilo.
Volkswagen ID.7 Tourer GTX
Elektromotor: Asynchronní vzadu (210 kW) + synchronní vpředu (80 kW)
Celkový systémový výkon: 250 kW / 340 k
Točivý moment: 649 Nm
Baterie: 86 kWh (využitelná kapacita)
Nejvyšší rychlost: 180 km/h
Zrychlení 0-100 km/h: 5,5 s
Kombinovaná spotřeba: 18,8 kWh/100 km (WLTP)
Spotřeba naměřená v testu: 19,6 kWh/100 km
Kombinovaný dojezd: 584 km (WLTP)
Objem zavazadlového prostoru: 605 / 1714 l
Nosnost (pohotovostní / užitečná): 2239 kg / 561 kg
Přívěs brzděný / nebrzděný: 1200 kg / 750 kg
Délka × šířka × výška: 4961 × 1862 × 1549 mm
Cena: 1 906 900 Kč (výbava People)
Pak jsou tu ale i věci, které už tak oslnivé nejsou. Na středovém tunelu nenajdeme jediné tlačítko - což ovšem znamená, že vše se ovládá přes veliký tablet ve středu přístrojové desky. Má rychlou odezvu a je i přehledně uspořádaný, jen se nelze zbavit dojmu, že fyzická tlačítka by byla v některých případech lepší: proč přes obrazovku složitě nastavovat i směřování proudu vzduchu z klimatizace, když u většiny aut stačí po paměti sáhnout po mřížce výdechu a během okamžiku vzduch poslat požadovaným směrem?
Při pohledu do ceníku možná leckoho také zaskočí systém paketů, kdy jednotlivé prvky výbavy nelze objednat samostatně, ale jen v kombinaci s jinými, ne vždy potřebnými. Akční verze People to řeší slevou na výbavu v hodnotě 215 tisíc korun, ale kdo by si chtěl uspořádat auto po svém, zaplatí v některých případech zbytečně mnoho. Volkswagen zdarma přidává i tříletou záruku, avšak omezenou nájezdem 90 tisíc kilometrů, v případě zákonné dvouleté lhůty samozřejmě žádné omezení není. Na trakční baterii pak platí obvyklá garance 8 let nebo 160 tisíc kilometrů - podle toho, co nastane dříve.